

رئیس‌جمهور به مناسبت روز خبرنگار در جمع مدیران رسانه‌ای در محورهای مختلفی سخن گفت که دو بعد این اظهارات بیشتر دیده شد.

به گزارش تابناک، پزشکیان یکی در قسمتی که پیرامون حجاب سخن می‌گفت و دیگری در بخشی که درباره «مذاکره و حرف‌زدن» اظهاراتی را مطرح کرد که به‌سرعت در فضای مجازی بازنشر شد.

نکته حائز اهمیت اینکه نخستین کات‌ها از اظهارات پزشکیان توسط بخش فضای مجازی ریاست‌جمهوری منتشر شد به عبارت دیگر با توجه به زنده نبودن اظهارات پزشکیان این‌گونه به نظر می‌رسد که عوامل مربوطه یا از بار معنایی اظهارات رئیس‌جمهور بی‌اطلاع بوده‌اند یا اینکه با علم به جنجالی‌بودن اظهارات پزشکیان به‌خاطر عطش وایرال و دیده‌شدن بیشتر دست به توزیع این قسمت‌ها زده‌اند.

هرکدام از این دو اتفاق بوده باشد نشانه این است مسئولان تصمیم‌گیر در این حوزه با اهمیت کار رسانه‌ای در مجموعه‌ای مانند دفتر رئیس‌جمهور آشنا نیستند و کماکان در دوران فعالیت‌های توئیتری و تلگرامی شخصی و غیررسمی دوران قبل از ریاست‌جمهوری به سر می‌برند!

اظهارات رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه اگر تأسیسات هسته‌ای را بازسازی کنیم دوباره آن را می‌زنند، اظهاراتی از موضع ضعف و دور از منافع ملی کشور است که جا داشت در درجه نخست شخص آقای پزشکیان ضمن باور‌کردن قرار گرفتن در منصب ریاست‌جمهوری نسبت به بار معنایی عبارات و جملات خود بیش از زمانی که نماینده مجلس بوده، اهتمام داشته باشد و چنین جملاتی را اساساً بیان نکند و در درجه بعد، مسئولان اطلاع‌رسانی نهاد ریاست‌جمهوری ضرورت دارد در گزینش اظهارات رئیس‌جمهور، منافع ملی را بر عطش وایرال اولویت دهند.

رئیس‌جمهور در این سخنان همچنین اظهاراتی را در نقد برهنگی مطرح کرده بود که در این مورد هم مجموعه اطلاع‌رسانی اقدام به حذف این قسمت از سخنان پزشکیان از ویدئوی منتشر شده کردند که به نظر می‌رسد این اقدام نیز شیطنت‌آمیز و در راستای فریب افکار عمومی و یا عطش وایرال بوده است.