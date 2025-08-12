



یک حامی دولت گفت صراحت پزشکیان در بیان مشکلات اقتصادی، اگر عمدی باشد مثبت است اما اگر سهوی است، نشان می‌دهد که هنوز با حساسیت‌های جایگاه خود کنار نیامده است!

«مرتضی افقه» استاد دانشگاه چمران اهواز به فرارو گفت: «برخی اعتراض کرده‌اند که چرا رئیس‌جمهور، این‌طور مشکلات را بیان کرده است. بله قاعدتاً رئیس‌جمهور نباید با استیصال وضعیت مملکت را بیان کند. اما حدس می‌زنم که این سخنان پزشکیان در تقابل با طرف‌های مقابل مطرح شده است. برخی می‌گویند این نوع صحبت‌ها به دشمن اطلاعات می‌دهد اما گفتن و نگفتن آنچه توسط رئیس‌جمهور و چه توسط رسانه‌ها، اطلاعات جدیدی به عوامل خارجی نمی‌دهد.»

وی افزود: به هر حال این نکته هم درست است که آقای پزشکیان، برخی ویژگی‌های خاص هم دارند که عمداً یا سهواً مواردی را مطرح می‌کنند که مرسوم نیست یک مقام مسئول در این سطح مطرح کند. اگر ایشان عمداً این کار را می‌کنند اتفاقاً مثبت است. اما اگر سهوی است، نشان می‌دهد که آقای پزشکیان هنوز با حساسیت‌های جایگاه خود کنار نیامده‌اند. هر‌چند حدس می‌زنم لااقل در این مورد خاص، سخنان رئیس‌جمهور عمدی است.»

یادآور می‌شود مرتضی افقه قبلاً در دو انتخابات سال‌های 92 و سال 96، از امضاکنندگان نامه‌های 163‌نفره و 50‌نفری در حمایت از روحانی بود و همان زمان هم با بزک‌کردن وعده‌های بی‌پشتوانه دولت روحانی، و آرزواندیشی و بی‌تدبیری‌های آن، رشد اقتصادی نزدیک به صفر و تورم 45‌درصد و قیمت ارز نُه‌برابر شده به‌علاوه خزانه خالی را به ارث گذاشتند. او در انتخابات سال گذشته نیز به ستاد انتخاباتی مدعیان اصلاحات پیوسته بود و در قصور و تقصیرهای دو دولت روحانی و پزشکیان سهیم است.