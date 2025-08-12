جلیلی: اگر مذاکره در خدمت فرصتها به کار گرفته نشود، دچار خسران میشویم
نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی گفت: اگر مذاکره در خدمت دهها فرصتی که کارآمدی دارد چه در منطقه و چه در سایر نقاط جهان بهکار گرفته نشود، دچار خسران و عقبماندگی میشوید. اگر کسانی این مسئله را حلال همه ناکارآمدیها بدانند، آنگاه این ابزار برای آنها تقدسی پیدا میکند که نباید به آن خرده گرفته شود.
سعید جلیلی، نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی در جلسه حکمت سیاسی اسلام در قرآن خاطرنشان کرد: عظمت ملت ما در فهم نعمتهای الهی است، نعمت ولایت، نعمت وحدت، آن هم در بیش از 47 سال که در جنگ دوازده روزه اخیر بیش از همیشه تجلی داشت. قرآن کریم در خصوص نعمت ولایت و حفظ وحدت میفرماید: «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله جَمِيعًا وَ لَا تَفَرَّقُوا وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ الله عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَ كُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَهًٍْ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ» «و همگی به ریسمان خدا [- قرآن و اسلام، و هرگونه وسیله وحدت]، چنگ زنید، و پراکنده نشوید! و نعمت (بزرگِ) خدا را بر خود، به یاد آرید که چگونه دشمن یکدیگر بودید، و او میان دلهای شما، الفت ایجاد کرد، و به برکتِ نعمتِ او، برادر شدید! و شما بر لبِ حفرهای از آتش بودید، خدا شما را از آن نجات داد؛ این چنین، خداوند آیات خود را برای شما آشکار میسازد؛ شاید پذیرای هدایت شوید.» (آل عمران: ١٠٣)
اینکه بگوییم «ما ولایت را رها نمیکنیم»
باید در عمل و در مدیریت کشور هم نمود داشته باشد
وی افزود: اینکه بگوییم «ما ولایت را رها نمیکنیم» باید در عمل و در مدیریت کشور هم نمود داشته باشد؛ رهبر انقلاب در پیامشان بهمناسبت اربعین شهدای اقتدار فرمودند که «حرکت علمی و نظامی شتابندهتر از قبل ادامه پیدا خواهد کرد» و این دقیقاً نقطۀ مقابل نگاهی است که راهحل عبور از مشکلات کشور را صرفاً محدود به یک ابزار مثل مذاکره میبیند.
جلیلی بیان داشت: قرآن کریم همچنین درباره نعمت ولایت میفرماید: «فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَهًْ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ» «از آنها نترسید! و از (مخالفت) من بترسید! امروز، دین شما را کامل کردم؛ و نعمت خود را بر شما تمام نمودم؛ و اسلام را به عنوان آیین (جاودان) شما پذیرفتم - امّا آنها که در حال گرسنگی، دستشان به غذای دیگری نرسد، و متمایل به گناه نباشند، (مانعی ندارد که از گوشتای ممنوع بخورند؛) خداوند، آمرزنده و مهربان است.» (المائده: ٣)همچنین قرآن کریم در خصوص ذکر نعمتها میفرمایند ذکر نعمت یعنی تامل در نعمتها و تبدیل آن به فرصت. خداوند در آیه ۳۴ سوره ابراهیم تاکید میکند: «وَ آتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَ إِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللهِ
لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ»
«و از هر چیزی که از او خواستید، به شما داد و اگر نعمتهای خدا را بشمارید، هرگز آنها را شماره نتوانید کرد! انسان، ستمگر و ناسپاس است!» (ابراهيم: ٣٤)
نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: همچنین در آیه دیگری در سوره نحل میفرمایند: «وَ إِن تَعُدُّوا نِعْمَهًْ اللهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ» «و اگر نعمتهای خدا را بشمارید، هرگز نمیتوانید آنها را احصا کنید خداوند بخشنده و مهربان است!» (النحل: ١٨) بر همین اساس باید توجه داشت که آلترناتیو حقیقی یعنی استفاده درست و بموقع از هزاران فرصتی که خداوند به این ملت داده است. فرصتهایی که باید آنها را ذکر کرد و از آنها بهره برد: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ الله عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَاتَّقُوا الله و َعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ» «ای کسانی که ایمان آوردهاید! نعمتی را که خدا به شما بخشید، به یاد آورید آن زمان که جمعی (از دشمنان)، قصد داشتند دست به سوی شما دراز کنند (و شما را از میان بردارند)، اما خدا دست آنها را از شما باز داشت! از خدا بپرهیزید! و مؤمنان باید تنها بر خدا توکّل کنند!» (المائده: ١١)
جلیلی همچنین گفت: این موضوع در آیات دیگری مانند آیه ۹ سوره احزاب مورد تاکید قرار گرفته است:
«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَهًَْ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَ كَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا» «ای کسانی که ایمان آوردهاید! نعمت خدا را بر خود به یاد آورید در آن هنگام که لشکرهایی (عظیم) به سراغ شما آمدند ولی ما باد و طوفان سختی بر آنان فرستادیم و لشکریانی که آنها را نمیدیدید (و به این وسیله آنها را در هم شکستیم) و خداوند همیشه به آنچه انجام میدهید بینا بوده است.» (الأحزاب: ٩)
نادیده گرفتن و برنامه نداشتن برای فرصتهای بیشمار کشور ناسپاسی است
وی خاطرنشان کرد: همانگونه که استفاده از فرصتها یک دستور الهی است، پوشاندن، نادیده گرفتن و برنامه نداشتن برای فرصتهای بیشمار کشور ناسپاسی است. ناسپاسی که خداوند متعال به آن اشاره کرده است و آن را بیان داشته است: «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ الله كُفْرًا وَ أَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ» «آیا ندیدی کسانی را که نعمت خدا را به کفران تبدیل کردند، و قوم خود را به سرای نیستی و نابودی کشاندند؟!» (ابراهيم: ٢٨) بنابراین همانگونه که عنوان کردیم اگر فرصتها را شناخته باشید، هر فرصت یک راهحل است و در صورت شناخت این مسئله دیگر صرفا یک ابزار را آن هم در یک موضوع محدود، راهحل معرفی نمیکنید. مذاکره و عدم مذاکره هر دو جزئی از دیپلماسی هستند که به عنوان ابزار گاهی بهکار میآید و گاهی خیر و چنان که رهبری فرمودند مذاکرات مسقط یکی از دهها کار وزارت خارجه است.
نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی بیان داشت: اگر مذاکره در خدمت دهها فرصتی که کارآمدی دارد چه در منطقه و چه در سایر نقاط جهان بهکار گرفته نشود، دچار خسران و عقبماندگی میشوید. اگر کسانی این مسئله را حلال همه ناکارآمدیها بدانند، آنگاه این ابزار برای آنها تقدسی پیدا میکند که نباید به آن خرده گرفته شود.