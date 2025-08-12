مسیر توافق شده در واشنگتن نباید باعت قطع دسترسی ایران به مسیرهای مواصلاتی شود

پس از پاراف موافقتنامه صلح جمهوری آذربایجان و ارمنستان در واشنگتن، وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به تماس تلفنی همتای ارمنستانی به صراحت اعلام کرد که مسیر توافق شده در این موافقتنامه نباید باعث قطع دسترسی ایران به سایر مسیرهای مواصلاتی شود.

آرارات میرزویان وزیر امور خارجه جمهوری ارمنستان، در تماس تلفنی با سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه، وی را از آخرین تحولات اخیر از جمله موافقتنامه صلح با جمهوری آذربایجان و توافقات درخصوص رفع انسداد از مسیرهای حمل‌ونقل منطقه‌ای، توسعه ارتباطات و گام‌های بعدی برای اجرای این توافقات مطلع کرد.

وزیر امور خارجه ارمنستان با تأکید بر اینکه ارمنستان کشور دوست و همسایه ایران است، تصریح کرد که ارمنستان حفظ روابط دوستانه و مبتنی بر حسن همجواری و منافع متقابل با تهران را در اولویت قرار داده و برای این روابط ارزش زیادی قائل است.

وزیر امور خارجه ایران ضمن استقبال از برقراری صلح بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان و با اشاره به ملاحظات ایران درخصوص مسیرهای ارتباطی و رفع انسداد شبکه‌های مواصلاتی، تأکید کرد که این مسیر نباید موجب تغییر ژئوپلیتیک منطقه یا قطع دسترسی ایران به سایر مسیرهای مواصلاتی شود.

عراقچی خاطرنشان کرد در هر تصمیم و اقدامی باید احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها کاملا رعایت شود.

اطمینانی که میرزویان داد

وزیر امور خارجه ایران همچنین با اشاره به برخی جوانب و حساسیت‌های مترتب بر موضوع، خاطرنشان کرد که رعایت ملاحظات مرتبط با ثبات و امنیت منطقه و کشورهای پیرامونی، از ملزومات هرگونه طرح یا توافق در این زمینه است.

وزیر امور خارجه ارمنستان موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ارمنستان و توجه به حساسیت‌های ژئوپلیتیک و صلح و ثبات در منطقه را ارزشمند و مهم دانست.

وی اطمینان داد که ارمنستان در تصمیم‌گیری راجع به مسیرهای مواصلاتی، توجه اساسی به صلح و ثبات منطقه‌ای و منافع و مصالح متقابل ایران و ارمنستان دارد.

جمعه ۱۷ مرداد رؤسای جمهور ارمنستان و جمهوری آذربایجان نیکول پاشینیان و الهام‌ علی‌اف در حضور رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ در بیانیه‌ای هفت‌بندی درباره صلح در قفقاز جنوبی توافق کرده و در عین حال با پروژه ارتباطی «مسیر ترامپ برای صلح و شکوفایی بین‌المللی» (TRIPP) در خاک ارمنستان موافقت کردند.

توافق درباره راهگذر جدید (مسیر ترامپ)، با انتقادات زیادی در ایران همراه بود و در همین خصوص عراقچی یکشنبه بار دیگر بر موضع ایران در مخالفت با هرگونه تغییر در مرزهای بین‌المللی تأکید کرد و گفت تا این‌جا مواضع اصولی ما رعایت شده، ولی حضور احتمالی شرکت آمریکایی در این پروژه باعث نگرانی است.

سخنگوی وزارت خارجه اسماعیل بقایی هم گفت که ایران انسداد سرزمینی با ارمنستان را به هیچ وجه نمی‌پذیرد.

واکنش عراقچی به ترور خبرنگاران در غزه توسط اسرائیل

سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه در پی بمباران چادر خبرنگاران و تصویربرداران شبکه الجزیره در غزه و در واکنش به ترور خبرنگاران فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی این اقدام را نشانه‌ وحشت رژیمی منزوی و منفور خواند که در سراشیبی سقوط قرار دارد.

عراقچی در این باره عنوان کرد: اسرائیل چندین روزنامه‌نگار برجسته و معتبر فلسطینی را به‌صورت هدفمند ترور کرده است. آیا این نشانه‌ قدرت است؟ یا نشانه‌ وحشت رژیمی منزوی و منفور در سطح جهانی که در سراشیبی سقوط قرار دارد؟ وی افزود: وقتی همه‌ این فجایع به پایان برسد، جهانیان همدستی دولت‌های غربی را به آنها یادآوری خواهد آورد. سکوت شرم آور آن‌ها گوش‌خراش است.

شامگاه یکشنبه در پی حمله رژیم صهیونیستی به چادر اسکان خبرنگاران در غزه ۴ خبرنگار و تصویربردار شبکه تلویزیونی الجزیره به شهادت رسیدند و با شهادت این چهار نفر تعداد خبرنگارانی که در طول جنگ غزه به شهادت رسیدند به ۲۳۷ تن رسید.