خودش نرفت و دلش را پیاده راهی کرد(به جای گفت و شنود)

در آستانه اربعین حسینی‌(ع) که این روزها اجتماع زائران برای زیارت مرقد مطهرش به بزرگ‌ترین اجتماع در تاریخ بشر تبدیل شده است، این ستون را با سروده‌ای زیبا و گویا از شاعر متعهد کشورمان، سرکار خانم مریم کرباسی به شرح گوشه‌ای از حسرت مقدس جاماندگان اختصاص می‌دهیم؛

شنیده بود که این‌بار باز دعوت نیست

کشید از ته دل آه و گفت؛ قسمت نیست

بیا به داد دل تنگ ما برس ‌ای عشق!

اگر که حوصله داری، اگر که زحمت نیست

غمی است در دل جامانده‌های کرب‌وبلا

که هرچه هست، یقین دارم از حسادت نیست

میان ما که نرفتیم و رفته‌ها، شاید

تفاوتی‌ست در آغاز و در نهایت نیست

همیشه آن‌که نرفته است، بی‌قرارتر است

همیشه آن‌که نرفته است، کم‌سعادت نیست

و آن کسی که در این راه اهل دل باشد

مدام اهل گله کردن و شکایت نیست

خودش نرفت و دلش را پیاده راهی کرد

نباید این‌همه دِل‌ دِل کند که فرصت نیست