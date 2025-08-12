کیهان و خوانندگان
* در پیادهروی اربعین، ملیت رنگ میبازد، لهجهها بیوزن میشوند و تنها حقیقتی که بر لبها جاری است، نام حسین(ع) است. عشقی که درون سینهها شعلهور میشود، مرز نمیشناسد. ایرانی و عراقی، عرب و عجم، سیاه و سفید، همه در هیئت خادمان حسینی به هم گره میخورند.
پورکاوه
* سازمان ملل با انتشار گزارشی اعلام کرد که: «90درصد از ساکنان نوار غزه آب آشامیدنی سالم برای نوشیدن پیدا نمیکنند. در این گزارش تأکید شده است که نبود سرویسهای بهداشتی باعث شده فاجعه انسانی در نوار غزه تشدید شود.» وظیفه این سازمان عریض و طویل همین اعلام فاجعه است؟ این را که همه در رسانهها میبینند. وظیفه ذاتی این سازمان و سازمانهای مشابه چیست؟
سعدیانی
* تصمیم دولت عون در لبنان برای خلع سلاح حزبالله، نه راهحلی برای ثبات، بلکه بسان جرقهای بر باروت تنشهای تاریخی در این کشور عمل خواهد کرد. واقعیت این است که قدرت نظامی حزبالله نهتنها بازدارنده صهیونیستهاست، بلکه سدی در برابر فروپاشی کامل نظم شکننده لبنان است. بیروت بدون حزبالله، شهروندانش را در برابر اسرائیل سفاک بیپناه میگذارد.
خدادوست
* غرب میداند خلع سلاح مقاومت غیرممکن است. چرا که این موضوع بارها آزموده شده و شکست خورده است. بیست سال پیش نیز دولت فؤاد سنیوره تصمیم مشابهی اتخاذ کرده بود. اما دولت لبنان نتوانست آن را اجرائی کند.
دیباجی
* این روزها که بحث دالان زنگزور داغ شده لازم است خیانت رضا شاه خائن را یادآوری کنیم که کوه آرارات و دشت قره سو را به آتاتورک ترکیه بخشید تا ترکیه از راه زمینی به نخجوان شوروی سابق وصل شود. که اگر این خیانت رضا پهلوی نبود اصلا ترکیه راهی به نخجوان نداشت تا به دنبال وصل کردنش به باکو باشد. این خاندان منفور کاری کردهاند که ملت سالها بعد باید تاوانش را پس بدهد.
مقامی
* کریدور زنگزور که در سایه غفلت و در پی توافق سران ارمنستان و آذربایجان در کاخ سفید بار دیگر به نقطه جوش تحولات ژئوپلیتیکی منطقه بدل شده نه یک موضوع جزئی، که به منزله تهدید امنیت ملی و تمامیت ارضی ایران است. هرگونه کوتاهآمدن در این پرونده، نه تنها خیانت به امروز ایران، بلکه به تمام نسلهای آینده خواهد بود.
استکی
* عربستان سعودی، ترکیه، مصر و برخی دیگر از کشورهای عربی در محافل دیپلماتیک از حمایت از آرمان فلسطین سخن میگویند، اما شواهد تازه نشان میدهد که مسیرهای تجاری و لجستیکی و... نقش کلیدی در تأمین تسلیحات و تجهیزات راهبردی برای رژیم وحشی صهیونی داشته و دارند!
تقوایی
* در حالی که کاخ سفید تلاش دارد تا ترامپ را به عنوان رئیسجمهور صلح توصیف کند، افکار عمومی جهان وی را یکی از متهمان اصلی کودکآزاری و تجاوز جنسی به کودکان در پرونده اپستین میدانند! میخواهند به این قاتل هزاران انسان در افغانستان، عراق، سوریه، فلسطین و غزه و... جایزه صلح نوبل دهند. عجب دنیای وارونهای!
بیگی
* روز خبرنگار را حضور مدیر مسئول محترم و همکاران گرامیشان در کیهان تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوارم در این سنگر بزرگ جهاد تبیین و بصیرتافزایی تحت امر ولایت تا آخر ثابت قدم و موفق باشید.
کریمی از اصفهان، روشن و شریفی
* برای تحقق اهداف علمی و فناوری کشور موضوع جوانگرایی واقعی در بدنه مدیریتی کشور و تسهیل مشارکت نخبگان در حل مسائل اساسی باید جدی گرفته بشود و از حالت شعارگونه خارج گردد.
مهرابیزاده
* هوش مصنوعی موازنه نوینی در نظام قدرت جهانی ایجاد کرده و یکی از شاخصهای اصلی قدرت کشورها در این حوزه تعیین میشود. برای رسیدن به جایگاه ده کشور برتر جهان، باید سرمایهگذاری کلان در هوش مصنوعی بشود.چرا که امنیت زیرساختها و قدرت بازدارندگی هوشمند با هوش مصنوعی ممکن میشود.
معروف
* متأسفانه برخی از افراد جامعه فکر میکنند که مسئولان ما عامل تمام تنشهای بین کشورمان با اروپا، آمریکا و حتی رژیم صهیونیستی هستند، در حالی که به گواهی تاریخ، از دیرباز عامل آغاز و استمرار بروز تمامی دشمنیها و نزاعهای بین ایران و غرب، سردمداران خود این حکومتها بودهاند.
انوری
* افراطیون مدعی اصلاحات که سالها با آقای علی لاریجانی دشمنی و حملات تند داشتند، امروز بهطور شگفتانگیزی رویکردی متملقانه نسبت به او در پیش گرفتهاند. چهرههایی که روزی او را با کاریکاتورهای تمسخرآمیز میکوبیدند، اکنون بهدلیل تحولات سیاسی و منافع جناحی، در نقش مدافع و شیفته او ظاهر شدهاند. این رفتار نمونهای آشکار از چرخشهای ابزاری و نفاق سیاسی این جماعت است.
مقنیان
* زنگ خطر کاهشی جمعیت در ثبتنام دانشآموزان را ببینید و خود قضاوت کنید. اگر به انجام تکلیف خود در فرزندآوری عمل نکنیم در پیشگاه خداوند نمیتوانیم پاسخگو باشیم. همه باید به وظیفه خود عمل کنند هم دولت و هم ملت. امسال حدود ۵/ ۱۶ میلیون دانشآموز در کشور داریم که یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر آنها کلاس اولی هستند. پیشبینی میشود از سال ۱۴۰۸ روند کاهش ثبتنام دانشآموزان سرعت بیشتری بگیرد و بهطور چشمگیری کاهش یابد. طبق برآوردها جمعیت دانشآموزی، تا سال ۱۴۱۲ به حدود ۷/ ۱۲ میلیون نفر خواهد رسید!
طاهری
* چرا صداوسیما نقشه آب شرب تهران را به صورت کامل پخش کرد؟ درست است که دشمن با ابزارهای امروز، کار راحتتری برای آسیب زدن به کشور دارد ولی نباید با اقدامات ناشیانه، دست او را برای ضربه به خود باز کنیم.
خسروی
* برای سر و سامان بخشیدن به بورس اول از همه باید دستگاههای مختلف و تمامی بخشهای اقتصادی اعم از خصوصی و دولتی با هماهنگی وزارت اقتصاد، پای کار بیایند تا این هدف محقق شود. در ضمن تجربه تاریخی نشان داده اقدامات غیرکارشناسی و تصمیمات فوری بیشتر فضای ناامنی پدید میآورد و سرمایهها را از بازار خارج میکند.
نیکویی
* یکی از اعضای سندیکای صنعت برق مصاحبه کرده و گفته در دولت روحانی به مسئولان هشدار دادیم، اگر مشکلات نیروگاهسازان را حل نکنید با خاموشیهای گسترده در کشور مواجه خواهیم شد. اما توجهی نکردند. این را هم باید مد نظر قرار داد که اگر همین امروز ساخت هر نیروگاهی را شروع کنیم ۴ سال بعد افتتاح خواهد شد.
شوشتریان
* به اداره برق شهرری عرض میکنم، مردم تحمل قطع برق روزانه چند ساعته را دارند ولی تحمل کابلهای فرسوده و اتصالات بعد از قطع برق را که باعث سوختن یخچال، تلویزیون، ماشین لباسشویی و... ما میشوند را
نداریم.
بزمی