بهرهبرداری و آغاز عملیات اجرائی 425 مگاوات نیروگاه خورشیدی در 4 استان
رئیسجمهوری در مراسمی و به صورت ویدئوکنفرانس دستور بهرهبرداری از 130مگاوات نیروگاه خورشیدی و آغاز عملیات اجرائی 295 مگاوات نیروگاه خورشیدی در 4استان کشور را صادر کرد.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور طی مراسمی و از طریق ارتباط ویدئوکنفرانسی، دستور بهرهبرداری از 130 مگاوات ظرفیت جدید نیروگاههای خورشیدی کشور را صادر کرد. این ظرفیت شامل 20 مگاوات در استان خراسان رضوی، 50 مگاوات در استان مرکزی و 60 مگاوات در استان بوشهر است.
همچنین با دستور رئیسجمهور، عملیات اجرائی احداث 200 مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان بوشهر و 95 مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان تهران نیز آغاز شد.
وی در این آیین، ضمن قدردانی از تلاشهای مسئولان و دستاندرکاران بهویژه در وزارت نیرو و ابراز خرسندی از اراده شکلگرفته در کشور برای توسعه انرژیهای پاک و تجدیدپذیر، به اهمیت این رویکرد در کاهش ناترازی انرژی اشاره و بر لزوم تسریع در اجرای پروژههای در حال احداث و تلاش مضاعف برای حل مشکلات مردم در این حوزه تأکید کرد.
براساس اظهارات وزیر نیرو، از آغاز به کار دولت چهاردهم تاکنون، 117 پروژه در صنعت آب و برق کشور با تکیه بر توان فنی و تخصصی مهندسان داخلی به بهرهبرداری رسیده است و 21 پروژه دیگر، شامل نیروگاههای تجدیدپذیر و حرارتی، تا پایان شهریورماه سال جاری به بهرهبرداری خواهد رسید. همچنین مطابق برنامهریزیهای انجام شده، تا پایان سال جاری در قالب پویش «ایران آباد»، 389 پروژه در حوزه آب و برق با اعتباری بالغ بر 308 هزار میلیارد تومان در دولت چهاردهم به مرحله افتتاح و بهرهبرداری خواهد رسید.
جرم دانشمندان شهید ما این بود که
میخواستند ایران را به قلههای دانش و پیشرفت برسانند
همچنین رئیسجمهور با حضور در یادمان شهدای دانشمند دانشکده مهندسی هستهای دانشگاه شهید بهشتی، ضمن ادای احترام به تمثال دانشمندان شهید این دانشکده و امضای دفتر یادبود گفت: با افرادی که تصاویرشان در اینجا نصب شده است، به خاطر جایگاه و مسئولیتی که داشتند ارتباطاتی داشتیم. این عزیزان هیچ گناهی نداشتند جز آنکه میدانستند و میتوانستند اراده کنند تا کشور خود را به فناوریهای پیشرفته مجهز سازند.
پزشکیان با انتقاد از رفتار مدعیان دموکراسی، حقوق بشر و صلح و امنیت اظهار داشت: این ادعا دروغی بیش نیست. امروز کسانی که تصاویرشان اینجا نصب شده، هیچ اقدامی جز خدمت به مردم ایران و تلاش برای حفظ کشور از تجاوزهای ناجوانمردانه در دنیا انجام ندادهاند اما توسط رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند.
وی با اشاره به تجاوزگری رژیم صهیونیستی و حمایت آمریکا و كشورهاى اروپايى از این رژیم تصریح کرد: اسرائیلیها متجاوزانی هستند که از پشتیبانی کامل آمریکا برخوردارند. آنها تریبون، پول، زور و قدرت دارند و امروز علاوهبر کلی کشتار انسانها، راه آب، دارو، نان و غذا را میبندند و مردم را گرفتار گرسنگی میکنند و این رفتار شرمآور است.
رئیسجمهور یاد و خاطره شهیدان علم و فناوری کشور را گرامی داشت و تأکید کرد: امیدواریم که جوانان این مسیر را با قدرت ادامه دهند و در راه استقلال و آزادی کشور قدم بردارند.
پزشکان میتوانند با رعایت چهار اصل، عدالت مشارکت مردمی، روابط بینبخشی
و استفاده از تکنولوژی، مشکلات مردم را حل کنند
افزون بر اینها، پزشکیان با حضور در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شرکت در جلسه معاونین، مدیران و رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی، با موضوع «بسته خدمات پزشکی خانواده و نظام ارجاع»، گفت: در گام اول باید سرانه اعتباری و کل اعتبار سلامت در استان، شهر و شهرستان مشخص شود تا روشن گردد چه میزان از این اعتبارات سهم دارو، سهم نیروی انسانی و سهم سطح دو است و تخصیص اعتبار، با شناسایی منابع، انجام گیرد.
وی افزود: شناسایی سهم هر استان و شهر کمک میکند، مشخص شود هر شهر چه میزان اعتبار دارد و برای تخصیص اعتبار به شهری دیگر از اعتبار استان دیگر کاسته نشود، زیرا چنین اقدامی به معنای عدالت و اجرای عدالت نیست. باید تعیین گردد که کل بسته و خدمات به چه شکل و با چه روشی به همه مردم بهصورت یکسان ارائه شود.
رئیسجمهور با تأکید بر ظرفیتهای موجود در نظام سلامت گفت: این توانمندی در جامعه پزشکی وجود دارد که از حلقههای محدود درمانی و چارچوبهای سنتی بیرون بیایند و با دریایی از نوآوری و خلاقیت روبهرو شوند. پزشکان میتوانند با رعایت چهار اصل عدالت، مشارکت مردمی، روابط بینبخشی و استفاده از تکنولوژی مناسب، به مشکلات مردم فکر و آنها را حل کنند.
پزشکیان ادامه داد: امروز رؤسای دانشگاهها و پزشکان مراکز درمانی میتوانند بهصورت مستقل این مسیر را آغاز کنند. زمانی که در دانشگاه تبریز بودم، تصمیم گرفتم پروژه «چتر» را اجرا کنم؛ طرحی که از سوی وزارت بهداشت و با اعتبار سازمان بهداشت جهانی فقط به سه استان تخصیص داده شده بود. با وجود آنکه ما در این فهرست قرار نداشتیم، خودمان توانستیم آن را اجرا کنیم. این استعداد و توانمندی در پزشکان وجود دارد که از قالبهای محدود خارج شوند و نجاتبخش محله، جامعه و منطقه خود باشند.
وی در جمعبندی سخنان خود با تاكيد مجدد بر 4 اصل عدالت، مشاركت مردمى، روابط بینبخشی و تکنولوژی مناسب تصریح کرد: هر کسی در هر جایی این چهار اصل را رعایت کند، میتواند کار کند، تغییر ایجاد کند و پیشرفت داشته باشد، بدون آنکه منتظر دولت بماند.
رئیسجمهور ضمن تشکر از گزارشهای رؤسای دانشگاهها در شهرستانها تأکید کرد که جامعیت این اقدامات باید گسترش یابد و دغدغههای مردم جمعآوری شود.
تاکید بر شناسنامهدار کردن کالاها
راه نجات اقتصاد از قاچاق و احتکار
علاوهبر اینها، پزشکیان با حضور در وزارت امور اقتصادی و دارایی، در نشستی با وزیر و معاونان وی به بررسی مسائل اقتصادی کشور پرداختند.
پزشکیان در این دیدار با تأکید بر ضرورت شناسنامهدار کردن کالاها در کشور، گفت: اگر بتوانیم تمام کالاهایی را که در داخل تولید یا از خارج وارد میشود، به شکل الکترونیک شناسنامهدار کنیم، جلوی بسیاری از تخلفات مانند احتکار و قاچاق کالا گرفته خواهد شد و برای رسیدن به این هدف میتوان از ظرفیت دانشگاهها استفاده کرد. این کار جلوی بسیاری از هزینهها را در کشور میگیرد و تحولی است که مملکت را نجات خواهد داد. این پروژه را میتوان به صورت استانی و آزمایشی آغاز کرد تا قابلیت اجرا پیدا کند. تحولات اینچنینی را در مرحله اول به صورت گسترده و در کل کشور نمیتوان اجرا کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود واگذاری اختیارات به استانداران و مقامات محلی را یکی از راهبردهای اصلی دولت چهاردهم عنوان کرد و اظهار داشت: شما در این وزارتخانه میتوانید نقش سیاستگذار را اعمال کنید و اختیارات به استانداریها و دستگاههای متناظر استانی واگذار شود. مدیریت محلی، توان و اشراف بالایی در حل برخی مشکلات دارد که ما در مرکز این اشراف را نداریم. مالیاتستانی نیز یکی از اقداماتی است که اگر به صورت محلی و استانی انجام شود، به دلیل آنکه مسائل و مشکلات آن استان را در نظر میگیرد، نارضایتی کمتری در جامعه ایجاد میکند.
رئیسجمهور در واکنش به گزارش یکی از معاونان وزیر اقتصاد درباره گمرکهای غیرفعال در کشور، گفت: در گمرک بخش خصوصی را به میدان بیاوریم و در آن گمرکهایی که بخش خصوصی نتوانست به سودآوری برسد آن گمرکها را تعطیل کنید. ضمن اینکه شما را توجه میدهم به اینکه بازارهای صادراتی آسیای مرکزی و افغانستان را جدی بگیرد و برای آن برنامهریزی کنید.
پزشکیان در ادامه در واکنش به پیشنهادهای اصلاحی وزیر اقتصاد، خاطرنشان کرد: با توجه به نزدیک بودن فصل بودجه این اصلاحات را به گونهای ارائه دهید که به بودجه سال آینده برسد.
وی یکی از خط قرمزهای دولت را مراقبت از محرومین و کمک به آنها برای حل مشکلاتشان دانست و تصریح کرد: اجرای سیاستهای اقتصادی باید با ظرافت و به گونهای باشد که زندگی مردم دچار مشکل نشود. تأکید دارم از ظرفیت مدیران استانی و محلی استفاده کنیم. میتوان اخذ مالیات را به استانداران واگذار کرد و از آنها خواست که از ظرفیت اساتید دانشگاهها و نخبگان محلی استفاده کنند.
رئیسجمهور به نیروی مازاد در برخی ادارات اشاره کرد و اظهار داشت: وقتی کسی استخدام شده است نمیتوان او را کنار گذاشت، اما میتوان وظایف و مأموریتهای جدیدی برای برخی نیروهای مازاد تعریف کرد و در عین حال با کنترل هزینهها و مدیریت نیروی انسانی از هزینهها کاست و همچنین میتوان از درآمدهای حاصل از این فرآیندها به طبقات محروم بیشتر کمک کرد.