چالش آب در تهران با صرفهجویی قابل مدیریت است
سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، هشدار داد که در هفتههای آینده آب آشامیدنی بسیاری از محلههای تهران قطع خواهد شد و برخی مناطق تهران به روز صفر میرسند. سخنگوی صنعت آب اما این سخنان را تکذیب کرد و گفت: بحران آب به نحو قابل قبولی مدیریت میشود.
به گزارش خبرنگار ما؛ «سید محسن دهنوی» سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار پیامهایی در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) اعلام کرد بحران آب در تهران از مرز هشدار عبور کرده و به مرحلهای حیاتی رسیده است.
به گفته دهنوی، ادامه روند فعلی میتواند ظرف هفتههای آینده برخی محلههای تهران را به «روز صفر» برساند. روزی که آب آشامیدنی قطع و زندگی روزمره میلیونها نفر دچار اختلال میشود. او این شرایط را دارای پیامدهای گسترده اجتماعی و اقتصادی دانست.
دهنوی علت این وضعیت را مجموعهای از عوامل شامل پنج سال خشکسالی متوالی، برداشت بیرویه از منابع آب زیرزمینی، رشد شتابان مصرف شهری و ضعف ساختاری در مدیریت ذخایر سدهای اصلی عنوان کرد. او این بحران را نتیجه سالها غفلت از توسعه زیرساختهای پایدار و سوءتدبیر آشکار در مدیریت منابع حیاتی کشور دانست.
این در حالی است که «عیسی بزرگزاده» سخنگوی صنعت آب، ضمن تکذیب خبر روز صفر آبی برای تهران اظهار داشت: ضمن قدردانی از همه کسانی که درخصوص بحران آب به ویژه تهران اطلاعرسانی میکند و همگان را به مدیریت مصرف رهنمون میشوند، به آگاهی مردم شریف میرساند که میزان مدیریت مصرف آب در تهران در تیرماه ۱۳ درصد و در مردادماه (تاکنون) بیش از ۱۴ درصد بوده است.
وی افزود: با توجه به روند رو به رشد مدیریت مصرف و در صورت ۱۲ درصد صرفهجویی بیشتر در تهران، بحران آب به نحو قابل قبولی مدیریت میشود.
نقش مدیریت ناکارآمد در بحران آب
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی اتاق بازرگانی ایران، «کوروش صادقزاده» رئیس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران هم با هشدار نسبت به تشدید بحران آب در کشور گفت: طی سه دهه اخیر بارندگی ۱۶ درصد و روانآبها ۴۳ درصد کاهش یافته، تبخیر ۷۳ درصدی بارشها فشار زیادی بر منابع وارد کرده است.
وی مهمترین مؤلفههای بحران آب را افزایش سطح زیرکشت، برداشت بیرویه آب و تخلیه گسترده چاهها دانست و افزود: مساحت اراضی کشاورزی در سه دهه اخیر بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار افزایش یافته و تعداد چاهها از ۴۷ هزار حلقه در سال ۱۳۵۰ به بیش از یک میلیون رسیده است، حجم اضافهبرداشت از منابع زیرزمینی بین ۱۵۰ تا ۳۵۰ میلیارد مترمکعب برآورد میشود.
به گفته رئیس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، بحران آب ایران تنها ناشی از کمیابی منابع نیست؛ بلکه نتیجه مدیریت ناکارآمد، بیتوجهی به توان اکولوژیک و توسعه ناپایدار است. تنها با پذیرش واقعیتهای تلخ و اجرای سیاستهای سختگیرانه میتوان از این بحران عبور کرد.