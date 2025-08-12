امیر جلالی

در تاریخ ملت‌ها، کمتر سرزمینی را می‌توان یافت که آزمون‌های سخت و همزمانی چون جنگ، تحریم، فشارهای خارجی و بحران‌های داخلی را چنین پرصلابت پشت سر گذاشته باشد. ملت ایران، با تکیه بر ایمان، عدالت‌خواهی و مقاومت فرهنگی، بارها از بحران‌هایی عبور کرده که پیش‌بینی ناظران خارجی، چیزی جز شکست یا تسلیم نبود. با این حال، هر بار، قدرتی فراتر از معادلات سیاسی و مادی، به یاری این مردم آمده است؛ و آن، وفای خداوند به وعده‌های خویش است.

آیه یکصدو یازده از سوره توبه، با این عبارت رسا آغاز می‌شود: «وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ»

یعنی: «و چه کسی به عهد خود وفادارتر از خداوند است؟»

این آیه، نه صرفاً بیانی معنوی، بلکه اعلام یک قاعده قطعی در سنت‌های تاریخی الهی است. خداوند وعده داده که اهل ایمان را یاری خواهد کرد و مظلومان را وارث زمین خواهد ساخت. این وعده‌ها در قرآن، صریح و مکرر آمده‌اند؛ از جمله:

«وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ...» (قصص: ۵)

«اَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ» (انبیاء: ۱۰۵)

ملت ایران؛ مخاطب عهد الهی: اگر مردم، در سخت‌ترین شرایط، همچنان بر اصول الهی نظیر عدالت، حق‌طلبی، آزادی‌خواهی، کرامت انسانی، و مبارزه با فساد و ظلم پای بفشارند، بی‌تردید در دایره «عباد صالح» قرار می‌گیرند و وعده پیروزی نهائی شامل حالشان خواهد شد. از این منظر، پیروزی نهائی مردم ایران یک اصل قرآنی و سنت قطعی الهی است. خداوند در قرآن می‌فرماید: «إِنَّ اللَّهَ لا‌يُخْلِفُ الْمِيعَادَ»؛ و هیچ‌گاه در تحقق وعده‌اش تخلف نمی‌کند.

وفای الهی، پشتوانه راه ملت: در روزگاری که برخی عناصر پشیمان نسبت به آینده کشور و مسیر مبارزات مردم دچار تردید یا خستگی شده‌اند، یادآوری این اصل ایمانی حیاتی است: خداوند به عهد خود وفادارتر از هر شخص دیگر است. اگر ملت بر عهد خود با خدا بایستد، خداوند نیز وفای به عهد خواهد کرد. پیروزی‌های گذشته ملت ایران، از پیروزی انقلاب اسلامی گرفته تا دفاع مقدس، از شکست فتنه‌ها تا تداوم حیات سیاسی مستقل در منطقه، همه گواهی بر این وفای متقابل‌اند.

در فضای کنونی که مردم از برخی ناکارآمدی‌ها گلایه‌مندند و فشارهای خارجی نیز شدت یافته است، نباید امید به تحقق وعده الهی را از دست داد. راه درست، نه عقب‌نشینی از اصول، بلکه بازگشت صادقانه به عهد نخستین با خداوند است. اگر ملت، مسئولان، نخبگان و جوانان ایران بیش از پیش به عدالت‌خواهی، اصلاح امور و تقویت معنویت و همبستگی همت کنند، تحقق پیروزی نهائی نه‌فقط ممکن، بلکه تضمین‌شده به وفای الهی است.

بی‌تردید، همان‌گونه که خداوند فرمود:

«وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ؟»