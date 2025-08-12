توصیه نایب قهرمان المپیک به امیررضا معصومی

دارنده نشان نقره المپیک خطاب به امیررضا معصومی گفت: رقابت زارع و معصومی برای کشور مغتنم است و امیررضا بهتر است بماند و مبارزه کند.

علیرضا رضایی در تازه‌ترین صحبت‌های خود با اشاره به شایعات حضور امیررضا معصومی در جمهوری آذربایجان اظهار داشت: فردین معصومی از بزرگان کشتی ما بود و در کشور ماند جنگید و به مدال جهانی رسید و تا یک قدمی مدال المپیک نیز رفت. امیررضا نیز باید در کشتی بماند و مبارزه کند. این جوان داعیه قهرمانی در سطح دنیا را دارد و باید تلاش بیشتری کند. معصومی اگر بخواهد قهرمان جهان شود باید زارع، قهرمان کنونی جهان را ببرد و این واقعیتی است که همگان به آن آگاه هستند. امیررضا سنی ندارد. او باید نقاط ضعف خود را برطرف کند تا بتواند در بین مدعیان جهان باشد. فدراسیون شرایط انتخابی را برای معصومی فراهم کرده و او باید بماند، مبارزه کند و در نهایت به قهرمانی جهان و المپیک فکر کند. وی درخصوص شرایط کشتی‌گیران سنگن‌وزن ایران در سطح جهان و المپیک اظهار کرد: رقابت در کشتی آزاد و فرنگی ایران بسیار جذاب شده و در اوزان سنگین ما انتخابی‌ها در سطح جهانی است. حضور امیرحسین زارع و امیررضا معصومی در وزن ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد یک نعمت و فرصت برای کشتی کشورمان است که به پیشرفت هر ۲ قهرمان کمک می‌کند. فدراسیون نیز انتخابی برگزار می‌کند منتخب این رقابت شانس رسیدن به سکوی نخست جهان و المپیک را دارد. رقابت این دو مدعی به ارتقا سطح کیفی کشتی ایران در وزن ۱۲۵ کیلوگرم کمک می‌کند.