خواندنی از ورزش

*بیست‌وسومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر 21 سال جهان از 30 مرداد تا 9 شهریور سال جاری به میزبانی چین برگزار می‌شود و تیم جوانان ایران دیشب تهران را به مقصد چین ترک ‌کرد تا اردویی یک هفته‌ای قبل از شروع مسابقات در این کشور داشته باشد.غلامرضا مؤمنی مقدم سرمربی تیم والیبال جوانان 12 بازیکن ایران در این مسابقات را معرفی کرد که عمران کوک‌جیلی، عماد کاکاوند، پویا آریاخواه، علی ممبینی، سیدمرتضی طباطبایی، طاها بهبودنیا، آرمین قلیچ نیازی، شایان محرابی، سیدمتین حسینی، مرتضی نریمانی، محمدمانی علیخانی و آرین محمودی‌نژاد ملی‌پوشان کشورمان در رقابت‌های قهرمانی مردان زیر 21 سال جهان هستند. رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان زیر 21 سال جهان با حضور 24 تیم برگزار می‌شود و تیم والیبال جوانان ایران در مرحله مقدماتی با لهستان، کانادا، کره جنوبی، پورتوریکو و قزاقستان در گروه دوم رقابت‌ می‌کند.

*مسابقات قایقرانی آب‌های آرام قهرمانی جهان از ۲۹ مرداد در میلان ایتالیا آغاز می‌شود. فدراسیون ایران قرار بود سه نماینده مرد (یک نفر در کانو و دو نفر در کایاک) اعزام کند که یکی از قایقرانان انصراف داد.محمدنبی رضایی ملی‌پوش کانوی ایران، دارنده طلا و نقره آسیا و نماینده ایران در المپیک پاریس به فدراسیون اعلام کرده است به دلیل اینکه در حال حاضر آمادگی خوبی ندارد و برای بازی‌های آسیایی ناگویا آماده می‌شود، تصمیم گرفته در قهرمانی جهان شرکت نکند. به این ترتیب تنها پیمان قویدل و علی آقامیرزایی در قهرمانی جهان شرکت می‌کنند. این دو قایقران، در کایاک یک نفره و دو نفره به رقابت خواهند پرداخت. این دو ورزشکاربه همراه یک مربی و علیرضا سهرابیان رئیس فدراسیون به ایتالیا می‌روند.

*سجاد انوشیروانی رئیس فدراسیون وزنه‌برداری درباره موضوع مطرح شده پیرامون تغییرات در پست نایب‌رئیسی فدراسیون اظهار داشت: با توجه به اینکه بهداد سلیمی به عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب شد و همراه تیم ملی است، تصمیم بر این شد که به دلیل تمرکز بر تیم‌های ملی، این اتفاق یعنی تغییر نایب‌رئیس رخ دهد.وی ادامه داد: سلیمی ظرفیت بالای این فدراسیون است و در هیئت‌رئیسه نیز حضور خواهد داشت و مثل همیشه یار و یاور ما خواهد بود. انوشیروانی درباره انتخاب سرپرست نایب‌رئیسی گفت: درخصوص جانشین سلیمی در روزهای آینده از طریق رسانه رسمی فدراسیون اطلاع‌رسانی خواهد شد. حسین رضازاده اصلی‌ترین گزینه برای پست نایب‌رئیسی و حضور به عنوان سرپرست است و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، حکم او به زودی صادر خواهد شد.