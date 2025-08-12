فرصت طلایی برای عبدولی با غیبت قهرمان جهان در جهانی ۲۰۲۵
رقابتهای جهانی کشتی زاگرب ۲۰۲۵ با شوک بزرگی آغاز میشود! آکژول محموداف، ستاره بیبدیل قرقیزستان و قهرمان دو دوره جهان، به دلایل نامعلوم از این رقابتها انصراف داد. این خبر که از سوی منابع قرقیزستانی تأیید شده، میدان را برای علیرضا عبدولی، نماینده ایران در وزن ۷۷ کیلوگرم باز گذاشته است.
تقریبا یک ماه تا شروع رقابتهای جهانی کشتی باقی مانده است. این رقابتها در سال ۲۰۲۵ به میزبانی زاگرب کرواسی برگزار میشود. در آستانه این رقابتها سایت قرقیزستانی خبر داد آکژول محموداف، قهرمان دو دوره کشتی جهان از قرقیزستان و دارنده مدال نقره و برنز المپیک، در مسابقات قهرمانی جهان در کرواسی که از ۱۳ تا ۲۱ سپتامبر برگزار میشود، شرکت نخواهد کرد. او دو بار در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ در دسته ۷۷ کیلوگرم قهرمان جهان شده بود. علیرضا عبدولی از ایران نماینده این وزن در زاگرب خواهد بود و حالا با غیبت قهرمان جهان شانسش برای کسب مدال بیشتر از قبل میشود.