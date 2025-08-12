برادران عالمیان، روی ریل سقوط

جدیدترین رنکینگ جهانی تنیس روی میز با تداوم سقوط نوشاد و نیما عالمیان منتشر شد.

فدراسیون جهانی تنیس روی میز جدیدترین رنکینگ بازیکنان این رشته را منتشر کرد.در بخش مردان، نوشاد عالمیان با وجود آنکه در صدر رده‌بندی بازیکنان ایرانی قرار دارد، اما با یک پله سقوط نسبت به رنکینگ هفته گذشته در رده 132 ایستاد.

پس از نوشاد، بنیامین فرجی بدون تغییر جایگاه در رده 142 قرار گرفت و نوید شمس نیز بدون تغییر جایگاه رتبه 164 را به خود اختصاص داد. ضمن اینکه نیما عالمیان با سه پله سقوط و امیرحسین هدایی بدون تغییر جایگاه در رده‌های 198 و 245 هستند. در بخش بانوان ندا شهسواری، مهشید اشتری و الینا رحیمی بدون آنکه تغییری در جایگاه‌شان ایجاد شده باشد، به ترتیب در رده‌های 223، 350 و 407 ایستادند. همچنین شیما صفایی با دو پله سقوط در رده 457 و پریناز حاجیلو نیز با دو پله سقوط در رده 550 قرار گرفتند.