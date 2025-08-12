جام قهرمانی به تبریز رفت مدیرعامل استقلال استعفا داد!

سرویس ورزشی-

پس از برگزاری سوپرجام فوتبال ایران در سال 1404، جام قهرمانی به تراکتور رسید و مدیرعامل استقلال تهران هم استعفا داد!

تیم‌های فوتبال استقلال تهران و تراکتور تبریز در چارچوب دیدار سوپرجام فوتبال ایران از ساعت ۱۹:۳۰ دوشنبه 20 مرداد 1404 در ورزشگاه نقش جهان اصفهان به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان ۹۰ دقیقه تلاش دو تیم تراکتوری‌ها موفق شدند در شرایطی که با نتیجه یک بر صفر مقابل رقیب خود عقب بودند طی ۵ دقیقه به ۲ گل برسند و با نتیجه ۲ بر یک حریف خود را شکست دهند و قهرمان سوپرجام فوتبال ایران شوند. ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال به دلیل محرومیت از روی سکوها نظاره‌گر این دیدار بود. در این بازی استقلال خیلی زود به گل رسید، در دقیقه ۱۲ این دیدار رامین رضاییان توپ کاشته شده از میانه زمین تراکتور را به درون محوطه جریمه ارسال کرد که با ضربه سر روزبه چشمی به گل تبدیل شد تا گل اول این دیدار به ثمر برسد. شاگردان ساپینتو توانستند تا دقایق پایانی بازی این نتیجه را حفظ کنند اما در چند دقیقه آخر به یک باره ورق برای استقلال برگشت و تراکتور صاحب دو گل شد.

در دقیقه ۸۷ امیرحسین حسین‌زاده از روی نقطه پنالتی توانست دروازه استقلال را باز کند. این پنالتی روی اشتباه سامان فلاح برای سرخپوشان تبریزی در حالی به دست آمد که مدافع آبی‌پوشان در محوطه جریمه با دست قصد داشت توپ را به جلو حمل کند که با تشخیص کمک‌داور ویدیویی در نهایت از سوی وحید کاظمی پنالتی اعلام شد. در دقیقه ۱+۹۰ تومیسلاو اشتراکالی بازیکن تعویضی تراکتور موفق شد روی یک فرار زیبا در شرایطی که آرمین سهرابیان از او عقب مانده بود با آنتونیو آدان در موقعیت تک به تک قرار گیرد و با یک بغل پای زیبا، ‌ گل دوم تیمش را به ثمر برساند.

بدین ترتیب تراکتور تبریز با برتری دو بر یک برابر استقلال برای نخستین بار در تاریخ فاتح سوپر جام شد.

اسکوچیچ: مستحق قهرمانی بودیم

دراگان اسکوچیچ سرمربی تراکتور پس از برتری 2 بر یک تیمش مقابل استقلال و قهرمانی در سوپرجام گفت: از این پیروزی و به‌ ویژه کسب جام بسیار راضی هستم و لایق این قهرمانی بودیم. پس از دریافت گل، موقعیت‌سازی دشوار شد، چرا که استقلال عقب نشست و چشم به ضدحملات داشت که کار ما را سخت کرد. با این حال، حملات دامنه‌داری انجام دادیم و استحقاق این پیروزی را داشتیم. این موفقیت را به کادر فنی، بازیکنان، هواداران و تمامی زحمتکشان باشگاه تبریک می‌گویم.از دقیقه اول بر بازی تسلط داشتیم و سوار بر جریان مسابقه بودیم. استقلال در برخی مقاطع با ضدحملات خطرساز شد، اما با استمرار و حفظ نظم، بازی خوبی ارائه کردیم. استقلال حریف قدرتمندی بود و خوشحالم که پیروز شدیم.

اسکوچیچ در واکنش به عدم حضور نام ریکاردو آلوز در لیست تیمش گفت: اطلاع خاصی ندارم. او در تمرینات حاضر نشد. وی درباره عملکرد ادیب زارعی دروازه‌بان جوان تیمش در بازی با استقلال عنوان کرد: او گلر جوان و بسیار خوبی است. حتی دروازه‌بانان بزرگ هم گل می‌خورند. در فینال بزرگی بازی کرد و آینده روشنی پیش رو دارد. انتظار زیادی از او دارم.

اسکوچیچ درخصوص مقایسه تیم فعلی او با فصل گذشته گفت: برای این مقایسه زود است. چند بازیکن را از دست داده‌ و چند بازیکن جدید نیز اضافه شده‌اند، اما نشان دادیم که حریف سرسختی هستیم و رقبا روی ما حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند. هنوز فرصت داریم تا نقاط قوت و ضعف را بهتر بشناسیم. سال گذشته هم قول قهرمانی ندادم، اما با نهایت تلاش کار خواهیم کرد و این تنها قول من است.

مدیرعامل استقلال کناره‌گیری کرد

پس لرزه‌های سوپرجام برای استقلال بسیار شدید بود تا جایی که مدیرعامل این باشگاه پس از بازی استعفای خود را اعلام کرد. نظری جویباری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: واقعا خسته شده‌ام و گفتم اگر می‌شود، کنار بکشم و بروم. ناهماهنگی‌هایی در باشگاه وجود داشت ولی باید از محمد شریعتمداری تشکر کنم که نهایت همکاری را کرد. از هیئت‌مدیره و علی تاجرنیا نیز تشکر می‌کنم ولی واقعا دیگر توانی ندارم و احساس می‌کنم امروز بروم، بهتر از این است که فردا بروم. واقعا خسته شده‌ام.

مدیرعامل باشگاه استقلال در مورد شایعه حضور شهاب‌الدین عزیزی خادم در این باشگاه گفت: هیچ اطلاعی ندارم و من برای خودم تصمیم می‌گیرم. من گفتم تیم خوبی ببندم تا با خاطره خوبی بروم.نظری جویباری در رابطه با بحث حضور کلارنس سیدورف در استقلال یادآور شد: حداقل بالای 100 جلسه با سیدورف داشتم. به نظرم امثال سیدورف باید به فوتبال ایران بیایند و مطمئن باشید ثمره حضور او را در سال آینده مشاهده می‌کنید. وی در پاسخ به این سؤال که استعفای او مربوط به بعد از بازی امروز می‌شود یا همان استعفای قبلی است، گفت: امروز و فردا فرقی نمی‌کند و احساس کردم دیگر نمی‌توانم کاری انجام دهم.

تاجرنیا هم رفتنی می‌شود؟!

با اینکه یکی دو خبرگزاری از عدم پذیرش استعفا توسط هیئت مدیره استقلال خبر دادند اما منابع نزدیک به باشگاه و هلدینگ به فوتبالی می‌گویند اصلا نظری جویباری در تهران نیست که بخواهد استعفای خود را به هیئت مدیره بدهد که آنها تصمیم‌گیری کنند. از طرفی صحبت‌هایی از قبل بوده که فشارهایی به جویباری بابت استعفا از طرف مدیران هلدینگ آمده است و جویباری قصد داشت بعد از قهرمانی سوپرجام با خریدهای جدید و دو قهرمانی باشگاه را ترک کند تا همیشه آلترناتیو صندلی مدیرعاملی باشد.

حالا شنیده شده فردی به نام رجب کردی از نزدیکان تاجرنیا که در بخش امور مالی باشگاه فعال است و اخیرا هم در باشگاه حکم مشاوره از نظری جویباری گرفته،‌ یکی از گزینه‌های مدیرعاملی است و حتی صحبت‌هایی با وی شده و نامش هم در بین مدیران هلدینگ مطرح شده است اما شانس او زیاد به نظر نمی‌رسد. از طرفی دیگر منابع نزدیک به شریعتمداری خبر از تغییرات کلی می‌دهند. اینکه ممکن است تاجرنیا و جویباری با هم از باشگاه بروند و گروهی جدید بر سر کار بیایند. به هر حال باید منتظر ماند و دید هلدینگ خلیج‌فارس چه تصمیمی را برای استقلال اتخاذ خواهد کرد.