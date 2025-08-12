سخنگوی دولت در خصوص احتمال افزایش قیمت بنزین برای دهک‌های بالای جامعه، گفت: کجا ما در انزوا هستیم؟ گاهی با طرح چنین سؤالاتی، فضائی ایجاد می‌کنیم که انگار ایران در نقطه ضعف قرار

دارد.

فاطمه مهاجرانی روز سه‌شنبه در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران، در پاسخ به سؤالی در خصوص اظهارات اخیر رئیس‌جمهور در مورد افزایش قیمت بنزین برای دهک‌های ۸،۹ و ۱۰، تاکید کرد: آقای رئیس‌جمهور، رئیس‌جمهور همه مردم ایران اعم از متمولین و ضعیفان هستند و باید به این نکته توجه داشته باشیم که افراد ضعیف به توجه و حمایت بیشتری نیاز دارند. از شما رسانه‌ها درخواست می‌کنیم که در طرح این مسئله کمک کنید و درباره آن بیشتر صحبت کنید.

به گزارش ایرنا، مهاجرانی در ابتدای این نشست خبری ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی و همچنین گرامیداشت روز خبرنگار اظهار داشت: خبر مصداقی از حقیقت و امیدواری است. باید واقعیت‌ها بدون پرده گفته شود و بجاست که همینجا شهادت پنج خبرنگار به دست رژیم صهیونیستی را گرامی‌ بدارم و به همه آزادگان جهان تسلیت بگویم.

دولت بر اساس منافع ملی

همه راهبردهای لازم را در دستور کار دارد

مهاجرانی در پاسخ به سؤال خبرنگاری که از برنامه‌های دیپلماسی دولت برای خروج از انزوا سؤال کرد، گفت: اجازه دهید ابتدا به نکته‌ای در مورد سؤال شما اشاره کنم. سؤال این است که کدام انزوا؟ کجا ما در انزوا هستیم؟ در طول ۱۲ روز دفاع مقدس، خود من با ۹ خبرنگار خارجی مصاحبه کردم و همچنین سایر اعضای دولت و وزرا نیز تقریباً ماهی دو بار به سفرهای خارجی می‌روند. مراودات ما با کشورهای همسایه نیز فعال و مستمر است.

سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه باید دقت کنیم که گاهی با طرح چنین سؤالاتی، فضائی ایجاد می‌کنیم که انگار ایران در نقطه ضعف قرار دارد، گفت: این در حالی است که اصلا چنین نیست هرچند به سؤال شما احترام می‌گذارم و پاسخ خواهم داد، اما واقعیت این است که موضوع انزوا نیست، بلکه یک موضوع انتخاب راهبردی است.

وی تصریح کرد: راهبرد ما این است که بیشتر بر همکاری و تعامل با کشورهای همسایه و منطقه تمرکز کنیم و از این مزیت به‌خوبی استفاده می‌کنیم. رئیس‌جمهور طی همین یک سال اخیر، چندین سفر خارجی داشته‌اند و ارتباطات دیپلماتیک فعال و گسترده‌ای برقرار شده است. پس هیچ مسئله‌ای از جنس انزوا وجود ندارد به طور طبیعی دولت بر اساس منافع ملی، همه راهبردهای لازم را در دستور کار دارد و با اقتدار آنها را دنبال می‌کند و مذاکره و عدم مذاکره، مذاکره و جنگ، همه اینها ابزار و راهبردهایی برای رسیدن به اهداف منافع ملی ایران است.

مهاجرانی افزود: ایران کشوری مقتدر است که در طول تاریخ سربلند مانده و تصویری که ما از ایران ارائه می‌دهیم، تصویری واقعی و از یک کشور قدرتمند است که در حوزه‌های مختلف با اقتدار ایستاده است. دولت و دستگاه دیپلماسی به‌طور مستمر و فعال در مسیر منافع ملی حرکت می‌کنند و از همه ابزارهای لازم، متناسب با شرایط زمان، استفاده خواهند کرد تا این مسیر را ادامه دهند.