عارف: دولت برای ۳۰ هزار مگاوات انرژی خورشیدی برنامهریزی کرده است
معاون اول رئیسجمهور گفت: دولت برای ۳۰ هزار مگاوات انرژی خورشیدی برنامهریزی کرده است و در زمینه بحران آب نیز زمان زیادی صرف شده است و هر راه و روشی برای حل این ناترازی در دولت برنامهریزی شده است که بخشی از آن با کمک اهالی رسانه و در راستای فرهنگسازی میتواند محقق شود.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور در نشست صمیمانه با خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار با بیان اینکه افتخار حضور در جمع سرداران جبهه رسانه را دارم که جایگاه رسانه و خبرنگار در روند مسائل و حوادث در یکسال گذشته تثبیت شد، گفت: کار خبرنگاری سخت و زیانآور است و در جنگ ۱۲ روزه نشان داده شد که خبرنگاری شغل نیست بلکه یک عشق است.
وی افزود: در جنگ ۱۲ روزه شما خبرنگاران میتوانستید به بهانههای مختلف در حاشیه امن باشید اما به میدان آمدید و ۱۲ شهید تقدیم کشور کردید و در غزه تاکنون توسط رژیم صهیونیستی حدود ۲۴۰ شهید تقدیم مقاومت شده است و ما تنها با یک رژیم روبهرو نیستیم بلکه با گفتمان خشنی که هیچ جایگاهی برای انسان و اخلاق و صفات حسنه قائل نیست روبهرو هستیم و ذات آنها صفات رذیله است.
معاون اول رئیسجمهور بیان کرد: کشورهای غربی تا چه میزان از حقوق بینالملل و جریان آزاد اطلاعات و بیان دم میزنند که فاصله زیادی با باورهای حقیقی آنها دارد و این خبرنگاران بودند که در جبهه حقیقت ایستادگی کردند و سلاح نداشتند اما فکر و انگیزه داشتند و شهدایی را تقدیم کردند تا حق و حقیقت پیروز شود و امروز جنایات غزه و دستاوردهای ارزشمند کشور در جنگ ۱۲ روزه را کسی نمیتواند کتمان کند و دشمنان با فداکاری و حضور اصحاب رسانه نتوانستند روایات خود را از جنگ ۱۲ روزه و غزه به دنیا منتقل کند.
عارف تاکید کرد: جنایات غزه اوج سیاهی تمدن غرب در قرن ۲۱ و لکه کاملاً سیاه در تاریخ بشریت است و متوسط ۶۰ نفر روزانه انسان بیگناهی که در این منطقه زندگی میکنند شهید میشوند و هیچ صدایی از نهادهای حقوق بشر و مدعی تمدن شنیده نمیشود.
وی با بیان اینکه نقش رسانهها و خبرنگاران در جنگ ۱۲ روزه برجسته بود اضافه کرد: گزارشهای رسانهها در جنگ ۱۲ روزه دقیق و امیدوارکننده بود که البته در هر کاری نقاط ضعف وجود دارد اما رسانهها با رویکرد مثبت قلم زدند و شما
نیمه پر لیوان را دیدید و در جنگ ۱۲ روزه
خوش درخشیدید.