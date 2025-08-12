معاون اجرائی رئیسجمهور و وزیر کشور وارد کرمانشاه شدند
معاون اجرائی رئیسجمهور و وزیر کشور به منظور بازدید از روند تردد زائران اربعین در مرز خسروی با استقبال مسئولان استان وارد فرودگاه شهید اشرفی کرمانشاه شدند.
محمد جعفر قائمپناه، معاون اجرائی رئیسجمهور و اسکندر مؤمنی که به منظور بازدید از روند تردد زائران اربعین در مرز خسروی، صبح روز گذشته (سهشنبه ۲۱ مرداد) به کرمانشاه سفر کردند، پس از ورود به استان مورد استقبال استاندار و جمعی از مدیران استانی قرار گرفتند.
بازدید از مواکب اربعین در مسیر کرمانشاه به مرز خسروی از جمله برنامههای معاون اجرائی رئیسجمهور و وزیر کشور در این سفر یک روزه است.
حضور در مرز رسمی خسروی و بررسی میدانی وضعیت تردد زائران اربعین و بازدید از چند طرح تولیدی و محیط زیستی از جمله دیگر برنامههای دکتر قائم پناه و دکتر مؤمنی در سفر به استان کرمانشاه است. گفتنی است، مرز رسمی خسروی امسال ششمین سالی است که گذرگاه زائران اربعین حسینی است. سال گذشته اربعین در مجموع یک میلیون زائر از مرز رسمی خسروی تردد کردند و پیشبینیها امسال حکایت از افزایش ۲ برابری زائران از این مرز دارد. خسروی یکی از مرزهای مهم و با موقعیت راهبردی کشورمان است که این مرز بینالمللی قدیمیترین مرز رسمی کشورمان با عراق برای تردد زائران عتبات عالیات است.
مرز خسروی در گذشته جزئی از راه ابریشم بوده که خسروی- منذریه مسیر اصلی به سمت جاده بغداد پایتخت کشور عراق و سپس بندر حلب در سوریه و ساحل دریای مدیترانه بود. قصرشیرین افزون بر ۲۷ هزار نفر جمعیت و بیش از ۱۸۶ کیلومتر مرز با عراق دارای ۲ مرز رسمی خسروی و پرویزخان است. قصرشیرین ۱۴ واحد اقامتی شامل هتل و مهمانپذیر درجه یک تا سه
با ۳۲۲ اتاق و یک هزار و ۲۰۰ تخت دارد.