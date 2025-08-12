افشای همکاری منافقین با موساد در حملات به مراکز درمانی و دانشمندان هستهای
در تازهترین جلسه دادگاه رسیدگی به جنایات منافقین، اسناد جدیدی از همکاری این گروهک تروریستی با موساد در جریان جنگ ۱۲ روزه افشا شد؛ همکاریای که شامل جمعآوری اطلاعات مراکز درمانی و دانشمندان هستهای ایران و انتقال آن به رژیم صهیونیستی بوده است.
در سیوششمین جلسه دادگاه رسیدگی به جنایات گروهک تروریستی منافقین، ابعاد تازهای از همکاری این گروه با رژیم صهیونیستی در جریان جنگ 12 روزه آشکار شد. بر اساس اسناد ارائه شده، منافقین با جمعآوری اطلاعات حساس از مراکز درمانی، از جمله بیمارستان فارابی کرمانشاه، این دادهها را در اختیار موساد قرار دادند و رژیم صهیونیستی نیز بر پایه همین اطلاعات حملات خود را انجام داد. به گزارش تسنیم، ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم، اظهار داشت: اسناد و اطلاعات موجود نشان میدهد منافقین در جریان جنگ 12 روزه، با استفاده از شیوه تخلیه تلفنی و کمک عناصر نفوذی خود، اطلاعات دقیق برخی مراکز و تمامی بیمارستانهایی را که هدف حمله رژیم صهیونیستی قرار گرفتند، جمعآوری کرده و به موساد منتقل کردند. این اطلاعات مبنای عملیاتهای رژیم صهیونیستی بود.
وی افزود: این گروهک حتی اطلاعات برخی دانشمندان هستهای را که در جریان همین جنگ توسط رژیم غاصب صهیونیستی ترور شدند، در اختیار موساد قرار داد. در جلسه اخیر دادگاه، دختر شهید دانشمند فریدون عباسی نیز به نقش منافقین در شهادت پدرش اشاره کرد.
ابوترابی با اشاره به تکذیب این همکاری از سوی منافقین گفت: انکار این نقش، اقدامی مضحک است. این وطنفروشان پیشتر نیز سابقه حمله به بیمارستانها را داشتهاند. جنایت حمله به بیمارستان امام خمینی(ره) اسلامآباد غرب در سال 1367، که به شهادت و مجروحیت دهها نفر انجامید، نمونهای از این سوابق سیاه است. این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، یکی دیگر از جنایات این گروهک در استان کرمانشاه را «فاجعه پناهگاه پارک شیرین» عنوان کرد و گفت: منافقین در آن حادثه، اطلاعات پناهگاه را به رژیم بعث منتقل کردند و نیروهای صدام با حمله موشکی، نزدیک به 100 نفر را به شهادت رساندند و حدود 300 نفر را ـ که عمدتاً زن و کودک بودند ـ مجروح کردند. مردم کرمانشاه هرگز این جنایت را فراموش نمیکنند. ابوترابی در پایان تأکید کرد: یکی از مطالبات جدی مردم، که در جریان جنگ 12 روزه نیز مطرح شد، این است که دستگاه قضائی هیچگونه عفوی برای اعضای منافقین، بهویژه کسانی که در این جنگ اخیر بازداشت شدهاند، قائل نشود. این گروهک یکبار در دهه 60 با توبههای نمایشی مشمول عفو قرار گرفت و دوباره به آغوش رجوی بازگشت. نباید آن تجربه تلخ تکرار شود.