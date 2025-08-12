ارتباط خبرنگار شهید غزه با مؤسسه کیهان
سرویس سیاسی-
روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت» در گزارشی مدعی شد خبرنگار
شهید غزه، انس الشریف، علاوهبر فعالیت در الجزیره، ارتباطاتی با نشریات وابسته به مؤسسه کیهان داشته است.
روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت» در گزارشی با انتشار وصیتنامه خبرنگار شهید غزه، «انس الشریف» نوشت: او(شهید انس الشریف) در وصیتنامه خود نوشته بود: «اگر این را میخوانید، یعنی اسرائیل توانسته مرا بکشد و صدایم را خاموش کند.»
این روزنامه در ادامه افزود: «او(خبرنگار شهید) خود را «شاهد وفادار رنج مردم فلسطین» توصیف کرد و خواستار «فراموش نکردن غزه» شد.»
همچنین یدیعوت در ادامه عنوان کرد: «این عامل حماس(شهید خبرنگار) به عنوان عکاس برای الجزیره خدمت میکرد و گفته میشود روزنامهنگاری است که مقالاتی در مورد «قتلعام»های اسرائیلی در غزه منتشر کرده است.»
این روزنامه در ادامه نیز مدعی شد: «بر اساس یک گزارش تحقیقی که توسط وبسایت آمریکایی «واشنگتن فریبیکن» اعلام شد، او با ایران ارتباط داشته است و از طریق فردی به نام
الجمل، با وبسایتی که توسط یکی از نویسندگان روزنامه «کیهان انگلیسی» مؤسسه کیهان منتشر میشود ارتباط داشته است و با آنها همکاری کرده است.
واشنگتن فریبیکن: «رمزی بارود» سردبیر روزنامه فلسطین کرونیکل
مقالاتی را در روزنامه کیهان انگلیسی منتشر کرد
وب سایت واشنگتن فریبیکن در مطلبی مدعی شد: «بارود از حمله تروریستی ۷ اکتبر حماس به اسرائیل دفاع کرد و برای کیهان انگلیسی، مطلب نوشته است.» همچنین این وبسایت در ادامه مدعی شد: «در سال ۲۰۲۲، رمزی بارود مقالهای را در روزنامه کیهان انگلیسی منتشر کرد. این مقاله با عنوان «صهیونیستها پیشبینی نابودی قریبالوقوع خود را میکنند» مدعی بود که رهبران اسرائیل حقایق را بزرگنمایی و تحریف میکنند تا ترس ایجاد کرده و اردوگاههای سیاسی خود را تحریک کنند.»
این وب سایت در ادامه نیز عنوان کرد: «حداقل شش نویسنده و همکار دیگر روزنامه «فلسطین کرونیکل» نیز به سایتهای تبلیغاتی ایران وابسته هستند.»