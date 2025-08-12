دعوت رژیم جولانی از روسیه برای بازگشت به جنوب سوریه!

سرویس خارجی-

منابع سوری از درخواست محرمانه‌ای پرده برداشتند که رژیم الجولانی به‌تازگی به مسکو ارائه کرده است: «برقراری گشت پلیس نظامیِ روسیه در جنوب سوریه»، درخواستی که می‌تواند موازنه قدرت در جنوب سوریه و بازی رژیم اسرائیل در این منطقه را تغییر دهد.

تروریست‌های هیئت تحریر‌الشام به سرکردگی «ابومحمد الجولانی» که روزگاری در غارهای القاعده آموزش می‌دید و حالا در کاخ‌های دمشق قدم می‌زند، با تکیه بر دلارهای قطر، تسلیحات ترکیه و چراغ‌سبز سرویس‌های غربی، پله‌پله به دمشق رسیدند و پرچم سیاه خود را بر بام سوریه برافراشتند. اما این «فتحِ»(!) خونبار که با کشتار هزاران علوی، شیعه، دروزی و دیگر اقلیت‌ها همراه بود، خیلی زود از زیر پوستین وارونه‌اش بوی تعفن هرج‌‌و‌مرج بیرون زد؛ سوریه جایی شد که نه خبری از قانون در آن بود و نه نشانی از امنیت. همان‌ها که وعده «نجات سوریه» می‌دادند، امروز حتی از حفظ یک خیابان عاجزند و در حلب و لاذقیه و طرطوس و...، غیرنظامیان بی‌دفاع طعمه جنگ‌افروزی و تسویه‌حساب‌های فرقه‌ای شده‌اند. حالا که دستشان از ابتدائی‌ترین تأمین امنیت کوتاه مانده و کنترل‌شان بر شهرها مثل ماسه از میان انگشتانشان می‌ریزد، به سیاست‌های تازه‌ای رو آورده‌اند: از کوچ اجباری اقلیت‌ها و مصادره خانه‌هایشان، تا مانورهای تبلیغاتی و دعوت به «اتحاد» برای بستن راه پیشروی برق‌آسای ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب. اما تجربه نشان داده، وقتی گرگِ‌ هار از نگهبانی گله ناتوان است، نه کراوات پوشیدنش و نه شعارهایش، هیچ‌کدام نمی‌تواند جلوی نفوذ دشمن را بگیرد و سوریه امروز درست در همین نقطه ایستاده است؛ میان تیغ تروریسم داخلی و سایه اشغالگری خارجی. البته باز تمام این‌ها نیز بی‌نتیجه مانده، حالا دست به دامن روس‌ها شدند.

دست به دامنِ روسیه

روزنامه روسی «کامرسانت» به نقل از منابع آگاه گزارش داد که دولت سوریه خواستار بازگشت گشت‌های پلیس نظامی روسیه به استان‌های جنوبی کشور شده است. به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای «رأی الیوم»، گمان می‌رود که دمشق این اقدام را راهی برای محدود کردن فعالیت‌های نظامی رژیم اسرائیل تلقی می‌کند، فعالیت‌هایی که از پایان سال ۲۰۲۴ بخش‌هایی از جنوب سوریه را تحت کنترل گرفته و به بهانه حفاظت از مرزهای شمالی اسرائیل و حمایت از اقلیت دروزی محلی، در آنجا منطقه‌ای حائل ایجاد کرده است. کامرسانت به نقل از منبعی که در نشست «اسعد الشیبانی»، وزیر امور‌خارجه کابینه شورشیانِ تروریست سوری، با جامعه سوری‌های مقیم مسکو در اوایل ماه جاری حضور داشته، نوشت که بازگشت فدراسیون روسیه به مواضع پیشین خود ممکن است مانع از دخالت اسرائیل در امور داخلی سوریه شود. این منبع همچنین گفت که مسکو توانایی سامان‌دهی روابط میان دولت انتقالی سوریه و اسرائیلی‌ها را دارد. این روزنامه همچنین نوشت که پس از تغییر قدرت در دمشق و دستیابی ابومحمد الجولانی (احمد الشرع) به ریاست دولت، ارتش اسرائیل بخشی از مناطق جنوبی سوریه را اشغال و اعلام کرد که منطقه‌ای حائل ایجاد کرده است؛ با هدف اعلام‌شده تأمین امنیت مرزهای اسرائیل و حمایت از طایفه دروزی. همزمان، روسیه ناچار شد حضور نظامی خود را در منطقه کاهش دهد.

سناتور آمریکایی با الجولانی دیدار کرد

خبر دیگر نیز آن‌که «ابراهیم حماده»، عضو کنگره آمریکا، در سفری بی‌سابقه از مقصد تل‌آویو به دمشق سفر کرده و طی آن با احمد الشرع دیدار و در مورد موضوعاتی از جمله پیوستن سوریه به «توافق‌نامه ابراهیم» گفت‌وگو کرد. بر‌اساس گزارش «العربی ۲۱»، ابراهیم حماده، عضو کنگره آمریکا از دیدار خود با احمد الشرع در دمشق خبر داد که در این دیدار درخصوص عادی‌سازی روابط میان سوریه و رژیم صهیونیستی رایزنی شده است. حماده اظهار داشت که این دیدار ۶ ساعته با سوریه، «گامی تاریخی» به‌شمار می‌رود، زیرا این نخستین‌باری است که یک مسئول آمریکایی به صورت مستقیم میان تل‌آویو و دمشق بعد از گذشت دهه‌ها تردد کرده است. سناتور آمریکایی همچنین از تصمیم «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، برای لغو برخی تحریم‌ها به منظور کمک به مردم سوریه و دولت جدید برای بازسازی حمایت کرد و افزود که کنگره باید نقش اساسی در اطمینان از پایبندی دولت سوریه به تعهداتش نسبت به آمریکا ایفا کند.

تحرکات مشکوک رژیم الجولانی

از سوریه همچنین خبر می‌رسد که نیروهای سوریه دموکراتیک (قسد) نسبت به تحرکات مشکوک و تحریک‌آمیز نیروهای سرکرده هیئت تحریر‌الشام، که خود را رئیس دولت موقت سوریه می‌خواند، در برخی مناطق سوریه هشدار دادند. براساس گزارش شبکه خبری «المیادین»، نیروهای قسد همچنین تأکید کردند که عناصر الجولانی از چند روز پیش اقدامات مشکوکی را در اطراف منطقه دیر حافر و روستاهای اطراف آن آغاز کرده‌اند. این نیروها اعلام کردند که همچنان صبر پیشه کرده و به این اقدامات واکنشی نشان نداده‌اند. نیروهای قسد همچنین هشدار دادند که تداوم چنین تحرکات مشکوکی می‌تواند واکنش این نیروها را به همراه داشته باشد. نیروهای دموکراتیک سوریه تأکید کرد که گروه‌های دیگر وابسته به دولت دمشق همچنان در اطراف محله‌های الشیخ مقصود و الاشرفیه تجمع کرده و گشت‌زنی‌های خود را تشدید کرده‌اند، این در حالی است که پهپادها به ‌طور مکرر بر فراز این محله‌ها پرواز می‌کنند.