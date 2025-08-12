واشنگتن دیسی در تسخیر نیروهای گارد ملی برای قلع و قمع «بیخانمانها»!
همزمان با استقرار صدها تن از نیروهای گارد ملی در«واشنگتن دیسی» برای جمعآوری کارتنخوابها و بیخانمانها، مردم در پایتخت آمریکا به خیابانها آمدند و این تصمیم ترامپ را«هو» کردند.
آشوب تازه ترامپ این روزهای مربوط میشود به، استقرار صدها تن از نیروهای گارد ملی در «واشنگتن دیسی». بهانه او اینبار برای استفاده از نیروی نظامی جهت اهداف سیاسی خود به گسترش جرم و جنایت و استقرار بیخانمانها در خیابانهای شهر مربوط میشود. و این در حالی است که شهردار واشنگتن به صراحت این بهانه را رد کرده و گفته است جرم و جنایت در پایتخت آمریکا نسبت به 2 سال گذشته روند کاهشی داشته و هیچ دلیلی برای این لشکرکشی وجود ندارد.
رسانههای آمریکایی نیز نوشتهاند آمار کلی جرم و جنایت در پایتخت رو به کاهش است. سرقتهای مسلحانه خودرو ۴۸درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته و آمار قتل نیز پس از اوجگیری در سال ۲۰۲۳، افت داشته است. براساس گزارش رویترز برخلاف سایر ایالتها که فرمانداران معمولاً تصمیم به فعالسازی گارد ملی میگیرند، رئیسجمهور در واشنگتن دیسی مستقیماً کنترل گارد ملی را در دست دارد و دست او برای استقرار این نیروها باز است. ترامپ روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی با تأکید بر اجرائیکردن تصمیم خود اعلام کرد که ۸۰۰ نفر از اعضای گارد ملی را به واشنگتن دیسی فراخوانده شدهاند و «در صورت نیاز» ممکن است ارتش را نیز وارد عمل کند. وی پیشتر نیز تهدید کرده بود که کنترل نیروهای پلیس این شهر را نیز از شهردار گرفته و به دولت فدرال واگذار خواهد کرد. به نوشته آکسیوس قدرتنمایی نظامی ترامپ در پایتخت مردم را عصبانی کرده و ساکنان شهر را به خیابانها کشانده است. تارنمای آمریکایی آکسیوس، با انتشار گزارشی تصویری از حضور نیروهای گارد ملی در خیابانهای شهر واشنگتن، از واژه «تصرف» پایتخت به موجب دستور ترامپ خبر داده و نوشته است: پایتخت، شاهد افزایش حضور نیروهای پلیس فدرال بعد از اعلام «وضعیت فوقالعاده» در مقابله با جرم و جنایت است. به گزارش ایرنا شبکه خبری الجزیره نیز نوشته است: معترضانی که چند بلوک آن طرفتر و در حالی که کاخ سفید در تصویر پشت زمینه مشاهده میشد تجمع کرده بودند این تصمیم ترامپ را «هو» کردند.
به نوشته الجزیره«کیا کاترجی» مدیر اجرائی جنبش «دیسی را آزاد کنید» گفت، این تصمیم ترامپ نهتنها اقدام دیگری علیه حقوق شهروندان این شهر است که از مدتها پیش به حاشیه رانده شده است بلکه عاملی برای «تنشزایی عمدهتر» است. وی در بین فریاد معترضان به شبکه خبری الجزیره گفت: این (تصمیم ترامپ) فقط استبدادی است. براساس این گزارش برای بسیاری از کسانی که روز دوشنبه در این تجمع اعتراضی شرکت کردند، اقدام ترامپ بار دیگر تأکید کرد که تا چه اندازه قدرت آنها برای تاثیرگذاری مستقیم بر سیاستهای نیروهای انتظامی
محلی که مستقیما بر جامعه آنها نظارت دارند، اندک است.
در مسیر دیکتاتوری
«سیانان» هم به انتقاد از لفاظیهای ترامپ به بهانه وجود بحران اشاره کرده و نوشته است: این اولینبار نیست که رئیسجمهوری آمریکا از واژه اضطرار برای پیشبرد اقدامات خود استفاده میکند. ترامپ از اضطرار ملی در اقتصاد، انرژی و مهاجرت مرزی استفاده کرده تا اختیارات اجرائی خود را گسترش دهد. این شبکه خبری آمریکایی نوشته است سرکوبگری ترامپ در واشنگتن به موازات اقدامات استبدادی دیگرش در دوره دوم ریاستجمهوری او انجام میشود. وی هزاران نیرو را به مرزهای جنوبی کشور اعزام کرده و گارد ملی و نیروی دریایی را بعد از اعتراضات مهاجرتی در لسآنجلس مستقر کرد. سیانان استفاده از ارتش برای نقشهای پلیسی را ابزاری آشنا در دولتهای استبدادی و خودکامه توصیف کرد و گفت: این اولین اقدام یک دیکتاتور، برای اعزام نیرو به خیابانهای پایتخت است. اعضای دموکرات کنگره از منطقه پایتخت ملی نیز روز دوشنبه هشدار دادند که این «آغاز نرم استبداد» است.
احتمال حمله به مکزیک
اما در حالی که ترامپ با استقرار نیروهای گارد ملی در پایتخت آمریکا حسابی جنجال به پا کرده است وزیر دفاع آمریکا نیز با اشاره به احتمال حمله به مکزیک جنجال دیگری را در سیاستخارجی آمریکا به راه انداخته است. «پیت هگست» در مصاحبه با شبکه خبری فاکسنیوز احتمال حملات هوایی، پهپادی یا استفاده از نیروهای این کشور علیه کارتلهای موادمخدر در مکزیک را رد نکرده است. به گزارش ایسنا «پیت هگست» در ادامه این مصاحبه گفت: «نمیتوانم چیزی را افشا کنم اما احتمال استفاده از زور، استقرار نیرو یا حملات پهپادی و هوائی علیه کارتلهای موادمخدر در داخل مکزیک را رد نمیکنم».
پیش از این، نیویورکتایمز گزارش داده بود که دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا یک دستورالعمل محرمانه در مورد آمادهسازی پنتاگون برای عملیات علیه کارتلهای موادمخدر در آمریکای لاتین امضا کرده است.به نوشته این روزنامه، این سند استفاده از نیروی نظامی در خارج از آمریکا را پیشبینی میکند. در پاسخ، «کلودیا شینبائوم» رئیسجمهور مکزیک قاطعانه احتمال مداخله نظامی ایالاتمتحده در مکزیک را رد کرد. به گفته وی، موضع مکزیک به وضوح و بارها در مکالمات تلفنی با واشنگتن بیان شده است.