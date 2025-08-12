سرویس خارجی-

روزنامه انگلیسی تلگراف در گزارشی نوشته است موضع زلنسکی در برابر ایده «زمین در برابر صلح» نرم‌تر شده و او احتمالاً برای پایان‌دادن به جنگ با روسیه، مناطقی در شرق اوکراین را که دست ارتش روسیه است واگذار خواهد کرد! شرطی که پوتین برای صلح تعیین کرده است.

با گذشت بیش از 3 سال از جنگ اوکراین جمعه این هفته آلاسکا میزبان مذاکرات حساس میان «ولادیمیر پوتین» و «دونالد ترامپ» خواهد بود؛ مذاکراتی که می‌تواند مسیر صلح یا تشدید جنگ را فراهم کند اروپا و اوکراین به‌شدت نگران این هستند که ترامپ در این نشست منافع کی‌یف و بروکسل را فدای منافع آمریکا و روسیه کند. در آستانه این دیدار 26 تن از سران اروپایی در بیانیه‌ای اعلام کرده‌اند که یک راه‌حل دیپلماتیک باید منافع اوکراین و اروپا را حفظ کند. رسانه‌های غربی از قول مقامات بلندپایه دولت ترامپ نوشته‌اند محور این نشست ایده زمین در برابر صلح خواهد بود اما با توجه به مواضع روسیه در این خصوص خیلی بعید است که پوتین امتیاز خاصی به اوکراین در این زمینه بدهد. همین الان هم ارتش روسیه در بسیاری از محورها در شرق اوکراین در حال پیشروی است. منابع غربی در این خصوص نوشته‌اند در حالی که ترامپ و پوتین در یکی از خطرناک‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین موقعیت‌ها برای اوکراین، برای دیدار در مورد جنگ اوکراین آماده می‌شوند، روس‌ها در یک پیشروی غافلگیرکننده توسط یک گروه کوچک، تقریباً ۱۸ کیلومتر در داخل خطوط اوکراین در منطقه دونتسک نفوذ کرده‌اند و یکی از مهم‌ترین مسیرهای لجستیکی اوکراین را قطع کرده‌اند. اگر این پیشروی تثبیت شود و اوکراین به‌سرعت خطوط دفاعی شکننده خود را تقویت نکند، چندین شهر استراتژیک مانند «پوکروفسک» و حتی «کراماتورسک» در معرض خطر قرار خواهند گرفت و سرنوشت جنگ در شرق اوکراین تحت تأثیر این پیشروی غیرمعمول قرار خواهد گرفت.

موضع زلنسکی نرم‌تر شده است

طی روزهای اخیر رسانه‌ها از قول زلنسکی نوشته بودند که وی زمین در برابر صلح را نخواهد پذیرفت چراکه قانون اساسی اوکراین به وی چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد اما یک رسانه انگلیسی دیروز مدعی شد که زلنسکی پیش از نشست روسیه و آمریکا موضع خود درباره واگذاری مناطق را نرم‌تر کرده است. به گزارش ایسنا، روزنامه بریتانیایی «دیلی‌تلگراف» نوشته است ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین پیش از نشست روسیه و آمریکا در آلاسکا، موضع خود در موضوع واگذاری مناطق را نرم‌تر کرده و ممکن است با واگذاری سرزمین‌هایی که هم‌اکنون در کنترل روسیه هستند، به‌ عنوان بخشی از طرحی با حمایت اروپا برای پایان‌دادن به جنگ موافقت کند. یک مقام غربی که نامش فاش نشده به این روزنامه گفته است که این طرح تنها می‌تواند شامل مواضع فعلی باشد که «در اختیار نیروهای نظامی» است. این نشریه نوشته است در حالی که اوکراین به نظر مایل به واگذاری بخشی از سرزمین‌هاست، تنها زمانی با توافق صلح موافقت می‌کند که تضمین‌های امنیتی قابل اعتماد از جمله تأمین سلاح و مسیر عضویت در ناتو را دریافت کند. این نشریه مدعی است که گزینه‌ای محتمل است که شامل توقف درگیری در خط مقدم کنونی و به رسمیت شناختن کنترل بالفعل روسیه بر مناطق تحت کنترل در جمهوری‌های خلق لوهانسک و دونتسک، استان‌های زاپوریژیا و خرسون و همچنین کریمه باشد.

شبکه خبری سی‌ان‌ان هم نوشته است منطقه «اسلاویانسک» واقع در جمهوری خلق دونتسک در شرق اوکراین، از جمله مناطقی است که پس از تأیید دیدار آینده رئیس‌جمهوری‌های آمریکا و روسیه، دچار تشویش و تلاطم شده است، چراکه گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا قصد دارد برای دستیابی به توافق صلح با مسکو در جنگ اوکراین، این منطقه را به روسیه واگذار کند.