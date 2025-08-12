طرح نتانیاهو برای اشغال غزه تله مرگبار برای اسرائیل است
سرویس خارجی-
تحلیلگر نظامی صهیونیست در مقالهای در روزنامه «اسرائیلهیوم» نوشت: «تصمیم کابینه امنیتی برای اشغال شهر غزه، نهتنها جان اسرا و نیروهای ارتش را در معرض خطر جدی قرار میدهد، بلکه میتواند موجودیت خود «اسرائیل» را نیز به خطر اندازد.»
یکی از مهمترین مسائل مرتبط با جنگ جاری در غزه، طرح رژیم صهیونیستی برای حمله گسترده به غزه با هدف اعلامیِ «آزادی اُسرا» و «نابودی کامل حماس» است که با عنوان «اشغال غزه» در کابینه جنگی رژیم صهیونیستی تصویب شده است. اما مخالفان این طرح زیادند. چه در داخل سرزمینهای اشغالی چه بیرون از این سرزمین اشغال شده. مخالفان نیز هر یک دلایلی برای مخالفت خود دارند. برخی میگویند، این حمله گسترده باعث کشته شدن شمار بیشتری از ساکنان غزه میشود و این امر میتواند، افکار عمومی جهان را علیه این رژیم منفور، خشمگینتر کند. عدهای نیز میگویند، این حمله باعث کشته شدن تمام اُسرای باقیمانده صهیونیستها در غزه میشود. اما بخش دیگری از مخالفان معتقدند، این مسئله میتواند به شکست کامل رژیم صهیونیستی منجر شود چراکه حماس توان خود را حفظ کرده و در تونلهای پیچیده غزه حضور دارد. صهیونیستها در آسمان برتری دارند و روی زمین، بهشدت آسیب پذیرند.
یکی از این مخالفان «یوآو لیمور» تحلیلگر روزنامه «اسرائیلهیوم» است. به گفته لیمور در این روزنامه عبریزبان، همزمان با این تصمیم، دو تحول نگرانکننده در پایان هفته گذشته رخ داد: نخست، آلمان به عنوان یکی از نزدیکترین متحدان «اسرائیل» در اروپا، فروش سلاحهایی که ممکن است در جنگ غزه استفاده شود را ممنوع کرد؛ اقدامی که هرچند تأثیر فوری محدودی دارد، اما میتواند آغاز موجی از محدودیتهای بینالمللی بر توان دفاعی و هجومی «اسرائیل» باشد. دوم، دیدار میان میانجی آمریکایی و نخستوزیر قطر در اسپانیا برای بررسی طرحی جامع جهت آزادی همه اسرا و پایان جنگ، که احتمال دارد به فشارهای مستقیم بینالمللی، حتی از سوی دونالد ترامپ، برای توقف فوری جنگ منجر شود. این مقاله هشدار میدهد که فشار دیپلماتیک جهانی رو به افزایش است و احتمال دارد در ماه آینده چند کشور مهم جهان فلسطین را به رسمیت بشناسند؛ امری که همراه با درخواستها برای پایان جنگ، رژیم صهیونیستی را در شرایطی قرار خواهد داد که قادر به تعیین شروط خود نخواهد بود. لیمور در جای دیگری از این مقاله مینویسد:
«بسیاری از مقامات امنیتی و دیپلماتیک «اسرائیل» این تصمیم را خطری راهبردی دانستهاند و حتی زاحی هنگبی رئیس شورای امنیت داخلی برخلاف رویه معمول خود، با این اقدام مخالفت کرده است. اما نتانیاهو و وزرای کابینه هشدارها را نادیده گرفته و بر ادامه
اهدافی چون خلع سلاح حماس، کنترل امنیتی کامل بر غزه و ایجاد مدیریت غیرحماس و غیرتشکیلات خودگردان پافشاری کردهاند؛
اهدافی که میتواند به تداوم جنگی بیپایان منجر شود.»
تله مرگ
به گفته او، این طرح میتواند به «تله مرگ» بدل شود؛ نهفقط برای اسرا و نیروهای ارتش، بلکه برای هزاران فلسطینی و حتی خود «اسرائیل». نویسنده با اشاره به تجربههای شکستخورده آمریکا در ویتنام، عراق و افغانستان، و روسیه در افغانستان و اوکراین، تأکید میکند که اشغال کامل، با شرایط فعلی ارتش و جامعه «اسرائیل»، مأموریتی غیرممکن است. لیمور نتیجه میگیرد که طولانیبودن روند آمادهسازی و فشارهای بینالمللی ممکن است در نهایت نتانیاهو را به تغییر مسیر یا پذیرش توافقی جزئی وادار کند، اما در صورت پافشاری بر سیاست «همه یا هیچ»، «اسرائیل» در پایان ممکن است «هیچ» نصیبش شود.
علیه نتانیاهو شورش کنید
رهبر مخالفان دولت رژیم صهیونیستی نیز راه رهایی از این تله مرگبار را خلاصشدن این رژیم از دست نتانیاهو و کابینهاش دانست و خواستار اعتصابات سراسری برای وادار کردن نتانیاهو به توافق تبادل اسرا شد. به گزارش فارس؛ «یائیر لاپید» از فراخوان اعتصابات سراسری در حمایت از اسرای صهیونیست در بند غزه حمایت کرد و در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از حامیان دولت فعلی نیز خواست در این اعتصاب که از روز یکشنبه آغاز میشود، شرکت کنند. لاپید نوشت: «از سر همبستگی اعتصاب کنید. اعتصاب کنید چون خانوادهها درخواست کردهاند و همین دلیل کافی است. اعتصاب کنید چون هیچکس حق انحصار احساسات، مسئولیت متقابل یا ارزشهای یهودی را ندارد.» این اظهارات لاپید پس از آن مطرح شد که حدود ۲۰ نفر از والدین اسرای باقیمانده در غزه، روز یکشنبه خواستار اعتصاب شده بودند.
فروپاشی کامل نظام درمانی غزه
سازمان جهانی بهداشت نیز دیروز در گزارشی هشدار داد که ظرفیت پذیرش بیمارستانهای نیمهمخروبه نوار غزه از ۳۰۰درصد فراتر رفته و فشار بیسابقهای بر سیستم درمانی وارد شده است. در این گزارش آمده است که موجودی اکثر داروها در غزه به صفر رسیده و قحطی گستردهای در منطقه حاکم است که منجر به مرگهای متعددی بر اثر سوء تغذیه شده است. همچنین ساختار زیرساختی نظام سلامت به دلیل حملات مکرر رژیم صهیونیستی کاملاً فروپاشیده است. به گفته این سازمان، از ژوئن تاکنون تنها ۸۰ کامیون کمکهای پزشکی وارد غزه شده است، در حالی که تجهیزات پزشکی بسیاری در فرودگاه بنگوریون مانده و دولت رژیم صهیونیستی مانع ورود آنها به غزه شده است.
کاهش تابآوری صهیونیستها
ایرنا نیز به نقل از روزنامه اسرائیلی «هاآرتص» نوشت نتایج تحقیقات دانشگاه «تلآویو» نشان میدهد که پس از جنگ غزه، تابآوری صهیونیستها بهشدت کاهش پیدا کرده است. گزارش دیروز این روزنامه حاکی است، «شائول کیمخی»، پژوهشگر مقوله تابآوری در دانشگاه تلآویو نسبت به تشدید شکاف داخلی ابراز نگرانی کرده و گفته است: اختلافات داخلی اسرائیل در حال حاضر وارد مرحله خطرناکی شده است. کیمخی که در حال حاضر مدیریت تحقیقات مربوط به تأثیر مسئله جنگ غزه و اسرای صهیونیستی بر حس تابآوری اسرائیلیها را برعهده دارد، هشدار داد که پس از فاجعه هفتم اکتبر (عملیات طوفانالاقصی)، تابآوری اسرائیلیها رو به وخامت گذاشته است. این کارشناس گفت: از هفتم اکتبر تاکنون، ما تحقیقات مختلفی در خصوص سطح تابآوری انجام دادهایم و میزان تحمل و پایداری اسرائیلیها در مواجهه با پیامدهای جنگ غزه و مسئله اسرا را سنجیدهایم. به گفته کیمخی، در حالی که به صورت مرسوم تابآوری در جهان بهنگام بحران و جنگ به دلیل میهنپرستی افزایش مییابد و همه متحد میشوند و به یکدیگر کمک کنند، تحقیقات دانشگاه تلآویو خلاف این رویه را در خصوص اسرائیل بعد از هفت اکتبر نشان میدهد. وی تصریح کرد، تابآوری اسرائیلیها از زمان جنگ غزه (۱۵ مهر ۱۴۰۲) برخلاف رویه جهانی بهشدت کاهش یافته است.
این پژوهشگر مقوله تابآوری در سرزمینهای اشغالی را با اوکراین مقایسه کرد و گفت: گزارشها نشان میدهد اوکراینیها دو سال پس از شروع جنگ در این کشور، تابآوری بالاتری نسبت به اسرائیل داشتهاند؛ در حالی که میلیونها نفر از آنان آواره شدهاند.کیمخی گفت: «عوامل مهمی در میزان تابآوری ملی دخیل هستند؛ یکی از مهمترین شاخصها اعتماد به رهبری و مدیریت کلان یک کشور است که نتایج تحقیقات دانشگاه نشان میدهد، اسرائیلیها از زمان آغاز جنگ غزه تاکنون به دلیل تشدید بحران امنیتی و تحمل هزینههای سنگین اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و سیاسی اعتماد خود را به «بنیامین نتانیاهو (نخستوزیر رژیم صهیونیستی) از دستدادهاند... موضوع اسرای اسرائیلی دومین شاخص مهم تابآوری اسرئیلیها است؛ آنها در نظرسنجی تحقیقات صورتگرفته تلاش کابینه نتانیاهو برای آزادی اسرا را بسیار ناکافی دانستهاند.»
شکافهای اجتماعی بیسابقه
این پژوهشگر در ادامه تأکید میکند که شکاف اجتماعی در بیشتر مناطق سرزمینهای اشغالی بر سر موضوع جنگ غزه و اسرا به شکلی بیسابقه در حال عمیقتر شدن است. به گفته وی، نتایج این تحقیقات هشدار میدهد که ادامه جنگ غزه، بیتوجی به جان اسرا و عدم تلاش برای آزادی آنها، در بلندمدت آسیبی جبرانناپذیر به تابآوری اسرائیلیها وارد خواهد کرد. وی در انتها با بیان این موضوع که بیتوجهی به آنها زخمی در جامعه ایجاد خواهد کرد که هرگز التیام نخواهد یافت، هشدار داد: این مسئله آسیبی بسیار جدی به تابآوری ما خواهد رساند و نمیدانم چگونه از آن بهبود خواهیم یافت.