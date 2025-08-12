حزبالله آماده عملیات نظامی علیه اسرائیل میشود
طبق ادعای روزنامه صهیونیستیِ معاریو، به نقل از منابع نظامی رژیم صهیونیستی، حزبالله لبنان در حال برنامهریزی برای عملیات نفوذ و به اسارت گرفتن سربازان صهیونیست است.
گویا مرزهای شمالی فلسطین اشغالی صحنه تحرکات تازهای شده که از تغییر موازنه میدانی و شکلگیری قواعد جدید درگیری حکایت دارد. اگر آن گزارشها که خواهد آمد را بپذیریم میتوانیم بگوییم آنچه در ظاهر به عنوان بازسازی نیرو و استحکام خطوط دفاعی دیده میشود، در واقع بخشی از روندی عمیقتر است، روندی که در آن بازیگر محور مقاومت نهتنها توانسته بخش مهمی از ضربات گذشته را جبران کند، بلکه با بازتعریف تاکتیکها، ابتکار عمل را در میدان حفظ کرده است. در این شرایط، هر گام عملیاتی در دو سوی مرز، در چارچوبی از بازدارندگی متقابل و فشار روانی بر طرف مقابل معنا مییابد. اکنون زمانبندی، غافلگیری و مدیریت صحنه، همان اندازه اهمیت یافته که قدرت تسلیحاتی، و این همان نقطهای است که مرز میان اقدام محدود و تغییر استراتژیک، به نفع بازیگر صبورتر و آمادهتر تغییر میکند.طبق ادعای منابع نظامی رژیم صهیونیستی، حزبالله لبنان، پس از ضربات اخیر، همچنان به بازسازی نیروی نخبه «رضوان» خود ادامه میدهد. براساس ادعای این گزارش، حزبالله لبنان با توجه به از دستدادن قابلیتهای کلیدی میدان نبرد، در حال آماده شدن برای تغییر تاکتیکهای حمله خود با انجام عملیات نفوذ محدود به سمت مزارع شبعا است. روزنامه عبریزبان «معاریو» گزارش داد به ادعای منابعی در فرماندهی شمالی ارتش رژیم صهیونیستی، حزبالله در حال ساخت خطوط دفاعی جدید در شمال رودخانه لیتانی است و تلاش میکند از هرگونه اقدام دولت لبنان برای خلع سلاح آن جلوگیری کند. دادهها نشان میدهند که ۷۴درصد از ساکنان شهرکهای واقع در الجلیل از زمان تخلیهشان در هفت اکتبر ۲۰۲۳ (15 مهر 1402) به خانههای خود بازگشتهاند. شهرکهایی مانند شلومی، بازگشت کامل ساکنان را ثبت کردهاند، در حالی که میزان بازگشت در شهرهای دیگری مانند متولا و مناره پایینتر است. منابع نظامی عبری مدعی هستند حزبالله در تمام عملیاتهای رزمی خود ضربات شدیدی متحمل شد و نیروی رضوان که تقریباً از ۶۰۰۰ کماندو تشکیل شده بود، طبق برآوردهای اسرائیلی، به تنها ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ نیرو کاهش یافته است. در همین حال، نیروی هوائی رژیم صهیونیستی همچنان اردوگاههای آموزشی این نیرو در دره البقاع لبنان را هدف قرار میدهد تا مانع سازماندهی مجدد آن شود. رژیم صهیونیستی در حال آمادهشدن برای احتمال انجام عملیات محدود توسط حزبالله یا تلاش آن برای به اسارتگرفتن سربازان صهیونیست است.