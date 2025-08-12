دخالت‌های مکرر آمریکا و انگلیس در امور داخلی عراق خشم برخی از نمایندگانِ مردم این کشور را در پارلمان برانگیخته است.

اخیراً سفیر انگلیس در بغداد مدعی شد نیاز به نیروهای حشد‌الشعبی از میان رفته است و این سخنان در کنار فشارهای دائمی آمریکا بر مقامات عراقی، علیه مقاومت این کشور، مطرح می‌شود. «رفیق الصالحی»، نماینده پارلمان عراق، آمریکا را متهم کرد که از نفوذش در بخش نفتی عراق به عنوان اهرم فشار اقتصادی استفاده می‌کند تا دولت را از نظر سیاسی تحت فشار قرار دهد. «علاء الحیدری»، نماینده دیگر پارلمان، نیز به‌شدت از مداخله‌جویی سفیر انگلیس در عراق انتقاد و اعلام کرد: «چه کسی به سفیر انگلیس حق قیمومیت بر عراق را داده است؟» همچنین «یاسر الحسینی»، نماینده پارلمان، به‌شدت از دخالت سفارتخانه‌های آمریکا و انگلیس انتقاد کرد و گفت: «حشد نهادی ملی است که با فتوای مرجعیت دینی به وجود آمده و قانونمند است. به هیچ طرفی اجازه دخالت داده نمی‌شود.»