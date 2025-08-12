منبعی امنیتی در یمن از کشف و توقیف چندین دستگاه و تجهیزات ارتباطی «استارلینک» خبر داد که با هدف جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات برای طرف‌های خارجی به کشور قاچاق شده بود.

منبعی آگاه در سرویس امنیت و اطلاعات یمن اعلام کرد نیروهای امنیتی طی روزهای اخیر موفق به ضبط تعدادی دستگاه و تجهیزات ارتباطی «استارلینک» شدند که از استان‌های تحت اشغال ائتلاف عربی به مناطق آزاد‌شده قاچاق شده بود. طبق گزارش «ایسنا» به نقل از شبکه «المسیره»، این منبع افزود: «تجهیزات کشف‌شده برای مقاصد جاسوسی و اطلاعاتی علیه یمن به‌کار می‌رفت و دولت عدن با صدور مجوز برای این نوع ایستگاه‌های اینترنت ماهواره‌ای، آشکارا حاکمیت ملی را نقض کرده است... نیروهای متجاوز این تجهیزات را در مناطق اشغالی عرضه کرده و برای انتقال آن‌ها به استان‌های آزاد‌شده تلاش داشتند تا در خدمت فعالیت‌های جاسوسی آمریکا و رژیم صهیونیستی باشند و این در شرایطی صورت گرفته است که یمن درگیر جهاد علیه دشمن صهیونیستی است.»