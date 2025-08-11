حق ذاتی لبنان برای دفاع از خود بدون توان نظامی ممکن نیست

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه حق لبنان برای دفاع از خود را به رسمیت می‌شناسیم، گفت: حق ذاتی هر کشوری است که بتواند از خود در برابر تجاوز و دست اندازی رژیم صهیونیستی دفاع کند و اعمال این حق ذاتی بدون برخورداری از توان نظامی و سلاح ممکن نیست.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه دوشنبه ۲۰ مردادماه در نشست هفتگی با خبرنگاران به تشریح آخرین تحولات در حوزه سیاست خارجی پرداخت.

وی در ابتدای این جلسه به دیپلمات‌های شهید در مزارشریف که ۱۷ مرداد ۱۳۷۷ در جریان تعرض تروریستی به سرکنسولگری در مزارشریف جان خود را از دست دادند، ادای احترام کرد.

بقایی با اشاره به خبرنگاران و تصویربردارانی که دیشب در غزه به شهادت رسیدند، این جنایت جنگی وحشیانه را به شدیدترین وجه محکوم و بیان کرد: حمله به خبرنگاران و رسانه‌ها در هیچ شرایطی مجاز نیست و در شرایط جنگی حمله به خبرنگاران، روشن و شفاف به صورت جنایت جنگی محسوب می‌شود و در این دو سال نزدیک به ۲۴۰ خبرنگار و اصحاب رسانه در روند نسل‌کشی در فلسطین اشغالی به شهادت رسیدند.

سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه بخش‌هایی از وصیتنامه انس جمال الشریف خبرنگار الجزیره که در بمباران شب گذشته رژیم صهیونیستی به چادر خبرنگاران به شهادت رسید را قرائت کرد و به روح این خبرنگار و دیگر خبرنگاران شهید در غزه و کرانه باختری درود فرستاد و مسئولیت تک‌تک دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی برای مقابله با بی‌کیفرمانی رژیم صهیونیستی و مقابله با این نسل‌کشی را یادآور شد.

درباره مذاکره با آمریکا

تا الان هیچ تصمیمی اتخاذ نشده

بقایی در پاسخ به سؤالی اظهار داشت: گفت‌وگوها از طریق واسطه‌ها ادامه دارد و درباره موضوعات مختلف هم از طریق دفتر حفاظت منافع آمریکا جایی که لازم باشد پیامی را تبادل کنیم انجام می‌دهیم و هم از طریق کشورهایی که در این یک سال در مواردی پیام‌هایی را رد و بدل کردند، ولی درخصوص انجام مذاکره تا الان هیچ تصمیمی اتخاذ نشده است.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فونیکس چین مبنی بر اقدام آمریکا در اعمال تعرفه علیه چین گفت:‌ اقدام خلاف قواعد بین‌المللی است و به هیچ عنوان قابل توجیه نیست.

سخنگوی وزارت امور خارجه بیان کرد: رابطه ما با چین مستحکم است و هر دو کشور براساس تشخیص مصالح و منافع خود در این خصوص حتما تصمیم می‌گیرند و به روابط خوب خودشان ادامه خواهند داد.

وی در پاسخ به سؤال دیگری درخصوص ملاقات‌های مقام‌های روسیه و آمریکا در آلاسکا، اظهار داشت: ما متمرکز بر پیگیری و منافع مصالح و منطقه خود هستیم و با دوستان روس در ارتباط هستیم و در مورد موضوعاتی که در دستورکار مناسبات دوجانبه و رایزنی‌های ما و از جمله موضوع هسته‌ای است در تعامل هستیم.

این دیپلمات ارشد ایرانی ابراز امیدواری کرد که نشست فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی درباره غزه برگزار شود.

وی درباره اظهارات پزشکیان درخصوص غنی‌سازی و اینکه اگر بسازیم دوباره می‌زنند و اینکه آیا موضع ایران درباره غنی‌سازی تغییر کرده؟ گفت: در مورد غنی‌سازی موضع ما خیلی روشن توسط مقامات مختلف بیان شده است.

بقایی ادامه داد: مادامی که ایران در معاهده منع اشاعه عضویت دارد باید بتواند از مزایا و حقوق مترتب بر این عضویت برخوردار شود. براساس ماده چهار این معاهده حق داریم از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای به شمول غنی‌سازی برای بهره‌برداری‌های صلح‌آمیز استفاده کنیم.

بهانه سخیفی که آمریکایی‌ها مطرح کردند

بقایی در پاسخ به سؤالی درباره اظهارات مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا مبنی بر اینکه حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران با هدف جلوگیری از تبدیل درگیری بین ایران و اسرائیل به جنگ منطقه‌ای بوده، اظهار داشت: خیلی روشن است این یک ادعای مضحک است. شما برای توجیه یک قانون شکنی آشکار تجاوز و تعرض به تمامیت سرزمینی یک کشور و نقض حاکمیت ملی ایران چنین بهانه سخیفی را مطرح می‌کنید و این به هیچ عنوان

قابل توجیه نیست.

سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد: واقعیت امر که نباید به هیچ عنوان مخدوش شود آمریکا در میانه مذاکرات در شرایطی که قرار بود دو روز بعد دور ششم مذاکرات را برگزار کنیم به نوعی رژیم صهیونیستی را به عنوان نایب خودش به جنگ با ایران فرستاد و بعد بدتر از آن خودش در این تجاوز نظامی آشکار علیه ایران مشارکت کرد.

به گفته این دیپلمات ارشد ایرانی، این بهانه‌ها و ادعاها به هیچ عنوان بار سنگین مسئولیت آمریکا به خاطر ارتکاب این عمل متخلفانه و مجرمانه را کم نمی‌کند.

عضویت در کنوانسیون پالرمو

بقایی در پاسخ به سؤالی درباره عضویت در کنوانسیون پالرمو اظهار داشت: مهم‌ترین تحولی که البته فکر نمی‌کنم ضرورتا مرتبط با FATF باشد و بلکه به عنوان یک تصمیم حاکمیتی بنابر تشخیص مصالح کشور از سوی مراجع تصمیم‌گیر اتخاذ شده است.

وی بیان کرد: عضویت ایران در کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) است و این کنوانسیون بعد از اینکه به تأیید مراجع ذی‌صلاح رسید، سند تودیعش نزد دبیرکل سازمان ملل تودیع شد و ۱۵ مرداد (ششم اوت) این کار انجام شد و به زودی ما رسما به عضویت این کنوانسیون درخواهیم آمد و این کنوانسیون از ۲۰۰۳ لازم الاجراست و ایران از اولین امضاکنندگان این معاهده بین‌المللی بود که تمرکزش همکاری بین‌المللی برای مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی است.

این دیپلمات ارشد ایرانی عنوان کرد: عضویت در این سند یکی از موضوعات فیمابین ایران و FATF بوده است و امیدواریم این تحول به پیشبرد کار همکاران واحد اطلاعات مالی و وزارت اقتصاد در زمینه‌هایی که خودشان در دستورکار دارند، کمک کند.

هرگونه تحولی نباید مرزهای بین‌المللی را نقض کند

وی بیان کرد:‌ درباره رابطه‌ای که با ارمنستان داریم و راهگذری که قرار است از خاک ارمنستان عبور کند، ما مرز مشترک کوتاهی در مقایسه با سایر مرزهایمان داریم. ما مرز زمینی حدود ۶ هزار کیلومتری با کشورهای همسایه داریم که از این

۶ هزار کیلومتر حدود ۴۰ کیلومتر مرز مشترک با ارمنستان داریم که یکی از امن‌ترین مرزهای ما و مرز دوستی است. رابطه دیرینه و مستحکمی با ارمنستان داریم. در همه این تحولات از نزدیک مواضع و دیدگاه‌های خود را مطرح می‌کنیم.

بقایی تصریح کرد: در عین اینکه همواره از رفع انسداد و گسترش مسیرهای ارتباطی و مواصلاتی بین کشورهای منطقه به عنوان ابزاری برای بهبود وضعیت اقتصادی، توسعه و رفاه ملت‌های منطقه استقبال کردیم، همیشه اعلام کردیم هرگونه تحولات و اقدامی در این زمینه نباید مغایر با حقوق بین‌الملل باشد و مرزهای بین‌المللی را نقض کند و نباید حاکمیت ملی کشورها و منافع متقابل و ساختارهای ژئوپلیتیک را به هم بزند و این موضع ثابت ماست که هر دو کشور همسایه (جمهوری آذربایجان و ارمنستان) به خوبی از آن مطلع هستند.

وی تأکید کرد: مداخله قدرت‌های فرامنطقه‌ای را به هیچ عنوان و به هر شکلی برای امنیت و ثبات این منطقه مفید نمی‌دانیم و در این خصوص مخالفت خود را صریحا ابراز کردیم و در تماس‌های آینده که با مقام‌های ارمنستان خواهیم داشت این را به صورت خیلی روشن بیان

خواهیم کرد.