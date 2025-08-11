طرحهای اشغالگرانه و ویرانگر رژیم صهیونیستی شکست خورده و به عقب رانده خواهد شد
مدیر حوزههای علمیه گفت: ما ایمان واثق داریم که طرحهای اشغالگرانه و ویرانگر این رژیم، به برکت آگاهی امت اسلامی، اقدامات دولتهای مستقل و نیز تلاشهای فعالان آزاده در سراسر جهان، شکست خورده و به عقب رانده خواهد شد.
آیتالله اعرافی، مدیر حوزههای علمیه در وبینار بینالمللی غزه و علمای امت که با موضوع «محکومیت جنایت جنگی ایجاد قحطی و گرسنگی دادن و کوچ اجباری مردم غزه» به زبان عربی و با حضور شخصیتهای علمی و سیاسی از کشورهای مختلف اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: ما امروز شاهد یکی از فجیعترین وقایع و شنیعترین جنایات علیه بشریت در تاریخ معاصر هستیم که در آن، رژیم غاصب صهیونیستی، با حمایت مستقیم قدرتهای مستکبر جهانی و بهویژه آمریکای جنایتکار، نهتنها به اشغال سرزمین مظلوم فلسطین ـ که پاره تن امت اسلامی است ـ ادامه میدهد، بلکه بر محاصره غیرانسانی نوار غزه پافشاری کرده و مردم مقاوم آن را به گرسنگی، کوچ اجباری و مرگ تدریجی محکوم میکند. این جنایات، بهوضوح، نقض آشکار حقوق بشر و تمامی اصول الهی، ارزشهای دینی و اخلاق انسانی است.
وی بیان داشت: امروز، مردم مظلوم غزه مصداق بارز «مستضعفان»ی هستند که سادهترین حقوقشان به دست صهیونیستهای غاصب سلب شده است و یاری آنان، به عنوان وظیفهای شرعی و الهی بر دوش هر مسلمانی سنگینی میکند. و همانگونه که پیامبر اکرم حضرت محمد (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) فرمودند: «من سمع رجلاً ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم.»
به گزارش رسا، آیتالله اعرافی خاطرنشان کرد: منشورها و توافقنامههای بینالمللی بر ضرورت پاسخ به ندای مظلومان و مقابله قاطع با متجاوزان تأکید دارند و با صراحت و روشنی و بهطور گسترده، جنایاتی از قبیل نسلکشی، گرسنگی دادن، کوچ اجباری و کشتار غیرنظامیان را محکوم کردهاند. بر اساس ماده هفتم اساسنامه رم، ماده دوم کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسلکشی، و ماده ۵۴ پروتکل اوّل الحاقی به کنوانسیونهای ژنو و بسیاری از منشورها و قوانین بینالمللی دیگر، اقدامات وحشیانه رژیم صهیونیستی مصداق بارز جنایت جنگی، نسلکشی و جنایت علیه بشریت بهشمار میرود.
مدیر حوزههای علمیه گفت: صهیونیستهای متجاوز، با ادامه محاصره ظالمانه، وحشیانه و شنیع نوار غزه، و محروم کردن کودکان، زنان و سالمندان از آب و غذا، و هدف بمباران وحشیانه قرار دادن بیمارستانها و مدارس، مصداق بارز مفسدانی هستند که خداوند در قرآن کریم اینگونه از آنان یاد کرده است: إنّما جزاء الّذین یحاربون الله و رسوله و یسْعوْن فی الْأرْض فسادًا (مائده: ٣٣) و همچنین درباره آنان فرموده است: و إذا تولّی سعی فی الْأرْض لیفْسد فیها و یهْلک الْحرْث و النّسْل و الله لا یحبّ الْفساد (بقره: ٢٠٥) و از سویی دیگر، امیرالمؤمنین امام علی (علیهالسلام) [خطاب به همه جهانیان] فرموده است: «من ترک إنْصاف الضّعیف أخذه الله بشدید العقاب.»
وی با بیان اینکه رژیم غاصب صهیونیستی که از سرآغاز شوم شکلگیری خود، چون ابزاری در دست استکبار جهانی جهت برافروختن فتنهها و جنگها در پیکره امت اسلامی قرار گرفت، جز قتل، ویرانی و تروریسم دستاوردی [برای منطقه و جهان] نداشته است، گفت: این رژیم در طول تاریخ حیات شوم خود، در سایه حمایت قدرتهای بزرگ بینالمللی، جنایات پرشماری را علیه دولتها و ملتهای منطقه مرتکب شده است. امّا، با همه اینها، رژیم صهیونیستی، پس از تجاوز ۱۲روزه اخیر خود به خاک جمهوری اسلامی ایران، با سیلی محکمی از سوی ایران مواجه شد که آن را خوار و سردرگم ساخت. این رخداد بزرگ، نویدبخش بازگشت امت اسلامی به دوران عزّت و شوکت خویش و نیز نزدیک شدن این رژیم به پایان حیات نحس خود است.
آیتالله اعرافی خاطرنشان کرد: ما امروز، با الهام از هدایتهای روشنگرانه قرآن کریم و سیره و سنّت پیامبر اعظم (صلیاللهعلیهوآله) و اهلبیت پاکش، موارد زیر را اعلام میداریم: داشتن هرگونه رابطه سیاسی، اقتصادی یا فرهنگی با این رژیم غاصب، مشارکت در گناه، تجاوز و ظلم است که خداوند از آن نهی فرموده است: و لا تعاونوا علی الْإثْم و الْعدْوان (مائده: ٢). حمایت و یاری مردم مظلوم فلسطین، بهویژه مردم گرسنه و ستمدیده غزه، از طریق ارسال غذا و دارو، و حمایت سیاسی، حقوقی، قانونی، دیپلماتیک و مالی، وظیفهای شرعی، انسانی و اخلاقی است، چرا که رسول خدا (صلیاللهعلیهوآله) فرمودند: «من أشبع جائعًا أشبعه الله یوم القیامه.» امّا شاید مهمترین موضوع در این مرحله حساس، ضرورت آگاهیبخشی به امت اسلامی و همه آزادگان جهان درباره خطر جنایاتی از جمله نسلکشی و کوچ اجباری و تلاش برای سیطره بر این سرزمین است که رژیم صهیونیستی به آن مبادرت میورزد. ما ایمان واثق داریم که طرحهای اشغالگرانه و ویرانگر این رژیم، به برکت آگاهی امت اسلامی، اقدامات دولتهای مستقل و نیز تلاشهای فعالان آزاده در سراسر جهان، شکست خورده و به عقب رانده خواهد شد.