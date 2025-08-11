فارسی | العربي | English
تاریخ انتشار : ۲۰ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۹
کنایه آشنا به مواضع تأمل‌برانگیز پزشکیان:

رئیس‌جمهور باید با دقتی در حد شخص دوم سخن بگوید یا سخنانش زنده منتشر نشود

یک فعال رسانه‌ای در پیامی با اشاره به مواضع تأمل‌برانگیز پزشکیان گفت: رئیس‌جمهور شخصیت رسمی دوم کشور است و باید با دقتی در حد شخص دوم سخن بگوید یا سخنانش زنده منتشر نشود.
حسام الدین آشنا، فعال سیاسی و رسانه‌ای نزدیک به حسن روحانی در پیامی که در حساب شخصی خود در فضای مجازی به اشتراک گذاشت عنوان کرد: دست از خوشمزگی و بدیهه‌سرایی بردارید‌، پراکنده‌گویی نکنید، حداقل پراکنده‌گویی را منتشر نکنید.
وی افزود: رئیس‌جمهور شخصیت رسمی دوم کشور است و باید با دقتی در حد شخص دوم سخن بگوید یا سخنانش زنده منتشر نشود.
آشنا خاطرنشان کرد: به رهبری نگاه کنید هیچ‌گاه بدون یادداشت سخن نمی‌گوید؛ حال آن که اول خطیب کشور است.

