یک فعال رسانه‌ای در پیامی با اشاره به مواضع تأمل‌برانگیز پزشکیان گفت: رئیس‌جمهور شخصیت رسمی دوم کشور است و باید با دقتی در حد شخص دوم سخن بگوید یا سخنانش زنده منتشر نشود.

حسام الدین آشنا، فعال سیاسی و رسانه‌ای نزدیک به حسن روحانی در پیامی که در حساب شخصی خود در فضای مجازی به اشتراک گذاشت عنوان کرد: دست از خوشمزگی و بدیهه‌سرایی بردارید‌، پراکنده‌گویی نکنید، حداقل پراکنده‌گویی را منتشر نکنید.

وی افزود: رئیس‌جمهور شخصیت رسمی دوم کشور است و باید با دقتی در حد شخص دوم سخن بگوید یا سخنانش زنده منتشر نشود.

آشنا خاطرنشان کرد: به رهبری نگاه کنید هیچ‌گاه بدون یادداشت سخن نمی‌گوید؛ حال آن که اول خطیب کشور است.