بررسی احتمالات صعود ایران و رقبا تنور مصاف ایران و عراق داغ شد

تیم ملی فوتبال ایران برای قطعی کردن صعود خود به مرحله بعدی انتخابی جام جهانی باید ساعت ۲۱ روز سه شنبه هفته جاری به مصاف تیم ملی عراق برود. ایران در شرایطی می‌تواند به طور مستقیم راهی مرحله بعد شود که عراق را شکست دهد. تساوی یا شکست در این دیدار ممکن است منجر به عدم راهیابی تیم ملی به مرحله بعد جام جهانی و از دست دادن جام ملت‌های آسیا شود.این در حالی است که در برخی گروه‌ها تکلیف تیم‌های اول صعودکننده مشخص شده و تلاش برای قرار گرفتن بین ۵ تیم دوم برتر ادامه دارد.

*گروه A: سوریه ۲۱ امتیاز (صعود قطعی)

و چین ۱۶ امتیاز

سوریه با ۲۱ امتیاز صعودش را به مرحله سوم مقدماتی قطعی کرده است. چین نیز با ۱۶ امتیاز در رده دوم قرار دارد. با قطعی شدن قعرنشینی گوام در این گروه، چین با ۱۰ امتیاز و تفاضل گل ۱۱+ یکی از شانس‌های اصلی قرار گرفتن در بین بهترین تیم‌های دوم محسوب می‌شود.در بازی آخر چین و سوریه به مصاف هم خواهند رفت. احتمالات این گروه به شرح زیر است:

برد چین: به صورت قطعی به عنوان یکی از بهترین تیم‌های دوم صعود خواهد کرد.

تساوی: با نتیجه تساوی نیز چین با ۱۱ امتیاز کماکان شانس خوبی برای صعود خواهد داشت.

شکست چین: وضعیت این تیم را برای صعود متزلزل خواهد کرد.

*گروه B: استرالیا ۲۱ امتیاز (صعود قطعی) و

اردن ۱۴ امتیاز و کویت ۱۱ امتیاز

کویت در بازی آخر به مصاف چین تایپه می‌رود. با توجه به قعرنشینی چین تایپه نتیجه این مسابقه در جدول منظور نخواهد شد در نتیجه کویت قطعاً نمی‌تواند جایگاه دوم جدول را از آن خود کند.

اما آخرین بازی گروه مابین اردن و استرالیا برگزار خواهد شد. با کسر امتیاز و تفاضل گل دو بازی چین تایپه در مقابل اردن، این تیم با ۸ امتیاز و تفاضل ۵+ به عنوان تیم دوم قطعاً در گروه B شناخته خواهد شد.

پیروزی اردن: اگر اردن بتواند استرالیا را شکست دهد، می‌تواند شانس خود را برای صعود افزایش دهد.

شکست و تساوی: نتیجه شکست و تساوی اردن را از گردونه رقابت‌ها حذف خواهد کرد.

*گروه C: عراق ۱۷ امتیاز و ایران ۱۵ امتیاز

ایران و عراق در آخرین مسابقه رو در روی یکدیگر قرار می‌گیرند. با توجه به نتایج به دست آمده و تفاضل گل ایران، بحرین هیچ شانسی برای دوم شدن نخواهد داشت.

برد ایران: تیم ملی با ۱۸ امتیاز به عنوان تیم اول صعود خواهد کرد و عراق با کسر امتیاز بازی‌های مقابل کامبوج با ۱۱ امتیاز از شانس بالایی به عنوان بهترین تیم دوم برخوردار خواهد بود.

تساوی: عراق به عنوان صدرنشین راهی مرحله سوم خواهد شد و ایران با ۱۰ امتیاز از شانس خوبی برای حضور در مرحله بعد برخوردار خواهد بود.

شکست: باخت در مقابل عراق، شانس یکی از بهترین تیم‌های دوم شدن را به شدت کاهش می‌دهد.

*گروه D: عربستان ۱۷ و ازبکستان ۱۵

گروه D از گروه C بسیار پیچیده‌تر شده است. ازبکستان و عربستان در روز آخر باید به مصاف یکدیگر بروند.

شکست عربستان: برد، ازبکستان را سرگروه خواهد کرد اما این اتفاق برای بهترین تیم‌های دوم بسیار ناگوار خواهد بود. زیرا عربستان با تیم فعلی پنجم جدول گروه D یعنی یمن، یک بار مساوی کرده و یک بار هم به پیروزی رسیده، در نتیجه فقط ۴ امتیاز از امتیازات فعلی این تیم کسر خواهد شد و عربستان با ۱۳ امتیاز قطعاً یکی از بهترین تیم‌های دوم خواهد بود.

نکته در مورد تیم قعرنشین جدول گروه D:

اگر یمن بتواند در بازی آخر مقابل فلسطین به پیروزی برسد آن زمان شکست عربستان در مقابل ازبکستان خطرناک خواهد شد زیرا سنگاپور تیم آخر جدول می‌شود و عربستان با ۱۱ امتیاز به عنوان تیم دوم شرایط متزلزلی را تجربه خواهد کرد.

تساوی: عربستان را صدرنشین خواهد کرد و ازبکستان با ۱۰ امتیاز منتظر نتیجه دیگر گروه‌ها قرار خواهد داد.

شکست ازبکستان: عربستان در صورت پیروزی وضعیت ازبکستان را برای صعود به عنوان بهترین تیم دوم به خطر خواهد ‌انداخت.

*گروه E: قطر ۲۲ امتیاز و عمان ۱۵ امتیاز

قطر به عنوان میزبان جام جهانی حضور تشریفاتی در این گروه داشته است اما صدرنشین شدنش باعث شد تا تعداد بهترین تیم‌های دوم از عدد ۴ به ۵ افزایش پیدا کند. با کسر نتایج تیم بنگلادش و از آنجایی که آخرین بازی تیم ملی عمان با بنگلادش خواهد بود و مسابقات قطر نیز به اتمام رسیده است، باید گفت عمان با ۱۲ امتیاز و تفاضل ۳+ از شانس بسیار بالایی برای صعود به دور سوم به عنوان یکی از بهترین تیم‌های دوم برخوردار است.

* گروه F: ژاپن با ۲۱ امتیاز صعودش مسجل شده است و با توجه به نتایج دیگر تیم‌ها، این گروه هیچ نماینده‌ای به عنوان بهترین تیم دوم نخواهد داشت و پرونده گروه F پیش از پایان روز آخر بسته شده است.

*گروه G: ویتنام ۱۷ و امارات ۱۵

شرایط این گروه بسیار شبیه گروه C و همچنین گروه D است از آنجایی که ویتنام و امارات در روز آخر با هم به رقابت می‌پردازند؛ شکست ویتنام: امارات با ۱۸ امتیاز به عنوان تیم اول صعود می‌کند. ویتنام با ۱۷ امتیاز دوم خواهد شد و با کسر امتیازات این تیم در مقابل‌ اندونزی، با ۱۱ امتیاز، از شانس خوبی برای بهترین تیم دوم شدن برخوردار است.

تساوی: امارات با کسر امتیازات مسابقات در مقابل ‌اندونزی ۱۰ امتیازی خواهد شد و شانس مناسبی برای صعود خواهد داشت. شکست امارات: شانس این تیم جهت صعود به مرحله بعد را به حداقل خواهد رساند.

*گروه H: کره جنوبی ۱۳ امتیاز و تفاضل ۲۰+

و لبنان ۱۰ امتیاز و تفاضل ۴+

از آنجایی که لبنان و کره جنوبی در روز آخر به مصاف یکدیگر می‌روند، حتی اگر لبنان به پیروزی برسد با توجه به تفاضل گل بین دو تیم، این کره جنوبی است که به عنوان تیم اول صعود خواهد کرد.

پیروزی لبنان: این تیم را قطعاً راهی مرحله سوم مقدماتی خواهد کرد.

تساوی: لبنان با کسب ۱۱ امتیاز شانس خوبی برای صعود خواهد داشت.

شکست لبنان: این تیم با ۱۰ امتیاز و تفاضل گل فعلی ۴+ باید منتظر نتایج سایر رقبا بماند.