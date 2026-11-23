در معماری مدرن، بهره‌وری، کارکرد، تکنولوژی و توجه به شکل و صورت، اولویت‌های اصلی به شمار می‌روند و در حقیقت معماری در چنبره نگاه فیزیکی و مادی است. از همین جهت این سؤال قابل طرح است که آیا معماری بر تربیت انسان تأثیرگذار است و اگر این تأثیرگذاری وجود دارد، در چه ابعاد و ساحاتی و به چه نحوی است که در ادامه به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

الف) کارکردهای اخلاقی معنوی

معماری و شهرسازی با محرک‌ها، نمادها و قابلیت‌های فضائی خود می‌تواند توجه، گرایش و رفتار اخلاقی انسان را تسهیل یا دشوار کند. به این معنا، معماری به‌عنوان یک بستر تربیتی در اخلاق و معنویت افراد جامعه اثرگذار است. در ادامه به چند مورد از این کارکردها اشاره می‌شود.

1. تشدید و تضعیف گرایش به معنویت و اخلاق

‌ معماری و شهرسازی با توجه به نمادها، رنگ‌ها و نوع طراحی خود می‌تواند بر گرایش‌های انسان تأثیر بگذارد به گونه‌ای که یک میل را در وجود انسان تضعیف و میل دیگری را تشدید کند. در واقع، تشدید و تضعیف گرایش انسان به سوی امور مادی و دنیوی یا به سوی اخلاق و معنویت می‌تواند از طریق محرک‌های محیطی و فیزیکی معماری و شهرسازی ایجاد شود. اینکه یک معمار چه چیزی را به یاد انسان بیاورد، چه چیزی را در وجود او تهییج کند یا چه چیزی را به فراموشی بسپارد، مستقیماً از طریق نوع و سبک معماری ایجاد می‌شود.

این مسئله در سیره پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نمودها و نشانه‌هایی دارد؛ به‌طوری که در بیانی امیرالمؤمنین علی‌(ع) فرموده است که پیامبر درباره پرده‌ای که در اتاقش با رنگ و نقش آویزان بود، به یکی از همسران خود فرمودند: «یا فُلانَه- لإحدى أزواجِهِ - غَیِّبیهِ عنِّی‌، فإنّی إذا نَظَرتُ إلَیهِ ذَکَرتُ الدُّنیا و زَخارِفَها؛‌ای خانم! این پرده را از جلو چشم من دور کن؛ زیرا وقتی چشمم به آن می‌افتد، به یاد دنیا و زیورهای آن می‌افتم.»(1)

در این بیان حضرت به نقش گرایش به دنیای مادی، از طریق محیط فیزیکی اشاره دارند و دستور تغییر در محیط را می‌دهند.

2. شکستن حریم‌ها و ایجاد زمینه گناه

‌ممکن است فضا به گونه‌ای طراحی شود که رفتار ارزشی و حفظ حریم‌، آسان و رفتار خلاف آن دشوار شود (و یا برعکس) فرد در استفاده مکرر از آن فضا به ارزش‌ها بی‌توجهی نماید. از همین جهت نوع ساختمان سازی می‌تواند زمینه برخی گناهان را فراهم یا دشوار کند. مثلاً می‌تواند موجب شکستن حریم‌های محرم و نامحرم و بی‌مبالاتی نسبت به حدود الهی شود.

ساختن خانه‌هایی که مشرف بر هم هستند، وجود پنجره‌های بزرگ با شیشه‌های شفاف، طراحی آشپزخانه‌های روباز، ایجاد بناهای با کارکردهای تک جنسیتی که دید عمومی به آن‌ها اشراف دارد، ساختن نمادها جنسیتی و مجسمه‌های انسانی نیمه برهنه و... می‌تواند زمینه‌ساز شکستن حریم‌های عفت عمومی را فراهم کند.

در عوض طراحی نمادهای عفیفانه می‌تواند زمینه ترویج عفت و حیا باشد.

3. ایجاد ارزش و اولویت‌دهی به آن

‌معماری بیش از آنکه انتقال شکل و بافت باشد، انتقال معنا و مفهوم است. در واقع معماری فقط ظرف نیست بلکه حامل معنا و ارزش است. فضاهای ساخته شده به صورت مکرر پیام می‌فرستند که چه چیزی مهم، مطلوب یا هنجار است. اگر محیط شهری بیشتر مصرف، مادیت یا بی‌توجهی به معنویت را بازنمایی کند و مملو از نمادها و نشانه‌های مظاهر مادی و دنیوی باشد، فرد این اولویت‌ها را به‌عنوان جهان طبیعی و ارزشی خود درونی می‌کند. این همان سازوکار برنامه درسی پنهان محیطی است یعنی یادگیری ارزش‌ها بدون آموزش مستقیم و از طریق تجربه مکرر فضا، در نتیجه مفاهیم و ارزش‌هایی که می‌آموزد و درونی می‌سازد و به‌دلیل تکرار و انس با آن‌ها، به آن‌ها اولویت می‌دهد، ارزش‌هایی مادی و دنیوی است.

ب) کارکردهای روان شناختی

محیط فیزیکی بر هیجانات، عادت‌ها و نوع تعامل انسان اثر می‌گذارد و می‌تواند برخی رفتارها و گرایش‌های روانی مؤثر در تربیت فرد را تقویت یا تضعیف کند. در این‌جا به برخی از تأثیرات روان شناختی معماری که جنبه تربیتی دارد اشاره می‌شود.

1. غلبه ابعاد مادی یا معنوی در شخصیت

معماری مبتنی بر انگیز‌ه‌ها و مظاهر مادی می‌تواند مادی‌گرایی را در ذهن و روان فرد تقویت کند. محیط پیام می‌فرستد و این پیام اگر جنبه ارزشی داشته باشد، اثر گذاری ارزشی به بار خواهد آورد. اگر در فضاهای شهری، معنویت و اخلاق، قابل مشاهده نباشد و فقط کارکرد مادی و مصرفی دیده شود، فرد این اولویت‌بندی را طبیعی می‌پندارد و جهت‌گیری شخصیتی او به سمت ارزش‌های مادی و کاهش حساسیت به ارزش‌های معنوی و اخلاقی خواهد بود.

2. شکل‌گیری رفتار و عادت از طریق قابلیت‌های معماری

رفتار انسان متأثر از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های محیطی است که در برابر او قرار می‌گیرد. محیط فیزیکی می‌تواند امکان انتخاب یک رفتار را آسان‌تر و امکان رفتار دیگر را دشوارتر کند.(2)

به این معنا، فضا با تسهیل یا دشوارسازی رفتارها، به صورت غیرمستقیم در شکل‌گیری عادت‌ها و رفتارهای تربیتی فرد اثر می‌گذارد، هرچند این اثر جبری نیست و به انتخاب و اراده فرد نیز وابسته است.

3. تعامل و انسجام عاطفی

‌کمیت و کیفیت فضاسازی بر نحوه تعامل، مهارت‌های ارتباطی، همدلی و استقلال افراد اثر می‌گذارد. فضاهای مشترک مانند ‌هال بزرگ، زمینه حضور مشترک، گفت‌وگو و پیوند عاطفی قوی‌تر را فراهم می‌کنند در حالی که خانه‌های صرفاً دارای اتاق‌های مستقل و چند تلویزیون، می‌توانند افراد را به زندگی فردگرایانه و فاصله عاطفی سوق دهند.

ج) کارکردهای فرهنگی

معماری حامل نماد، معنا و هویت فرهنگی است و از طریق تجربه مکرر فضا، ارزش‌ها و سبک زندگی را بدون آموزش آشکار منتقل می‌کند، از این جهت یکی از ابعاد تأثیرگذاری معماری، بعد فرهنگی آن است. در این‌جا به چند مورد از تأثیرات آن اشاره می‌شود.

1. تضعیف یا دگرگونی هویت فرهنگی

‌به‌طور کلی هر معماری متأثر از فرهنگی است که خاستگاه آن است و با آن فرهنگ شکل

گرفته است.

بنابراین اگر معماری شهری، ریشه در فرهنگ غیردینی و غربی داشته باشد، موجب نفوذ و سلطه فرهنگی مخصوصاً در قشر کودک و نوجوان خواهد شد به‌طوری که کودک و نوجوان به جای مواجهه با نشانه‌ها و شکل معماری فرهنگی و اصیل خود، در معرض آماج نشانه‌ها، نمادها، سمبل‌ها و اصول فرهنی بیگانه قرار می‌گیرد و بیم آن می‌رود این نمادها و نشانه‌ها را درونی‌‌سازی کند و به هویتی مطابق با آن دست یابد.

در حقیقت اگر محیط کودک و نوجوان سرشار از نمادهای بیگانه و فاقد نشانه‌های هویتی بومی باشد، فرآیند تعلق یابی و خودشناسی فرهنگی او دشوار می‌شود.

درنتیجه معماری و نمادهای بیگانه می‌توانند فرآیند شکل گیری هویت فرهنگی او را مختل یا دگرگون کنند. احتمال بی‌هویتی، استحاله فرهنگی و هویتی، ضعف احساس تعلق به جامعه و میراث فرهنگی آورده چنین معماری است.

2. شکل‌دهی سبک زندگی از طریق الگوهای فضائی

محیط فیزیکی شهری می‌تواند عادت‌ها، ترجیحات و گرایش‌های رفتاری افراد را بدون آموزش آشکار و از طریق تجربه مکرر فضا شکل دهد. وقتی یک الگوی فضائی در زندگی روزانه تکرار می‌شود، فرد آن را به‌عنوان «روش عادی زندگی» می‌پذیرد و به‌تدریج آن را به بخشی از سبک زندگی خود تبدیل می‌کند. به این معنا، معماری و شهرسازی با عادی‌سازی برخی الگوهای رفتاری مانند مصرف‌گرایی، فردگرایی، تحرک‌محوری یا کم‌تحرکی، در بازتولید سبک زندگی نقش دارد. این اثر وقتی قوی‌تر است که فرد مانند کودک و نوجوان، توان نقد و فاصله گیری آگاهانه از محیط را کمتر داشته باشد.

نتیجه

‌معماری و شهرسازی تنها ظرفی برای فعالیت‌های انسانی نیست، بلکه حامل معنا، ارزش و هویت فرهنگی است و می‌تواند به‌عنوان بستری تربیتی، توجه، گرایش و رفتار انسان را تسهیل یا دشوار کند. از جمله کارکردهای اخلاقی و معنوی آن، تشدید یا تضعیف گرایش به معنویت یا دنیاگرایی، شکستن یا حفظ حریم‌های اخلاقی و تعیین ارزش و اولویت‌دهی به آن است.

در بعد روان شناختی، معماری می‌تواند مادی‌گرایی یا معنویت‌گرایی را در شخصیت تقویت کند، از طریق قابلیت‌های فضائی، رفتار و عادت را شکل دهد و بر تعامل، همدلی و انسجام عاطفی اثر بگذارد. در بعد فرهنگی نیز معماری در تضعیف یا دگرگونی هویت فرهنگی، به‌ویژه در کودکان و نوجوانان، و در شکل‌دهی سبک زندگی از طریق عادی‌سازی الگوهای فضائی

نقش دارد.

منابع جهت مطالعه بیشتر

- آقاجان، مهسا؛ امامی کوپائی، سمانه، شناسایی مؤلفه‌های اثرگذار معماری بر تربیت کودک، مبتنی بر رویکرد اسلامی: فضاهای آموزشی پیش دبستان، علوم تربیتی از دیدگاه اسلام، تابستان 1403، صص171-139.

- عالمی شهاب الدین و دیگران، بررسی نقش و تأثیر معماری اسلامی- ایرانی بر تربیت از ظهور دوره صفویه تا پایان دوره قاجاریه (مطالعات موردی)، پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، پاییز 1404، صص63-37.

پی نوشت‌ها:

1. شریف الرضى، محمدبن حسین‏، نهج‌البلاغه، مصحح: صالح، صبحی‏، هجرت‏، قم‏، 1414ق‏، خطبه 160.

2. لنگ، جان، آفرینش نظریه معماری، نقش علوم رفتاری در طراحی محیط، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1383، ص 132.

*روح‌الله شهریاری