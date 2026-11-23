منصور پور‌حسینی

حق که جمع آن حقوق است، امتیازی ثابت برای کس یا جمعی است که خدا در دین خویش اثبات کرده و عقل فطری و نقل وحیانی آن را بیان می‌کند.

حق می‌تواند مدنی، اجتماعی، سیاسی و مانند آن‌ها باشد. بنابراین، خواه قانون یا عرف، آن را بشناسد و قانون و سنتی در جامعه قرار دهد یا ندهد، همواره برای شخص یا گروه‌ها بر‌اساس دین‌، سنت‌ها و قوانین حاکم بر هستی ثابت است. از مصادیق قرآنی حق می‌توان به مواردی چون: حق‌الله، حق‌الناس، حق اخوت، حق امنیت، حق مسکن، حق ازدواج، حق مهاجرت، حق انسان، حق حیوان و گیاه، حق والدین، حق مؤمنان و مانند آن‌ها اشاره کرد.بنابراین، وقتی از حقوق سخن گفته می‌شود، محدود به حق مردم و انسان نیست، بلکه شامل حق موجودات زنده دیگر از جمله گیاهان و جانوران است. (فصلت، آیات 9 و 10؛ هود، آیه 6؛ عنکبوت، آیه 60) البته حق‌الله داستانی دیگر است که در جای خود باید از آن بحث شود.

حقوق مردم از نظر قرآن

از نظر آموزه‌های قرآنی، حقوق اساسی انسان‌ها و مردم شامل مواردی چون: حق آزادی در عقیده (بقره، آیه 256؛ انسان، آیه 3؛ کافرون، آیه 6)، آزادی اندیشه و تفکر (بقره، آیات 219 و 266؛ حشر، آیه 21)، اتمام حجت (نساء، آیه 165؛ اسراء، آیه 15)، ازدواج و انتخاب همسر (نساء، آیات 3 و 25 و 129)، استفاده از مواهب هستی و نعمت‌های دنیوی (بقره، آیات 22 و 29؛ اعراف، آیات 10 و 32)، پناهندگی (نساء، آیه 100؛ انفال، آیات 26 و 72 و 74؛ توبه، آیه 6)، تجارت و کسب‌های مشروع (نساء، آیات 32 و 29 و 161)، تصمیم‌گیری و تعیین سرنوشت خویش

(آل عمران، آیه 159؛ انفال، آیه 53؛ رعد، آیه 11)، زندگی (مائده، آیات 32 و 45)، دادرسی عادلانه (نساء، آیات 58 و 105)، دفاع از خود در برابر ظالم (حج، آیات 39 و 40)، قصاص (بقره، آیات 178 و 179؛ مائده، آیه 45)، مالکیت بر اموال خویش (نازعات، آیه 33؛ عبس، آیه 32)، داشتن وطن و مسکن (بقره، آیات 84 و 246؛ حج، آیه 40)، هدایت (لیل، آیه 12) و مانند آن‌ها اشاره کرد.

انسان‌ها دارای حقوق اساسی هستند که همگی در آن اشتراک دارند و به‌طور مساوی می‌بایست از آن‌ها برخوردار شود و هیچ تبعیض و ظلم در آن روا نشود، از جمله این حقوق می‌توان به مواردی چون: حق اخوت و برادری ایمانی (بقره، آیه 220؛ حجرات، آیه 10) در ایجاد صلح و آشتی و ترک غیبت (حجرات، آیات 10 تا 12) و طلب مغفرت (حشر، آیه 10)، حق استفاده از مکه و مساجد (حج، آیه 25)، حق امنیت در آن‌ها (بقره، آیه 125؛ قصص، آیه 57)، حق حضانت برای والدین (بقره، آیات 232 و 233؛ طلاق، آیه 6)، حق مدیریت برای شوهر (نساء، آیه 32)، حق ولایت برای معصومان (مائده، آیه 55؛ احزاب، آیه 6)، حق آوارگان در استفاده از فی (حشر، آیات 7 و 8)‌، اقدام نظامی علیه اشغالگران (بقره، آیات 191 و 246؛ توبه، آیه 13؛ حج، آیات 39 و 40)، حق ولایت پیامبران و اطاعت از ایشان (نساء، آیه 64؛ آل عمران، آیه 79؛ انعام، آیه 89)، حق اهل‌بیت در اموال مردم و خمس (انفال، آیه 41؛ اسراء، آیه 26) و در مودت (شوری، آیه 23)، حق اجتماعی و اقتصادی بردگان (نساء، آیه 25؛ توبه، آیه 60)، حق دایه (بقره، آیه 232)، حق دشمنان در ساحت مراعات عدالت (بقره، آیات 190 تا 194؛ مائده، آیه 8)، حق دوستان در استفاده از خوراکی‌ها (نور، آیه 61)، حق شریک (ص، آیه 24)، حق فرزند و مراعات در شیرخواری و مانند آن‌ها از سوی والدین (نساء، آیا 9 تا 12؛ بقره، آیه 233؛ طلاق، آیه 6)، حق مستضعفان در دفاع از ایشان (نساء، آیات 75 و 127)، حق مظلوم در دفاع از خویش و انتقام‌گیری (نساء، آیه 148؛ حج، آیات 39 و 40 و 60؛ شوری، آیه 41)، حق متقابل مؤمنان در ولایت (توبه، آیه 71)، حق نیازمندان در اموال مردم (ذاریات، آیه 19؛ معارج، آیات 24 و 25)، حق همسایه (نساء، آیه 36)‌، حق متقابل همسران در خلوت (نور، آیه 58)، مراعات قسط و عدل (نساء، آیه 3) و مانند آن‌ها اشاره کرد.

آثار مراعات حق‌الناس و عدم مراعات آن

در روایات تفسیری- تبیینی معصومان‌(ع)، جزئیات بسیاری از حق مردم یا همان حق‌الناس و آثار مراعات و عدم مراعات آن بیان شده است. از جمله امام سجاد‌(ع) ضمن بیان حق مردم به آثار آن نیز توجه می‌دهد و می‌فرماید: اَلذُّنوبُ الَّتى تُغَيِّرُ النِّعَمَ: اَلْبَغْىُ عَلَى النّاسِ وَ الزَّوالُ عَنِ الْعادَةِ فِى الْخَيْرِ وَ اِصْطِناعِ الْمَعْروفِ وَ كُفْرانِ النِّعَمِ وَ تَرْكِ الشُّكْرِ قالَ الله‌ عَزَّوَجَلَّ: «اِنَّ الله‌ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتّى يُغَيِّروا ما بِاَ نْفُسِهِمْ...»؛ گناهانى كه باعث تغيير نعمت‌ها مى‌شوند، عبارتند از: تجاوز به مردم، ترك عادت‌هاى كار خير و خوب و كفران نعمت و ترك شكر، زيرا خداوند عزّوجلّ مى‌فرمايد: «خداوند سرنوشت هيچ ملتى را تغيير نمى‌دهد، مگر اينکه خودشان تغيير روش دهند.» (معانى الاخبار، شیخ صدوق، ص، ۲۷۰)

البته انسان‌ها به سبب برخی از خلق و خوی اخلاقی مانند غضب و شهوت ممکن است حقوق دیگران را نادیده گیرند، اما به سبب آنکه مؤمنان اخلاق خویش را بر‌اساس دین و سنت‌های الهی سامان می‌دهند و تغییرات مثبت در خلق‌و‌خو ایجاد می‌کنند تا حقوق دیگران را در هر حال مراعات کنند؛ از آنان در آموزه‌های قرآنی به‌عنوان «قوامین بالقسط» تعبیر می‌شود (مائده، آیه 8؛ نساء، آیه 35)؛ زیرا عدالت محوری و قسط‌گرایی جزو قوام ذاتی و شخصیتی آنان شده و هرگز هیجاناتی از جمله غضب و شهوت آنان را از دایره حق خارج نمی‌سازد؛ چنان‌که امام صادق‌(ع) می‌فرماید: اَلمُؤمِنُ اِذا غَضِبَ لَم يُخرِجْهُ غَضَبُهُ مِنْ حَقٍّ وَاِذا رَضِىَ لَم يُدخِلْهُ رِضاهُ فى باطِلٍ وَالَّذى اِذا قَدَرَ لَم يَأخُذ اَكْثَرَ مِمّا لَهُ؛ مؤمن چون خشمگين شود، خشمش او را از حق بيرون نبرد و چون خشنود شود، خشنودي‌اش او را به باطل نكشاند و چون قدرت يابد بيش از حقّ خود نگيرد. (بحارالأنوار، ج ۷۸، ص ۲۰۹، حدیث ۸۵)

آن حضرت در جایی دیگر می‌فرماید: اِذا اَرادَ اَحَدُكُم اَن يُسْتَجابَ لَهُ فَليُطَيِّب كَسبَهُ وَ ليَخرُج مِن مَظالِمِ النّاسِ وَ اِنَّ الله‌ لا يُرفَعُ اِلَيهِ دُعاءُ عَبدٍ و فى بَطنِهِ حَرامٌ اَو عِندَهُ مَظلِمَةٌ لاِحَدٍ مِن خَلقِهِ؛ هرگاه فردى از شما بخواهد دعايش مستجاب شود، باید درآمدش را حلال گرداند و از زير بار حقوق مردم بيرون برود. دعاى بنده‌اى كه در شكمش حرام باشد، يا حق يكى از خلق خدا به گردنش باشد، به درگاه خداوند بالا نمى‌رود. (بحار‌الأنوار، ج ۹۳، ص ۳۲۱، حدیث ۳۱) انسان می‌تواند از حقوق خویش از جمله حق قصاص و مانند آن‌ها بگذرد و عفو و گذشت داشته باشد؛ چنان‌که می‌تواند بالاتر از این امر که احسان است، اکرام و ایثار داشته باشد و حتی دستگیر کسی باشد که به او ستم روا داشته است. در حقیقت پاسخ بدی را به نیکی دادن، موجب می‌شود تا دشمنی به دوستی صمیمانه تبدیل شود. پيامبر (صلى‌الله‌عليه‌و‌آله) می‌فرماید: رَحِمَ الله‌ عَبْدا كانَتْ لأَخيهِ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ فى عِرْضٍ أَوْ مالٍ فَجاءَهُ فَاسْتَحَلَّهُ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ وَلَيْسَ ثَمَّ دينارٌ وَلادِرْهَمٌ فَإِنْ كانَتْ لَهُ حَسَناتٌ اُخِذَ مِنْ حَسَناتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَناتٌ حَمَلوا عَلَيْهِ مِنْ سَيِّئاتِهِ؛ خدا رحمت كند بنده‌اى را كه حلاليت بطلبد از برادرى كه به آبرو يا مال او تجاوز كرده، پیش از آنكه (در قيامت) از او بازخواست كنند، همان‌جا كه دينار و درهمى نباشد، در نتيجه اگر شخص كار نيكى داشته باشد از آن بردارند و اگر نداشته باشد، از گناهان مظلوم برداشته بر گناهان او بيفزايند. (نهج الفصاحه، ح ۱۶۵۷) اصولاً سنت‌ها و قوانین حاکم بر هستی بر مدار عدل الهی است که جزو اصول الدین دانسته شده است. بنابراین، هر کسی باید به هر طریقی شده آن را مراعات کرده و احقاق حق را در ساختار عدالت به جا آورد. بر همین اساس امیرمؤمنان‌(ع) می‌فرماید: لا عَدْلَ اَفْضَلُ مِنْ رَدِّ الْمَظالِمِ؛ هيچ عدالتى بهتر از بازگرداندن حقوق پايمال شده نيست. (غررالحكم، ج ۶، ص ۴۱۵، حدیث، ۱۰۸۴۱) لقمان حكيم در تحلیل رفتار نیک و توجه به قدرت الهی در تصحیح و اصلاح مراعات رفتار خویش می‌فرماید: يا بُنَىَّ اِذا دَعَتْكَ القُدْرَةُ عَلى ظُلْمِ مَنْ هُوَ دونَكَ فَاذْكُرْ قُدْرَةَ الله‌ عَلَيْكَ؛ فرزندم هرگاه قدرت، تو را به ظلم بر زيردستت فرا خواند، قدرت خدا را بر خودت به يادآور. (ارشاد القلوب ديلمى، ج ۱، ص ۷۲) پيامبر(ص) نیز در‌باره تأثیر منفی نادیده گرفتن حق‌الناس در حق برادران ایمانی می‌فرماید: مَنْ حَبَسَ عَنْ اَخيهِ الْمُسْلِمِ شَيْئا مِنْ حَقِّهِ حَرَّمَ الله‌ عَلَيْهِ بَرَكَةَ الرِّزْقِ اِلاّ اَنْ يَتوبَ؛ هر كس چيزى از حقّ برادر مسلمان خود را نگه دارد و به او ندهد، خداوند، بركت روزى را بر او حرام مى‌كند، مگر آنكه توبه كند و جبران نمايد. (من لايحضره الفقيه، ج ۴، ص ۱۵، حدیث ۴۹۶۸) مؤمن و شیعه واقعی کسی است که اصول حق‌الناس را مراعات کند؛ از همین رو امام صادق‌(ع) می‌فرماید: لَیسَ بِوَلِیٍّ لی مَن أَكَلَ مالَ مؤمنٍ حَراماً؛ هر کس مال مؤمنی را به ناحق بخورد پیرو من نیست. (وسائل، ج ١٢، ص ٥٣)

بنابراین، بندگی و عبادت و اطاعت خدا همان گونه که در عبادتی چون نماز خودنمایی می‌کند که حق‌الله است، همچنین در حق‌الناس خود را نشان می‌دهد. امام صادق‌(ع) می‌فرماید: ما عُبِدَ اللهُ بِشیءٍ اَفضلَ مِن اداءِ حَقِّ المُؤمِنِ؛ هیچ عبادتی بالاتر از ادای حق مؤمن نیست. (بحارالأنوار، ج ٧٤، ص ٢٤٢)

همچنین امیرالمؤمنین‌(ع) بر این تقدیم و اولویت تأکید داشته و می‌فرماید: جَعَلَ اللهُ سُبحانَهُ حُقوقَ عِبادِهِ مُقَدَّمَةً لِحُقوقِهِ؛ خداوند سبحان حقوق بندگانش را مقدمة رسیدن به حقوق خود قرار داده است. (فهرست غررالحکم، ص ٧٧)

از آثار چنین رفتار و رویه در حق‌الناس است که امام صادق‌(ع) می‌فرماید: لَو أَنَّ الناسَ أَدُّوا حُقوقَ اَموالِهِم لَكانوُا عایِشینَ بَخَیر؛ مردم اگر حقوق و واجبات مالی خود را ادا می‌کردند مسلّماً همه از یک زندگی مطلوب و رضایت‌بخشی برخوردار می‌شدند. (وسائل الشیعه، ج ٦، ص ٢)

از نظر آموزه‌های قرآن، کسانی که در راه خدا می‌جنگند و شهید می‌شوند، از حیات طیب برخوردار شده و حتی خدا از حق خویش می‌گذرد، اما با این همه شهید هم چنان در گرو حق‌الناس است؛ چنان‌که امام باقر(ع) می‌فرماید: اوَّلُ قطرةٍ مِنَ الشَّهیدِ كفّارَةٌ لِذُنوبِهِ اِلاّ الدَّین فَاِنَّ كفّارَتَه قَضاءُه؛ اوّلین قطرة خون شهید کفاره گناهان او است مگر قرض و بدهکاری او که کفاره‌اش ادا کردن آن است (بدهی و حق‌الناس شهید را وارثان باید ادا كنند) (وسائل الشیعه، ج ١٣، ص ٨٥)

رسول‌الله(ص ) درباره تأثیر منفی حق‌الناس در زندگی انسان می‌فرماید: وصاحِبُهُم مُحتَبِسٌ علی بابِ الجَنّةِ بِثَلاثةِ دَراهِمٍ لفلانِ الیَهودی، وَ کانَ شَهیداً؛ یکی از افراد (فلان قبیله) که شهید شده به خاطر سه درهم که به فلان یهودی بدهکار بوده بر دَرِ بهشت نگه‌داشته شده و به وی اجازة ورود نمی‌دهند! (احتجاج طبرسی، ج ١، ص ٣٣٣)

امیرالمؤمنین علی‌(ع) ضمن هشدار به حق‌الناس به این نکته توجه می‌دهد که یک سنگ غصبی چطور بنیان خانه‌ای را فرو می‌ریزد. ایشان می‌فرماید: الحَجَرُ الغَصبُ فی ‌الدّارِ رَهنٌ عَلی خَرابِها؛ وجود یک آجر غصبی در بنای یک خانه، عامل ویرانی آن خانه خواهد بود! (نهج‌البلاغه، حکمت ٢٣٢)رسول خدا دادن مزد کارگر را مورد تأکید قرار داده و می‌فرماید: أَعطِ الأَجیرَ اَجرَهُ قَبلَ أَن یَجِفَّ عَرقُهُ؛ مزد کارگر را پیش از آنکه عرق بدنش خشک شود به او بپرداز. (شهاب‌الاخبار، ص ٣٢٧)

حال اگر کسی نسبت به حق کارگر ظلم روا دارد و آن را پرداخت نکند، باید خطرات بسیاری برای خویش به جان بخرد؛ چنان‌که رسول خدا فرمود: مَن ظَلم اَجیراً أَجرَهُ احبَطَ اللهُ عَمَلهُ وَ حرَّمَ عَلیهِ ریحَ الجَنَّةِ؛ کسی که به اجیر و کارگر خود ستم کند و حق او را نپردازد خداوند اعمال نیکش را به کلی تباه و بوی بهشت را بر وی حرام خواهد کرد. (وسائل، ج ١١، ص ٦٤٢) انسان می‌بایست اهل عفو و گذشت باشد و حتی اگر حقی دارد می‌تواند در طلب آن تأخیر روا دارد، اما درباره دیگری چنین چیزی روا نیست؛ چنان‌که أمیرالمؤمنین علی‌(ع) می‌فرماید: لایُعابُ المَرءُ بِتأخیرِحَقِّهِ اِنّما یُعابُ مَن اَخَذَ ما لَیسَ لَهُ؛ کسی که گرفتن حق و طلب خود را به تأخیر بیندازد مورد سرزنش واقع نمی‌شود، سرزنش متوجه آن کسی است که چیزی که مال او نیست بدان تعّدی و تجاوز کند. (نهج‌البلاغه، حکمت ١٥٧) امام صادق‌(ع) درباره انواع دزدی می‌فرماید: السُّراّقُ ثَلاثَةٌ: مانِعُ الزّكاةِ وَ مُستَحِلُّ مُهورِ النِّساءِ! وَ كَذلِكَ مَنِ اسْتَدانَ دَیناً وَ لَم یَنوِ قَضاءَهُ؛ دزدان سه نفرند:‌ کسی که زکات و وجوهات خود را نمی‌پردازد و کسی که (خوردن) مهریه زنان را برای خود حلال می‌داند! و آن کس که قرض می‌گیرد و قصد پرداختن آن را نداشته باشد.(خصال الأعمال، ج ١، ص ٧٤)

از نظر آموزه‌های قرآن، مال و جان و عرض مسلمان محترم است و لازم است مراعات حقوق مسلمان را در همه امور داشت؛ رسول‌الله‌(ص) می‌فرماید: حُرمةُ مالِ المُسلِم كَحُرمَةِ دَمِهِ؛ حرمت داشتن مال یک مسلمان همچون حرمت خون و جان او است (مراعات آن بر همه واجب است). (میزان‌الحکمة، ج ٢، ص ٥١٠)

البته ظلم نسبت به همگان حرام و گناه است و فرقی میان مسلمان و غیر‌مسلمان نیست؛ از همین رو امام صادق‌(ع) می‌فرماید: اَلمِرصادُ قَنطَرةٌ علی‌الصِّراطِ لایجوزُها عبدٌ بمَظلَمةِ عَبدٍ؛ مرصاد (کمینگاه) جایگاه رفیعی است بر روی پل صراط که (فردا) هیچ‌ بنده‌ای که حق و مظلمه‌ای از مظالم عباد به گردنش باشد از آن عبور نخواهد کرد. (بحارالأنوار، ج ٨، ص ٦٦)از نگاه تعالیم اسلام، حلالیت طلبی یا همان تحلل امری لازم است؛ البته گاه دسترسی نیست، ولی این‌گونه نیست که راه بسته باشد؛ چنان‌که یکی از روش‌های تحلل امری است که رسول‌الله می‌فرماید: مَن ظَلَمَ أَحَداً وَ فاتَه فَلیَستَغفِر اللهَ لَهُ فَاِنَّهُ كَفّارَةٌ لَه؛ هر کس که به دیگری (در غیراموال) ظلم و ستمی کرده و دیگر دسترسی به او ندارد، از خدا برایش طلب مغفرت و آمرزش كند کفارة خطاهایش خواهد بود.(وسائل الشیعة، ج ١٦، ص ٥٣)البته تأکید بر حق‌الناس به معنای عدم اهتمام نسبت به حق‌الله نیست؛ زیرا برخی از حق‌الله نیز ناظر به حق‌الناس است؛ چرا که بهره مند از خمس و زکات و مانند آن‌ها، خود مردم به‌ویژه فقیران و مستحقان هستند. از همین‌رو امام باقر‌(ع) می‌فرماید: ما مِن عَبدٍ مَنعَ زَكاةَ مَالِهِ شیئاً اِلاّ جَعَلَ اللهُ ذلِكَ یَومَ القیامَةِ ثُعباناً مِن نارٍ طَوقاً فی عُنُقِه یَنهَشُ مِن لَحمِهِ حَتّی یَفرغَ مِن الحساب؛ هر کس که زکات و وجوهات مالی خود را نپردازد خداوند همان را در روز قیامت اژدهایی آتشین بر گردن او قرار می‌دهد که گوشت بدنش را نیش می‌زند تا از حساب فارغ شود. (ثواب‌الاعمال، ص ٥٢٩)

برخی از مردم گمان می‌کنند که حق برادری، در دوستی قوی و محکم و با سابقه از میان می‌رود یا کم می‌شود؛ در حالی که امیرالمؤمنین علی‌(ع) می‌فرماید: لاتُضیعَنَّ حَقَّ اَخیك اِتّكالاً عَلی ما بَیْنَكَ و بَینَهُ فاِنَّهُ لَیسَ لَكَ بِأَخٍ مَن أَضَعتَ حَقَّهُ؛ حق برادر دینی خود را به خاطر سابقه‌ای که با یکدیگر دارید ضایع مکن که با این کار برادری‌تان نیز از بین خواهد رفت. (نهج‌البلاغه، نامه ٣١) از آثار مراعات حق‌الناس اجابت دعاست؛ امام صادق‌(ع) می‌فرماید: اذا ارادَ اَحدُكُم أَن یُستجابَ لَهُ فَلیُطَیّبْ كَسْبَهُ وَ لِیَخْرُجْ مِن مَظالِمِ النّاسِ؛ اگر کسی بخواهد دعایش مستجاب شود باید که درآمدش حلال و طَیِّب باشد و از حقّ‌الناس و مظالم عباد چیزی به گردنش نباشد. (بحارالأنوار، ج ٩٣، ص ٣٢١) از دیگر آثار مراعات حقوق دیگران می‌توان به بهره مندی از پاداش‌های اخروی اشاره کرد که امیرالمؤمنین علی‌(ع) می‌فرماید: قَضاءُ حقوقِ الاخوانِ اَشرفُ اَعمالِ المُتّقین، یَستَجلِبُ مَوَدَّةَ المَلائِكةِ المُقَرَّبینَ و شَوقَ الحوُرِ العین؛ افضل اعمال‌ متقیان، ادای حقوق برادران دینی است که محبّت فرشتگان مقربیّن و اشتیاق حوریان بهشتی را برای خود به‌دنبال خواهد داشت. (بحارالأنوار، ج ٧٤، ص ٢٢٩)