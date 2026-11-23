فاکتوری که پشت آن خریدوفروش واقعی وجود ندارد، ممکن است برای صادرکننده تنها یک برگ سند یا ثبت الکترونیکی باشد، اما برای استفاده‌کننده راهی برای کاهش مالیات باز کند. اهمیت مقابله با این اسناد، در شرایط محدودیت منابع دولت، به شمار پرونده‌های کشف‌شده خلاصه نمی‌شود. مسئله دیگر، جلوگیری از کاهش غیرقانونی مالیات و حفظ رقابت برای بنگاه‌هایی است که معاملات واقعی خود را شفاف ثبت می‌کنند.

در تازه‌ترین توضیحات مسئولان مالیاتی در هجدهمین نمایشگاه نظام مالی، محمد نوری؛ مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه سازمان امور مالیاتی، اعلام کرده تعداد شرکت‌های صوری شناسایی‌شده، در مقایسه پیش و پس از راه‌اندازی سامانه مؤدیان، از حدود چهار هزار به حدود ۱۵ هزار رسیده است. به گفته او، زمان شناسایی نیز از بیش از یک سال به کمتر از سه ماه کاهش یافته است.

همزمان، موحدی بک‌نظر؛ سخنگوی سازمان امور مالیاتی، در اظهارات اخیر خود از جلوگیری از حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در مجموعه اقدامات سامانه‌ای و برنامه افشای داوطلبانه خبر داده است. این رقم، ظرفیت مالی مقابله با تخلف را نشان می‌دهد، اما در اطلاع‌رسانی موجود تفکیک نشده که چه مقدار آن مالیات قطعی، وصول نقدی یا پیشگیری از پذیرش اعتبار ناموجه بوده است؛ بنابراین نمی‌توان نتیجه‌گیری کرد که ۳۰ همت به خزانه واریز شده است.

2 مسیر کاهش مالیات

صورتحساب غیرواقعی می‌تواند از دو مسیر بر مالیات اثر بگذارد. مسیر نخست، ثبت هزینه‌ای است که واقعاًً تحقق نیافته یا مبلغ آن بیش از واقع نشان داده شده است. اگر این مبلغ به‌عنوان هزینه قابل قبول همان دوره پذیرفته شود، سود مشمول مالیات کاهش می‌یابد. صرف ثبت خرید نیز لزوماً به‌معنای هزینه همان دوره نیست؛ ممکن است خرید در موجودی کالا یا دارایی ثبت شود و اثر مالیاتی آن در زمان دیگری ظاهر شود.

مسیر دوم، ساختن اعتبار مالیات بر ارزش افزوده است. طبق ماده ۸ قانون ارزش افزوده، مالیات خریدهای واجد شرایط از مالیات فروش کسر می‌شود. این سازوکار برای جلوگیری از مالیات‌ستانی مکرر در زنجیره تولید و توزیع ضروری است؛ اما سندِ فاقد معامله واقعی می‌تواند برای مطالبه اعتباری به‌کار رود که استحقاق آن وجود ندارد.

سخنگوی سازمان نیز در تشریح سازوکار فاکتورفروشی توضیح داده است که شرکت‌های صوری، خریدارانی را برای استفاده از اعتبار مالیاتی معرفی می‌کردند، در حالی ‌که وصول مالیات از خود آنها امکان‌پذیر نبود. به‌گفته او، اطلاعات خریدوفروش در کارپوشه طرفین ثبت می‌شود و ابزارهای ارزیابی ریسک، امکان شناسایی پیشینی فعالیت‌های مشکوک را فراهم می‌کنند. اهمیت این تغییر، حرکت از کشف دیرهنگام سند به کنترل زنجیره استفاده از آن است.

پرونده‌های اعلام‌شده کرمان، نمونه‌ای از ابعاد اسناد غیرواقعی است. ۲۰ مهر، رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان، از شناسایی ۷۱۳۴ میلیارد تومان صورتحساب غیرواقعی برای یک مؤدی در سنوات ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ و ۱۱۱۵ میلیارد تومان برای مؤدی دیگری در سنوات ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ خبر داده است.

شفاف‌سازی با سامانه مؤدیان

اهمیت سامانه‌ای‌شدن مالیات، در ایجاد اطلاعات قابل تطبیق از دو سوی معامله است. در رسیدگی متکی به اسناد پراکنده، بررسی خرید یک بنگاه و فروش طرف مقابل می‌تواند در پرونده‌های جداگانه و با فاصله زمانی انجام شود. در مقابل، ثبت ساختاریافته صورتحساب، امکان ارتباط‌دادن این دو رویداد را فراهم می‌کند. از نظر فنی، خریدی که مبنای مطالبه اعتبار شده، باید در زنجیره اطلاعات فروش طرف مقابل نیز قابل ردیابی باشد.

ماده ۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، انتقال صورتحساب فروشنده به کارپوشه خریدارِ عضو سامانه و امکان اعلام پذیرش یا عدم پذیرش آن را پیش‌بینی کرده است. این ارتباط، مبنایی برای کنترل متقابل اطلاعات فراهم می‌کند؛ یعنی بررسی ادعای خرید، با مراجعه به داده ثبت‌شده طرف فروش نیز امکان‌پذیر می‌شود. البته تطابق دو ثبت، به‌تنهائی واقعی‌بودن معامله را اثبات نمی‌کند؛ ممکن است اطلاعات ظاهراًً سازگار باشند، اما پشت آنها کالا یا خدمت واقعی وجود نداشته باشد.

در چنین ساختاری، تحلیل شبکه معاملات اهمیت پیدا می‌کند. از نظر تحلیلی، به‌جای توقف در یک فاکتور، می‌توان روابط یک صادرکننده با مجموعه خریداران و مسیر انتقال اعتبار را بررسی کرد. این قابلیت کمک می‌کند رسیدگی از شرکت کاغذی فراتر برود و به بنگاه‌های منتفع برسد. همچنین، تکرار ارتباط با مؤدیان پرریسک یا تغییر غیرمتعارف حجم معاملات می‌تواند علامتی برای بررسی بیشتر باشد؛ نه دلیلی مستقل برای اثبات تخلف.

کنترل پیشگیرانه اعتبار نیز مکمل این ردیابی است. ماده ۶ قانون، برای صدور صورتحساب حدمجاز تعیین کرده و عبور از آن را به پرداخت مالیات مربوط، تعیین ترتیب پرداخت بدهی یا ارائه تضمین کافی پیوند داده است؛ در غیر این صورت، صورتحساب مازاد فاقد اعتبار مالیاتی خواهد بود. کارکرد این قاعده، محدودکردن امکان ایجاد اعتبار بدون پشتوانه متناسب است. اجرای دقیق آن باید همزمان با رشد واقعی فعالیت بنگاه و نیاز کسب‌وکارهای تازه‌تأسیس سازگار باشد.

هوشمندسازی، مرحله استفاده از این داده‌ها برای اولویت‌بندی رسیدگی است. موتور ریسک می‌تواند پرونده‌های نیازمند بررسی را از میان انبوه معاملات جدا کند تا ظرفیت حسابرسی بر موارد پرریسک متمرکز شود. در ارزیابی فنی چنین ابزاری، علاوه‌بر کشف تخلف، میزان هشدار اشتباه نیز اهمیت دارد؛ الگوریتمی که معاملات واقعی را بی‌دلیل مشکوک اعلام کند، هزینه فعالیت اقتصادی و اعتراض مالیاتی را افزایش می‌دهد. بنابراین، کیفیت داده، به‌روزرسانی معیارها و امکان اصلاح خطا، بخشی از کارایی سامانه‌اند.

استفاده‌کننده نهائی هم باید دیده شود

شناسایی شرکت کاغذی زمانی اثر کامل دارد که مشخص شود کدام بنگاه از اسناد آن استفاده کرده است. شرکت واسط ممکن است دارایی قابل وصول نداشته باشد، اما منفعت کاهش مالیات در حساب‌های استفاده‌کننده سند ظاهر شده باشد. از این منظر، تعداد شرکت‌های شناسایی‌شده شاخص آغاز کار است؛ رد اعتبار غیرواقعی، اصلاًح مالیات و وصول مستند، نتیجه مالی آن را روشن می‌کند.

ثبت الکترونیکی، امکان تطبیق اطلاعات را فراهم می‌کند، اما به‌تنهائی جای اثبات اصالت معامله را نمی‌گیرد. بررسی اسناد تحویل کالا یا انجام خدمت، موجودی، گردش وجوه و تناسب معاملات با ظرفیت فعالیت، به تشخیص دقیق‌تر کمک می‌کند. نبود پرداخت نقدی نیز به‌تنهائی دلیل صوری‌بودن نیست، چرا‌که معامله می‌تواند اعتباری باشد. خطای ثبت، معامله واقعی با فروشنده متخلف و مشارکت آگاهانه در معامله غیرواقعی، وضعیت‌های متفاوتی هستند که نباید با هم اشتباه گرفته شوند.

این دقت برای حفاظت از شهروندان نیز اهمیت دارد. سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی در توضیحات ۲۸ مهر درباره پیامک‌های معاملات ثبت‌شده به نام اشخاص، بر امکان رد اطلاعاتی که مؤدی آن را قبول ندارد تأکید کرده بود. چنین امکانی باید با رسیدگی روشن و قابل پیگیری همراه باشد تا بار اثبات معاملات نامرتبط بر دوش اشخاص بی‌اطلاع باقی نماند.

برای ارزیابی دستاورد سامانه‌ها، انتشار جداگانه ارزش اسناد کشف‌شده، اعتبار ردشده، مالیات قطعی و وصول واقعی ضروری است. همچنین اعلام زودهنگام مغایرت و فراهم‌کردن فرصت ارائه مستندات، می‌تواند هم خطا را کاهش دهد و هم رسیدگی را بر پرونده‌های پرریسک متمرکز کند. نوری، مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه نیز در توضیحات اخیر خود از برنامه اعلام مغایرت‌ها پیش از رسیدگی، برای اصلاًح داوطلبانه اطلاعات خبر داده است.

سرویس اقتصادی