علی جوان‌بخت‌لاله

در‌شرایطی که جامعه با فشارهای اقتصادی و اجتماعی متعددی روبه‌روست، پرسش از کارآمدی نظام عدالت کیفری، دیگر یک بحث نظری نیست؛ بلکه به ضرورتی عملی و روزمره تبدیل شده است. آمارها نشان می‌دهد هزینه نگهداری هر زندانی برای دولت سالانه بین دو تا سه میلیارد تومان برآورد می‌شود و مجموع هزینه زندانیان کیفری در مقیاس یک سال به رقمی نزدیک به ۲۸۵ همت می‌رسد. این رقم در‌حالی است که بسیاری از کارشناسان بر ناکارآمدی زندان در اصلاح مجرمان و افزایش چرخه جرم تأکید می‌کنند. پرسش این است: آیا می‌توان با تکیه بر ظرفیت‌های قانونی موجود، از هزینه‌های سنگین و بی‌اثر کاست و به بازگرداندن تعادل به جامعه کمک کرد؟

پاسخ در مفهومی نهفته است که از دهه ۱۳۹۰ به‌تدریج وارد ادبیات حقوقی ایران شد: عدالت ترمیمی. برخلاف عدالت سزادهنده که هدفش «کیفر دادن» و «تاوان گرفتن» است، در عدالت ترمیمی تمرکز بر جبران خسارت، ترمیم روابط و بازگرداندن فرد به جامعه است. این رویکرد، نه از سر تساهل بی‌ضابطه، بلکه از منظر منافع کلان ملی و ضرورت عبور کم‌هزینه از بحران‌ها مطرح می‌شود.

خوشبختانه، قانونگذار ایران گام‌هایی در این مسیر برداشته است. ماده ۸۲ قانون آئین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲) برای نخستین‌بار نهاد «میانجی‌گری کیفری» را به رسمیت شناخت. همچنین قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب ۱۳۹۹) با هدف جایگزینی مجازات‌های جایگزین به‌جای زندان تصویب شد. تجربه‌های عملی نیز نشان می‌دهد که این رویکرد می‌تواند کارآمد باشد؛ چنان‌که در یک پرونده واقعی، قاضی به‌جای صدور حکم حبس، محکوم را مکلف به تأمین تجهیزات پزشکی برای نیازمندان کرد؛ تصمیمی که به‌درستی «جلوه‌ای روشن از عدالت ترمیمی» توصیف شد.

با این حال، واقعیت آن است که عدالت ترمیمی در عمل هنوز در «اقلیت مطلق» قرار دارد و رویه غالب دادگاه‌ها همچنان بر مجازات‌محوری استوار است. تغییر این رویه، نیازمند اراده قضائی و فرهنگ‌سازی عمومی است. عدالت ترمیمی نه انکار جرم است و نه بی‌تفاوتی به حقوق بزه‌دیده؛ بلکه تلاشی است برای اینکه پاسخ به جرم، به‌جای تعمیق شکاف‌های اجتماعی، به ترمیم آن‌ها بینجامد. در جامعه‌ای که با ناترازی‌های اقتصادی و احساس بی‌عدالتی روبه‌روست، هر تصمیم قضائی می‌تواند فراتر از یک پرونده حقوقی، پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای داشته باشد.

از منظر حقوقی، پرسش اصلی این نیست که «آیا باید مجرم را مجازات کرد؟»؛ این پرسش بدیهی است. پرسش اصلی این است که «چه نوع مجازاتی، هم به عدالت نزدیک‌تر است و هم هزینه کمتری بر پیکره جامعه تحمیل می‌کند؟» پاسخ عدالت ترمیمی این است که تا زمانی که امکان ترمیم وجود دارد، زندان باید آخرین گزینه باشد، نه نخستین واکنش. این رویکرد، هم با اصول کرامت انسانی و هدف اصلاحی مجازات‌ها در فقه اسلامی سازگار است و هم با تجربه نظام‌های حقوقی پیشرفته همخوانی دارد.

البته، عدالت ترمیمی نسخه واحدی برای همه جرایم نیست. در جرایم خشن و سازمان‌یافته، پاسخ‌های کیفری سخت‌گیرانه همچنان لازم است. اما در طیف گسترده‌ای از جرایم مالی، غیرعمد و مرتبط با آسیب‌های اجتماعی، استفاده از ظرفیت‌های میانجی‌گری، خدمات عمومی و جبران خسارت می‌تواند هم هزینه‌های نظام قضائی را کاهش دهد و هم از برچسب‌خوردگی و بازتولید جرم جلوگیری کند.

نتیجه سخن اینکه، نظام عدالت کیفری ما امروز بیش از هر‌ زمان دیگری به یک بازنگری جدی در سیاست‌های کیفری نیاز دارد؛ بازنگری‌ای که در آن، زندان به‌عنوان «آخرین ابزار» و نه «نخستین واکنش» دیده شود. این تغییر، نه یک عقب‌نشینی از عدالت، بلکه حرکتی به‌سوی عدالتی کارآمدتر و انسانی‌تر است. سرمایه اجتماعی، سرمایه‌ای است که با هر حکم نادرست و هر زندان بی‌ضرورت، فرسوده‌تر می‌شود؛ و عدالت ترمیمی، راهی برای بازگرداندن این سرمایه به جامعه است.