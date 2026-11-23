ما باید کمک کنیم نوجوان به جایی برسد که وقتی دلش می‌گیرد، وقتی خوشحال است، وقتی نگران آینده است و حتی وقتی هیچ خواسته‌ای ندارد، خودش دوست داشته باشد چند دقیقه با خدا خلوت کند.

خبرگزاری فارس: یکی از راه‌های مؤثر برای ایجاد علاقه به نماز در نوجوانان، تغییر نگرش آن‌ها نسبت به مفهوم نماز است. نوجوان باید به‌تدریج به این باور برسد که نماز فقط یک وظیفه دینی نیست که باید آن را انجام دهد، بلکه فرصتی ارزشمند برای ارتباط با خدایی است که او را دوست دارد، صدایش را می‌شنود و در تمام لحظات زندگی همراه اوست.

خدایی که می‌توان با او درد دل کرد، از او کمک خواست، از نعمت‌هایش تشکر کرد و حتی نگرانی‌ها و ناراحتی‌ها را با او در میان گذاشت.

خدا برای نوجوان نباید دور باشد!

قرآن کریم در سوره بقره، آیه ۱۸۶ می‌فرماید:

«وَإِذَا سَأَلَکَ عِبَادِی عَنِّی فَإِنِّی قَرِیبٌ»

«هنگامی که بندگانم درباره من از تو می‌پرسند، من نزدیکم.»

این آیه می‌تواند نقطه شروع یک گفت‌وگوی زیبا با نوجوان درباره نزدیکی خداوند و امکان ارتباط صمیمانه با او باشد.

راهکارهای عملی برای والدین و مربیان

1. از زبان محبت استفاده کنیم:

به‌جای تأکید مداوم بر واجب بودن نماز، درباره مهربانی خدا، دوست داشتن بندگان و فرصت گفت‌وگو با او صحبت کنیم.

2. با نوجوان گفت‌وگو کنیم:

گاهی از او بپرسیم: «وقتی ناراحتی، دوست داری با چه کسی درد دل کنی؟» یا «فکر می‌کنی اگر بتوانی هر روز چند دقیقه با خدا حرف بزنی، چه احساسی خواهی داشت؟»

3. نماز را به زندگی روزمره پیوند بزنیم:

به او نشان دهیم که می‌تواند در نماز از خدا برای امتحانات، آینده، دوستی‌ها، تصمیم‌های مهم و مشکلاتش کمک بخواهد.

4. فرصت تجربه شخصی ایجاد کنیم:

اجازه دهیم نوجوان بعد از نماز، با زبان خودش با خدا صحبت کند و خواسته‌ها و احساساتش را بیان کند. لازم نیست تمام لحظات ارتباط او با خدا به شکل یک برنامه از پیش تعیین‌شده باشد.

5. از تجربه‌های معنوی زیبا کمک بگیریم:

گاهی در یک فضای آرام خانوادگی، درباره نعمت‌های خدا صحبت کنیم، نماز جماعت خانوادگی داشته باشیم یا لحظاتی را به دعا و گفت‌وگوی صمیمانه با خدا اختصاص دهیم.

یک نکته مهم روان‌شناختی و تربیتی!

نوجوان زمانی ارتباط عمیق‌تری با نماز برقرار می‌کند که احساس کند در این رابطه پذیرفته شده و می‌تواند خودش باشد. بنابراین، نباید نماز را با ترس، تهدید، سرزنش یا احساس گناه دائمی همراه کنیم. بهتر است به‌جای تحمیل یک رفتار، زمینه‌ای فراهم کنیم تا نوجوان خودش زیبایی این ارتباط را کشف کند.

خدا همیشه همین حوالی است!

هدف ما این نیست که نوجوان فقط از روی عادت یا برای راضی کردن والدین نماز بخواند؛ بلکه می‌خواهیم به جایی برسد که وقتی دلش می‌گیرد، وقتی خوشحال است، وقتی نگران آینده است و حتی وقتی هیچ خواسته‌ای ندارد، خودش دوست داشته باشد چند دقیقه با خدا خلوت کند.

پیام اصلی به نوجوان این باشد: نماز فقط کاری نیست که خدا از تو خواسته؛ فرصتی است که خدا برای ارتباط با خودش در اختیارت گذاشته است. خدا همیشه نزدیک است و تو هر زمان می‌توانی با او حرف بزنی.