خرم‌آباد- خبرنگار کیهان:

رئیس کل دادگستری لرستان با اعلام این خبر که همه مساجد برای حل مشکلات مردم از قبیل اختلافات خانوادگی و... به سنگر صلح و سازش تبدیل می‌شوند، افزود: تاکنون حدود هزار صلح‌یار را با استفاده از ظرفیت مساجد تشکیل داده‌ایم و از این طریق نیروهایی مانند: استاد دانشگاه و یا سایر مشاغل که با کوله‌باری از دانش و تجربه که از طلا گران‌بهاتر است بازنشسته شده به جای اتلاف عمر در پارک‌ها و غیره در کانون‌های صلح و سازش به مردم خدمت کنند.

دکتر علی محمدی گفت: لرستان با ظرفیت‌های فراوان و متنوع از امنیت بسیار بالا برای سرمایه‌گذاری برخوردار است. وی از تشکیل پنجمین هیئت صلح با فعال نمودن ظرفیت نیروی انسانی فراموش‌شده در استان خبر داد و با اشاره به نقش این هیئت‌ها در حل مشکلات مردم، افزود: در دیدارهایی با مردم حقیقتاً خواسته‌های به‌حق داشتند، به‌عنوان نمونه احداث تقاطع غیرهمسطح بر روی خیابان ۱۰ متری برای حل معضل ترافیک و عبور بچه‌ها و سالمندان هنگام عبور از این مسیر نیاز است که شهردار در جمع هیئت صلح و مردم حاضر شود و مشکلات آنان را بشنود و رفع کنند.