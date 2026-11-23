شهرکرد- خبرنگار کیهان:

نشست تحلیلی انجمن علمی آموزشی معلمان تاریخ چهارمحال‌وبختیاری با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با محوریت ارائه یافته‌های پژوهشی پیرامون «طنز و کاریکاتور سیاسی در ایران معاصر» با ارائه دکتر مهرانه بهرامی درسالن ادیب مجتمع فرهنگی هنری غدیر شهرکرد برگزار شد.‌

انجمن علمی آموزشی معلمان تاریخ چهارمحال‌و‌بختیاری از سال 1395 فعالیت خود را با 6 کارگروه آغاز کرده است و در حوزه‌های پژوهشی، برگزاری نشست‌ها و کارگاره‌های علمی تخصصی، بر پایی دوره‌های آموزش ضمن خدمت و اردوهای علمی آموزشی فعالیت دارد.