شیراز- خبرنگار کیهان:

عملیات اصلاحی مکانیکال تأسیسات بله‌زار با هدف تأمین الزامات ایمنی آب، پس از سه روز تلاش مستمر و شبانه‌روزی با همکاری بخش‌های مختلف شرکت آب و فاضلاب شیراز با موفقیت به پایان رسید.

بهمن بهروزی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شیراز این دستاورد را حاصل تعامل و هماهنگی مؤثر حوزه‌های بهره‌برداری بخش روستایی، امور مشترکین منطقه، امور بازرگانی، خدمات حمل‌ونقل، حراست و با راهبری امور بهره‌برداری تأسیسات تأمین آب دانست که شامل بازسازی تأسیسات سرچاهی، جوشکاری و تجهیز چاه بوده است. این پروژه با پیگیری معاونت بهره‌برداری و توسعه آب و نظارت حوزه کنترل کیفیت و بهداشت، در قالب دستورالعمل‌های کمیته ایمنی آب اجرا شد تا ضمن صیانت از کیفیت آب، پایداری تأسیسات و استمرار خدمات‌رسانی به مشترکین ارتقا یابد.