خرم‌آباد- خبرنگار کیهان:

نماینده ولی‌فقیه در لرستان گفت: بسیاری از مردم جهان به اقتدار و عظمت شگفت‌انگیز نیروهای مسلح کشورمان و ملت مبعوث شده در شکست جنایتکاران آمریکایی- صهیونی و هم‌دستان‌شان افتخار می‌کنند‌، از پیروزی‌های آنان شادمانند و شمار زیادی برای پیوستن به اجتماعات باشکوه مردم؛ به ایران آمده‌اند.

حجت‌الاسلام دکتر سید‌احمد‌رضا شاهرخی در آیین رونمایی از نامه قدردانی سردار سید‌مجید موسوی فرمانده گران‌قدر هوا‌فضا سپاه از حضور مردم لرستان در میدان و نمایش قدرت در راهپیمایی جانفدا 2‌، با بیان اینکه مردم حماسه آفرین استان لرستان مفتخر و قدردانند که سردار سید‌مجید موسوی، فرمانده شجاع هوافضای تاریخ‌ساز کشورمان مکتوبی در تقدیر و تشکر از غیرت و سلحشوری و حضور آنان در دفاع از امنیت و استقلال کشور ارسال کردند؛ افزود: این مکتوب در تاریخ استان لرستان به‌عنوان یک افتخار باقی می‌ماند و ازاین فرمانده رشید و همکاران حماسه آفرین وی و همه نیروهای مسلح که همگی محبوب قلوب ملتند‌، تشکر و قدردانی می‌کنیم و از حضور شما مردم عزیز در صحنه، سپاسگزاریم. البته مردمی که در رزمایش جانفدای ۲ در سراسر استان، از روستا تا شهر، ۱۶۷ هزار نفر در آن حضور یافتند، شایسته چنین تقدیری هستند.