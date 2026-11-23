بوشهر- خبرنگار کیهان:

سردار حمید خرم‌دل فرمانده سپاه امام صادق علیه‌السلام استان بوشهر با تبریک این ایام، از برگزاری کنگره سرداران، امیران و دو هزار شهید استان بوشهر با عنوان «بوشهر پرچمدار حماسه‌های نخست» تا پایان سال خبر داد و شعار هنری «هر نخل یک حماسه، هر موج یک روایت» را محور مشارکت فعالان فرهنگی و هنری در این رویداد اعلام کرد.

فرمانده سپاه امام صادق علیه‌السلام در نشست خبری که به مناسبت هفته بسیج در جمع فعالان رسانه‌ای استان برگزار شد اظهار داشت: کنگره سرداران، امیران و دو هزار شهید استان بوشهر با عنوان «بوشهر پرچمدار حماسه‌های نخست» برگزار می‌شود و اجلاس پایانی آن تا پایان سال جاری برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه دبیرخانه کنگره به‌صورت شبانه‌روزی در حال فعالیت است، از همه کمیته‌ها و کارگروه‌های برنامه‌ریزی‌شده خواست تا با جدیت کامل در مسیر برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد ملی گام بردارند و افزود: برنامه‌های هفته بسیج امسال نیز به‌عنوان پیوستی برای کنگره شهدای استان بوشهر خواهد بود.

سردار حمید خرم‌دل با اشاره به شعار هنری کنگره، از فعالان عرصه فرهنگ و هنر خواست تا با محوریت شعار «هر نخل یک حماسه، هر موج یک روایت» در این رویداد مشارکت کنند و آثار خود را به این کنگره تقدیم نمایند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش رسانه در جنگ‌های اخیر اشاره کرد و گفت: برای اولین بار در تاریخ، دستگاه استکبار در عرصه رسانه‌ای شکست خورد و افکار عمومی دنیا همراهی نکرد، به‌گونه‌ای که در خود آمریکا و اروپا تظاهرات گسترده‌ای علیه این جنگ شکل گرفت.

فرمانده سپاه امام صادق علیه‌السلام با بیان اینکه در گذشته آمریکا پیش از هر حمله نظامی، با پیوست رسانه‌ای افکار عمومی دنیا را علیه کشور هدف بسیج می‌کرد، تصریح کرد: اما این بار با اقدام به‌موقع و انتشار به‌موقع اطلاعات و اخبار مدیریت‌شده، افکار عمومی دنیا همراهی نکرد و برای نخستین بار شاهد شکست رسانه‌ای دستگاه استکبار در افکار عمومی جهان بودیم.

سردار خرم‌دل در پایان با اشاره به اینکه مردم، فرهنگ و رهبری سه رکن هر انقلاب هستند، تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران از ابتدای تشکیل تا امروز، هم در دوران امام راحل و هم در دوران رهبر معظم انقلاب، بر آرمان‌های اولیه انقلاب یعنی استقلال، آزادی و ایجاد عدالت استوار مانده و مردم نیز این انقلاب را از ابتدا تا به امروز حفظ کرده‌اند.

وی در بخش پایانی سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره حضرت امام خمینی (ره)، بسیج را شجره طیبه و یکی از نهادهای مهم برآمده از اندیشه بنیان‌گذار انقلاب اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: فصل ممیز جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها، مردم‌سالاری دینی و سازمان‌دهی مردم در قالب بسیج است که خودشان کشور خودشان را اداره می‌کنند.