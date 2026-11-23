خرم‌آباد- خبرنگار کیهان:

رئیس کل دادگستری لرستان گفت: اگر مدیریت اقتصادی و اجرایی کشور آرایش جنگی بگیرد و با جهادی تلاش کنند، با همین وضعیت موجود جنگی به جای ۹۰ میلیون نفر فعلی دست‌کم ۱۵۰ میلیون جمعیت کشور در رفاه زندگی خواهند کرد.

دکتر عمران علی محمدی با اشاره به توطئه دشمنان برای ضربه به کشور، افزود: نقشه جنایتکاران در حمله به کشورمان مدل بدتر از سوریه و لیبی بود، اما با تدابیر خردمندانه رهبری دلاوری‌های نیروهای مسلح و فداکاری مردم جان‌فدا و مبعوث‌شده شکست خوردند.

دکتر علی محمدی که با حضور در میان مردم نقاط مختلف استان، رودررو مبادرت به حل مشکلات بسیاری می‌کند و در مدت کوتاه خدمت در لرستان منشأ تحولات چشمگیر بوده است و میز خدمت با حضور مسئولان قضایی همه شهرهای استان در محل نمازهای جمعه دایر کرده است، گفت: ایران کشوری پهناور با آب و هوای چهار فصل و حاصلخیز است که اگر درست مدیریت شود. تحریم‌ها اثر چندانی نخواهد داشت کما اینکه همین الان بی‌وقفه صف‌های طولانی تریلرهای بارکش از مرزهای ایران به عراق افغانستان و پاکستان کلاً خارج می‌کنند و هنگامی که صادرات دچار وقفه می‌شود، قیمت محصولاتی نظیر سیب‌زمینی- خیار- گوجه- پیاز و... بسیار ارزان می‌شود که مؤید آن است با اعمال مدیریت درست می‌توان از افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها جلوگیری کرد.

رئیس کل دادگستری لرستان با بیان اینکه آمریکا به برکت رشادت‌های نیروهای مسلح زمین‌گیر شده است، افزود: مسئله مهار تورم و گرانی از جنگ با جنایتکاران آمریکایی- صهیونی و متحدانشان سخت‌تر نیست و در صورت اعمال مدیریت جنگی و تلاش جهادی در حوزه‌های اقتصادی موفقیت و پیروزی در این جبهه نیز بسیار آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر است.

دکتر عمران علی محمدی گفت: در راستای سیاست‌های رئیس قوه قضاییه با توجه به شرایط جنگی از این پس نظارت بر عملکرد مدیران برجسته خواهد شد و مدیری که در خدمت مردم - تعالی انقلاب اسلامی و فرهنگ ناب اسلام محمدی (ص) نباشد برابر قانون برخورد می‌کنیم.

دکتر علی محمدی افزود: مدیران نباید فراموش کنند که وارث خون شهدا و خدمت‌گزار مردم مبعوث‌شده هستیم، لذا مدیر نباید به خاطر انجام وظیفه‌اش انتظار تشکر داشته باشد. وی افزود: مدیر وقتی مسئولیت قبول می‌کند باید هم قانون را بداند و هم شرح وظایف خود را، به مأموریت قانونی‌اش درست عمل کند و در غم‌ها و شادی‌ها در کنار مردم باشد.

دکتر علی محمدی با بیان اینکه مدیران باید نیازها و رفاهیات را برای مردم تأمین کنند، تصریح کرد: اگر مدیران درست به وظیفه‌شان عمل کنند و مشکلات مردم را مشکل خودشان بدانند، نباید مشکل، راه- آب- برق- بهداشت وجود داشته باشد.

وی با اشاره به حادثه رانندگی استان ایلام خاطرنشان کرد: ادارات راه و شهرسازی و راهداری باید به‌گونه‌ای به وظایفشان عمل کنند که جاده‌ها پیچ خطرناک و بافت حادثه‌خیز نداشته باشند. مردم در جاده‌ها قتل‌عام نشوند، اما متأسفانه طی بیش از ۱۰ سال اخیر اقدامی در خصوص محور محل بروز حادثه به عمل نیامده است.

رئیس کل دادگستری لرستان تأمین امکانات رفاهی در شهرها را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: شهرداری باید به‌گونه‌ای مبلمان شهری را توسعه دهند که مردم مبعوث‌شده و مسافران با آرامش‌خاطر اوقات فراغتشان را سپری کنند. بهزیستی به وظیفه ساماندهی و نگهداری و تأمین غذای متکدیان جامه عمل بپوشاند و مبارزه با آلودگی به اعتیاد نتیجه‌بخش اجرا شود.

رئیس کل دادگستری لرستان، دسترسی آسان- سریع و ارزان در هر نقطه کشور به عدالت را از اولویت‌های رئیس قوه قضاییه برشمرد و افزود: بر این اساس مردم در هر جای کشور باید احساس کنند دستگاه قضایی مرجع مطمئنی برای احقاق حق و رفع ظلم از آنهاست.

دکتر علی محمدی از طلاق و آلودگی به اعتیاد از آسیب‌های تحمیل‌کننده خسارت به خانواده‌ها نام برد و خواستار اقدام فوری دستگاه‌های مسئول برای جلوگیری از تحمیل خسارات ناشی از این معضلات به خانواده‌ها و جامعه شد.

رئیس کل دادگستری لرستان لزوم مهارت‌آموزی به جوانان و نوجوانان توسط مرکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای را مورد تأکید قرار داد و افزود: بخش عمده بیکاری ناشی از نداشتن مهارت مورد نیاز بازار کار است.

علی محمدی گفت: ما تعداد زیادی از پرونده‌ها را با استفاده از بزرگان ریش‌سفیدان، مصلحان و نخبگان اجتماعی مختومه کرده‌ایم.