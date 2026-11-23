‌​اصفهان- خبرنگار کیهان:

استاندار اصفهان با قدردانی از ایستادگی و همراهی مثال‌زدنی مردم در بحران‌های اخیر، از مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرائی خواست تا با پرهیز از سخت‌گیری‌های غیرضروری و آزادسازی ظرفیت‌های موجود، رویکرد خود را متناسب با شرایط ویژه کشور برای گره‌گشایی و افزایش رضایتمندی عمومی بازنگری کنند.

‌دکتر مهدی جمالی‌نژاد، در نشست بصیرت‌افزایی، جهاد تبیین و مراسم تجلیل از بسیجیان و مدیران برتر دستگاه‌های اجرائی استان، بر لزوم ارتقای سطح خدمت‌رسانی و هم‌افزایی بیشتر بدنه اجرائی با روحیه جهادی مردم تأکید کرد.

استاندار اصفهان با اشاره به حضور ۲۶۵ روزه مردم در صحنه و مواجهه استان با چالش‌هایی همچون حوادث اخیر، خشکسالی و مشکلات اقتصادی، خطاب به مدیران حاضر در جلسه اظهار داشت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تحول و پویایی در ادارات هستیم تا وقت‌گذاری و نحوه حل مسائل مردم در دستگاه‌های اجرائی، به ایجاد رضایتمندی واقعی منجر شود.

​وی با توصیه به مدیران برای روان‌تر کردن فرآیندها افزود: پرهیز از سخت‌گیری‌های بی‌مورد و حذف فرآیندهای زائد، جلوه واقعی روحیه بسیجی است و همکاران ما در دستگاه‌های اجرائی نباید در چارچوب‌های سخت اداری محبوس بمانند، بلکه باید با درک شرایط معیشتی مردم، با سعه‌صدر و نگاه تسهیل‌گرانه به استقبال حل مشکلات بروند.

جمالی‌نژاد با اشاره به دستاوردهای کشور در حوزه‌های مختلف تصریح کرد: ما در میدان نظامی با وجود تمام پیچیدگی‌ها به پیروزی‌های بزرگی دست یافتیم، اما اکنون باید همین موفقیت را در عرصه اقتصاد، فرهنگ و ایجاد رضایتمندی عمومی نیز رقم بزنیم و در اصفهان باید به جای سخت‌گیری‌های صددرصدی در اجرای قوانین، راهکارهای قانونی را در مسیر گره‌گشایی از کار مردم به کار بگیریم.

​استاندار اصفهان با یادآوری دغدغه‌های معیشتی اقشار مختلف از جمله خانواده‌های ورزشکاران و کارگران، خاطرنشان کرد که شرایط ویژه کنونی نیازمند تغییر نگاه، راهبرد و تقویت تکریم ارباب‌رجوع در تمامی سطوح اداری است.

وی همچنین بر اهمیت استفاده بهینه از امکانات دولتی تأکید کرد و گفت: تجربه حوادث اخیر نشان داد که ظرفیت‌ها و ساختمان‌های بلااستفاده فراوانی در استان وجود دارد که آزادسازی و مدیریت صحیح آن‌ها می‌تواند بسیاری از نیازها و تنگناهای اجرائی را برطرف کند.

​جمالی‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به محدودیت‌ها و چالش‌های پیش‌رو در حوزه انرژی و اقتصاد، از مدیران و کارمندان خواست تا با روحیه ایثار و کار مضاعف در میدان بمانند و افزود: امروز روز یاری رساندن به مردم است و اگر دلسوز کشور هستیم، باید در این شرایط ویژه با تمام توان و بدون بهانه‌هایی همچون دورکاری یا کم‌کاری، در خدمت‌رسانی پیشگام باشیم.

استاندار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود، با گرامیداشت هفته بسیج و یاد و خاطره شهدای اخیر، استان اصفهان را طی یک سال گذشته در خط مقدم پایداری کشور توصیف کرد و حضور و مقاومت کم‌نظیر مردم این استان در میادین مختلف را یک معجزه تاریخی و سرمایه ارزشمند برای نظام دانست. در پایان این آیین، از جمعی از بسیجیان نمونه و مدیران برتر ادارات کل و دستگاه‌های اجرائی استان اصفهان با حضور استاندار معرفی و تجلیل به عمل آمد.