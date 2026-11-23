در شرایط دشوار کنونی، ادارات باید با رویکردی جهادی و تسهیلگر در کنار مردم باشند
اصفهان- خبرنگار کیهان:
استاندار اصفهان با قدردانی از ایستادگی و همراهی مثالزدنی مردم در بحرانهای اخیر، از مدیران و کارکنان دستگاههای اجرائی خواست تا با پرهیز از سختگیریهای غیرضروری و آزادسازی ظرفیتهای موجود، رویکرد خود را متناسب با شرایط ویژه کشور برای گرهگشایی و افزایش رضایتمندی عمومی بازنگری کنند.
دکتر مهدی جمالینژاد، در نشست بصیرتافزایی، جهاد تبیین و مراسم تجلیل از بسیجیان و مدیران برتر دستگاههای اجرائی استان، بر لزوم ارتقای سطح خدمترسانی و همافزایی بیشتر بدنه اجرائی با روحیه جهادی مردم تأکید کرد.
استاندار اصفهان با اشاره به حضور ۲۶۵ روزه مردم در صحنه و مواجهه استان با چالشهایی همچون حوادث اخیر، خشکسالی و مشکلات اقتصادی، خطاب به مدیران حاضر در جلسه اظهار داشت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تحول و پویایی در ادارات هستیم تا وقتگذاری و نحوه حل مسائل مردم در دستگاههای اجرائی، به ایجاد رضایتمندی واقعی منجر شود.
وی با توصیه به مدیران برای روانتر کردن فرآیندها افزود: پرهیز از سختگیریهای بیمورد و حذف فرآیندهای زائد، جلوه واقعی روحیه بسیجی است و همکاران ما در دستگاههای اجرائی نباید در چارچوبهای سخت اداری محبوس بمانند، بلکه باید با درک شرایط معیشتی مردم، با سعهصدر و نگاه تسهیلگرانه به استقبال حل مشکلات بروند.
جمالینژاد با اشاره به دستاوردهای کشور در حوزههای مختلف تصریح کرد: ما در میدان نظامی با وجود تمام پیچیدگیها به پیروزیهای بزرگی دست یافتیم، اما اکنون باید همین موفقیت را در عرصه اقتصاد، فرهنگ و ایجاد رضایتمندی عمومی نیز رقم بزنیم و در اصفهان باید به جای سختگیریهای صددرصدی در اجرای قوانین، راهکارهای قانونی را در مسیر گرهگشایی از کار مردم به کار بگیریم.
استاندار اصفهان با یادآوری دغدغههای معیشتی اقشار مختلف از جمله خانوادههای ورزشکاران و کارگران، خاطرنشان کرد که شرایط ویژه کنونی نیازمند تغییر نگاه، راهبرد و تقویت تکریم اربابرجوع در تمامی سطوح اداری است.
وی همچنین بر اهمیت استفاده بهینه از امکانات دولتی تأکید کرد و گفت: تجربه حوادث اخیر نشان داد که ظرفیتها و ساختمانهای بلااستفاده فراوانی در استان وجود دارد که آزادسازی و مدیریت صحیح آنها میتواند بسیاری از نیازها و تنگناهای اجرائی را برطرف کند.
جمالینژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به محدودیتها و چالشهای پیشرو در حوزه انرژی و اقتصاد، از مدیران و کارمندان خواست تا با روحیه ایثار و کار مضاعف در میدان بمانند و افزود: امروز روز یاری رساندن به مردم است و اگر دلسوز کشور هستیم، باید در این شرایط ویژه با تمام توان و بدون بهانههایی همچون دورکاری یا کمکاری، در خدمترسانی پیشگام باشیم.
استاندار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود، با گرامیداشت هفته بسیج و یاد و خاطره شهدای اخیر، استان اصفهان را طی یک سال گذشته در خط مقدم پایداری کشور توصیف کرد و حضور و مقاومت کمنظیر مردم این استان در میادین مختلف را یک معجزه تاریخی و سرمایه ارزشمند برای نظام دانست. در پایان این آیین، از جمعی از بسیجیان نمونه و مدیران برتر ادارات کل و دستگاههای اجرائی استان اصفهان با حضور استاندار معرفی و تجلیل به عمل آمد.