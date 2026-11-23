مشهد- خبرنگار کیهان‌:

معاون فنی و بهره‌برداری شرکت منابع آب ایران گفت: سد مخزنی شوریجه و سامانه انتقال آب آن از طرح‌های مهم وزارت نیرو برای تأمین بخشی از نیاز آبی شهر مشهد و جبران کمبود جدی آن است که موضوع تأمین اعتبار برای تکمیل سد و سامانه انتقال آب آن در وزارت نیرو پیگیری می‌شود.

به گزارش ایرنا، علی پوراحمد در جریان بازدید معاونان و مدیران ارشد شرکت‌های منابع آب و آبفای کشور از سد و سامانه انتقال آب شوریجه افزود: این سد حدود ۹۵ درصد و سامانه انتقال آن حدود ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در مجموع کل طرح به‌طور متوسط ۹۰ درصد پیشرفت

دارد.

وی اضافه کرد: حدود ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در این طرح سرمایه‌گذاری شده تا از محل مدیریت بارش‌ها برای تأمین بخشی از کمبود آب شرب مشهد استفاده شود.

وی ادامه داد: از ۱۵.۸ کیلومتر خط انتقال این طرح، حدود ۵۰۰ متر باقی مانده و نصب پمپ‌ها و تجهیزات ایستگاه پمپاژ در حال انجام است. خاکریزی سد مخزنی به‌طور کامل انجام شده و جزئیات تاج، گاردریل‌ها، روشنایی و آسفالت نیز در حال اجراست.

معاون فنی و بهره‌برداری شرکت منابع آب ایران تأکید کرد: طرح تا پایان خردادماه سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد تا بتوان از آن برای رفع تنش آبی مشهد استفاده کرد.

مدیرعامل آب منطقه‌ای خراسان رضوی نیز ابراز امیدواری کرد: این پروژه با تزریق اعتبارات لازم تا تابستان سال آینده به بهره‌برداری برسد.

احمد قندهاری افزود: برای بهره‌برداری از سد شوریجه و خط انتقال آب آن به مشهد به‌عنوان پروژه ملی افزون بر ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که تأمین ۴۵۰ میلیارد تومان آن ضرورت فوری دارد.

وی اضافه کرد: از این مبلغ ۲۰۰ میلیارد تخصیص یافته و امیدواریم در این بازدید درخصوص تزریق اعتبارات مورد نیاز تمهیداتی در نظر گرفته شود.

قندهاری ادامه داد: سد شوریجه با ظرفیت ذخیره‌سازی ۲۵۰ میلیون مترمکعب پس از سد دوستی دومین سد بزرگ در شرق کشور است و با بهره‌برداری کامل از آن سیلاب‌های جاری از حوضه‌های آبریز مختلف که وارد کشف‌رود شده و در نهایت از مرزهای کشور خارج می‌شدند به راحتی عبور نخواهند کرد.

سد مخزنی شوریجه شهرستان سرخس در فاصله ۱۲۰ کیلومتری از شهر مشهد، بر روی رودخانه کشف رود با مساحت حوضه آبریز ۱۵ هزار و ۸۰۰ کیلومتر مربع از نوع خاکی با هسته رسی و با ارتفاع ۵۱ متر از بستر رودخانه با طول تاج ۳۷۴ متر و مخزنی به گنجایش ذخیره‌سازی حدود ۲۵۰ میلیون مترمکعب در حال ساخت است.