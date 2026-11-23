تالش- خبرنگار کیهان:

در راستای تکریم خانواده‌های معظم شهدا و پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت، فرماندار تالش به همراه فرمانده سپاه قدس گیلان و امام جمعه شهرستان با پدر والامقام شهیدان راحلی‌مقدم در بخش اسالم دیدار کردند.

رضا جمشیدی ‌سه‌ساری فرماندار تالش، به همراه سردار حمید دامغانی فرمانده سپاه قدس گیلان و حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی نورزاد امام جمعه شهرستان، با حضور در بخش اسالم با پدر معظم شهیدان والامقام راحلی‌مقدم دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این دیدار، ضمن تجلیل از صبر، ایثار و فداکاری خانواده معظم شهدا، بر ضرورت پاسداشت آرمان‌های والای شهیدان تأکید شد.