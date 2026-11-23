تالش- خبرنگار کیهان:

هم‌زمان با گرامیداشت هفته بسیج، فرماندار تالش به همراه اعضای شورای تأمین و مدیران دستگاه‌های اجرائی شهرستان، با حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی نورزاد دیدار و گفت‌وگو کردند.

رضا جمشیدی ‌سه‌ساری فرماندار تالش به همراه اعضای شورای تأمین و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرائی شهرستان، در راستای گرامیداشت هفته بسیج، با حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی نورزاد دیدار کردند.

‌این دیدار با هدف پاسداشت فرهنگ و تفکر بسیجی و تأکید بر ضرورت تقویت روحیه همدلی، وحدت و خدمت‌رسانی به مردم برگزار شد.