فائقه بزاز

فرانسه را با عنوان شعر و ادب و موسیقی توی چشم‌مان می‌کردند. سرزمین صنعت غذا و سرآشپزهای جهانی که نان باگت و کروسان و بیشترین برندگان نوبل ادبیات را به جهانیان عرضه کرده است. آرژانتین را سرزمینی با تاریخ کهن، فرهنگ رنگارنگ و سیستم‌های بهداشتی و آموزشی پیشرفته معرفی می‌کردند و آلمان را کشوری پیشرفته با اقتصادی قوی، سیستم آموزشی معتبر و فرصت‌های شغلی ایدئال.

اما حالا دامنه شعله‌های خشم و اعتراضات مردم در اعتراض به یک زندگی معمولی به آرژانتین، آلمان، ایتالیا، آلبانی، اسپانیا، حتی بلژیک و سوئیس با استانداردهای بالای زندگی! نیز سرایت کرده است. نقاب از اروپایی که به‌ویژه برای جوانان ما سرزمین آرزوها و فرصت‌های طلایی معرفی می‌شد، افتاده است و در آتش خشم معترضان می‌سوزد.

دومینوی شورش معیشتی به اسپانیا، آرژانتین، ایتالیا و آلمان نیز رسیده است. تنها حدود هفت‌ماه پس از حمله آمریکا به ایران که با فشار به گلوگاه انرژی جهان همراه شد و مردم اروپا را در اعتراض به افزایش هزینه‌های زندگی، اجاره‌های سنگین و دستمزدهای ناکافی به خیابان‌ها کشانده است. تحولات تنگه هرمز و اختلال در جریان انتقال انرژی علاوه‌بر اثرگذاری بر بازار جهانی نفت هزینه‌های سوخت، حمل‌ونقل و تأمین کالا را افزایش داده و فشار بر معیشت خانوارها را در کشورهای مختلف تشدید کرده است. به‌طوری‌که هم‌زمان با نگرانی‌ها درباره آینده صادرات نفت و درآمدهای ارزی ایران اعتراضات مرتبط با هزینه‌های زندگی در فرانسه، پرتغال، بلژیک و ایتالیا نیز به یکی از موضوعات مهم روز اروپا تبدیل شده است.

‌ این مردم کوتاه نمی‌آیند

ناآرامی‌های اروپا به‌سرعت در حال سرریز به دیگر کشورهای اروپایی است. در ایتالیا، شهرهای میلان، بولونیا و تورین صحنه درگیری میان معترضان و پلیس شده‌اند؛ معترضان ویترین مغازه‌ها را شکسته‌اند، فروشگاه‌ها را غارت کرده‌اند و به اموال عمومی آسیب زده‌اند. پلیس ایتالیا با گاز اشک‌آور و آب‌پاش به مقابله برخاسته و نخست‌وزیر «جورجیا ملونی» یک نشست اضطراری امنیتی برگزار کرده است.

بر‌اساس گزارش‌های منتشر شده از ایتالیا در 110 مورد، دستگیرشدگان افراد زیر سن قانونی بودند. حدود 3000 نفر در هر یک از شهرهای رم و میلان تظاهرات کرده‌اند و درگیری‌های پراکنده‌ای بین تظاهرکنندگان و پلیس رخ داده است.

از ترس خشونت بیشتر، بسیاری از مغازه‌های لوکس تخته شدند و بیش از 1400 افسر در سراسر شهر مستقر شدند.

هفته گذشته، تظاهرات در این کشور عمدتاً علیه هزینه‌های بالای زندگی بود. این‌بار، اعتراضات طیف وسیع‌تری را در بر می‌گرفت. برای مثال، برخی گروه‌ها علیه مسابقه تسلیحاتی و در حمایت از فلسطین نیز تظاهرات کردند.

اگرچه این اعتراضات را نمی‌توان صرفاً نتیجه کوتاه‌مدت جنگ ایران دانست؛ زیرا مسائل نگاشته شده‌ای از قبل مثل افزایش هزینه مسکن، مشکلات دستمزدها و نارضایتی از خدمات عمومی در شکل‌گیری آن‌ها نقش داشته است. با این‌حال افزایش قیمت انرژی یکی از عواملی است که می‌تواند فشارهای اقتصادی موجود را تشدید کند.

‌ اسپانیا، پرتغال، آلمان و دیگر کشورها

در مادرید، پایتخت اسپانیا هم طبق اعلام فرمانداری شهر، 25000 نفر در حمایت از حفظ سیستم بازنشستگی دولتی تظاهرات کردند. در بارسلونا هم طبق گزارش‌ها، صدها نوجوان و جوان اعتراض کردند. پلیس پس از درگیری‌ها حدود 100 تظاهرکننده را دستگیر کرده است که تقریباً یک چهارم دستگیرشدگان افراد زیر سن قانونی بودند.

انتخابات زودهنگام پارلمانی در اسپانیا در تاریخ 29 نوامبر برگزار خواهد شد. اعتراضات گسترده پس از هشدار دولت پدرو سانچز، نخست‌وزیر سوسیالیست، در مورد پیروزی احتمالی حزب محافظه‌کار مردم (PP) صورت گرفت. گفته می‌شود محافظه‌کاران می‌خواستند ارتباط بین حقوق بازنشستگی و تورم را از بین ببرند.

پس از آنکه پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا نتوانست اکثریت کافی در پارلمان را برای بسته اقدامات خود برای مقابله با بحران مسکن کشور به دست آورد، پارلمان را منحل کرد و انتخابات جدید را کلید زد. این اقدام پس از اعتراضات سراسری در اواخر سپتامبر و اوایل اکتبر که با اخراج ماریکارمن آباسکال ۸۷ساله آغاز شد، صورت گرفت.

اعتصاب عمومی سراسری برای مسکن مقرون‌به‌صرفه هم برای 11 نوامبر، دو هفته قبل از انتخابات پارلمانی، در این کشور اعلام شده است.

در پرتغال نیز خیزش معترضین شرایط را به آشوب در خیابان‌ها کشانده است. طی هفته‌های گذشته اعتراضات در پرتغال شدت گرفت و نیروهای پلیس به‌دلیل نحوه برخورد با معترضان و بازداشت ده‌ها تن از آن‌ها مورد انتقاد قرار گرفته است. بحران مسکن در پرتغال که یکی از بدترین بحران‌ها در اروپا است، زمینه‌ساز این وضعیت است. قیمت املاک از سال 2017 بیش از دوبرابر شده و اجاره‌بها برای اجاره‌های جدید تقریباً به همان شدت افزایش‌یافته است. جوانان به‌ویژه تحت‌تأثیر قرار

گرفته‌اند.

پس از یک راهپیمایی اعتراضی با هزاران شرکت‌کننده در روز شنبه، تظاهرکنندگان بیش از 100 چادر بر پا کردند. پلیس روز سه‌شنبه نیز اردوگاه مشابهی را در همان مکان تخلیه کرده بود.

در بروکسل نیز مردم به خیابان‌ها آمده‌اند تا برای شرایط بهتر و بودجه بیشتر برای سیستم آموزشی تظاهرات کنند.

پلیس بلژیک در جریان درگیری با معترضان، از گاز اشک‌آور و اسپری فلفل استفاده کرد.

آلمان نیز شرایط مشابهی دارد. تجمعاتی مقارن با ۹ آبان در سراسر آلمان و به ابتکار جنبش «نسل زد از پس آن برمی‌آید» برگزار شد. معترضان به هزینه‌های بالای زندگی، کمبود بودجه در بخش آموزش، نگرانی‌های زیست‌محیطی و احتمال بازگشت خدمت سربازی اجباری اعتراض داشتند. با وجود درخواست برگزارکنندگان برای برگزاری مسالمت‌آمیز اعتراضات، در برخی شهرهای آلمان، به‌ویژه فرانکفورت و کلن، درگیری و خشونت رخ داد. پلیس برای متفرق کردن معترضان از ماشین‌های آب‌پاش استفاده کرد و افراد نقاب‌دار نیز ویترین فروشگاه‌ها را شکستند.

خشم دانشگاه‌های آرژانتین علیه سیاست‌های میلی

در آرژانتین نیز هزاران دانشجو، استاد دانشگاه و کارکنان مراکز آموزش عالی در اعتراض به سیاست‌های ریاضتی دولت خاویر میلی به خیابان‌های بوئنوس‌آیرس و دیگر شهرهای این کشور آمدند؛ تظاهراتی که با درخواست اجرای قانون تأمین مالی دانشگاه‌های دولتی آغاز شد، اما در ادامه با دخالت نیروهای پلیس، شلیک گاز اشک‌آور و استفاده از ماشین‌های آب‌پاش به خشونت کشیده شد.

اعتراض‌ها تنها به خیابان محدود نمانده است. در دانشگاه بوئنوس‌آیرس، یکی از معتبرترین دانشگاه‌های دولتی کشور، دانشجویان در تجمعی در تالار مرکزی دانشکده علوم دقیق و طبیعی، با سردادن شعارهایی علیه کاهش هزینه‌های عمومی، از اشغال یک‌روزه ساختمان دانشگاه خبر دادند؛ اقدامی که در سنت اعتراضی آرژانتین ابزاری برای جلب‌توجه افکار عمومی و افزایش فشار بر دولت به شمار می‌رود.

بحران دانشگاه‌ها بخشی از برنامه گسترده‌تر ریاضت اقتصادی میلی است که پس از رسیدن او به قدرت در سال ۲۰۲۳ آغاز شد. دولت با هدف مهار تورم، هزاران کارمند دولتی را اخراج کرده، وزارتخانه‌هایی را تعطیل کرده و یارانه‌ها و برنامه‌های حمایتی را کاهش داده است. میلی می‌گوید سیاست‌های اقتصادی‌اش به رشد کشور کمک کرده و کاهش تورم نشانه موفقیت این برنامه است؛ اما منتقدان معتقدند هزینه این اقدامات را بخش‌های آسیب‌پذیر جامعه و نهادهای عمومی می‌پردازند.

آرژانتین دوست و متحد اسرائیل است و خاویر میلی رئیس‌جمهوری آرژانتین در سفر به اورشلیم، در فروردین گذشته، از اقدامات نظامی اسرائیل و آمریکا علیه جمهوری اسلامی حمایت کرد.

از سوی ‌دیگر، گیدون سعار، وزیر امور خارجه، از تصمیم رئیس‌جمهوری آرژانتین برای تعیین سپاه پاسداران و نیروی قدس به‌عنوان سازمان‌های تروریستی تمجید کرده، اظهار داشت که آرژانتین اکنون بعد اخلاقی متمایزی به سیاست خارجی در سطح بین‌المللی می‌بخشد.

وزارت خارجه اسرائيل نیز اعلام کرد که نخست‌وزیر اسرائيل، بنیامین نتانیاهو و رئیس‌جمهوری آرژانتین روز یکشنبه از آغاز «پیمان اسحاق» خبر

دادند.

به گفته این وزارتخانه «پیمان اسحاق، چارچوبی استراتژیک باهدف تقویت همکاری بین آرژانتین، اسرائیل و دیگر کشورهای همفکر در آمریکای جنوبی، مرکزی و شمالی را تشکیل می‌دهد».

طغیان معترضین در آلبانی؛ حیاط‌ خلوت منافقین

در آلبانی نیز اوضاع قمردرعقرب است. ارتباط با اسرائیل، فساد دولتی، وضعیت نظام آموزشی و بالابودن شهریه دانشگاه‌ها از جمله محورهای اعتراضات در تیرانا گزارش‌شده است. اعتراضاتی که بنا بر گزارش‌ها، با آتش‌سوزی در برخی ساختمان‌های دولتی و شعب بانک‌ها، خسارت به اموال عمومی و استفاده پلیس از گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش همراه شد.

گزارش‌ها حاکی است دامنه اعتراضات از تیرانا فراتر رفته و شهرهای دیگری را نیز دربرگرفته است. خشم عمومی از طرح پروژه گردشگری «جرد کوشنر» داماد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا در سواحل آلبانی نیز بر نارضایتی‌ها افزوده است؛ طرحی که مخالفان، آن را نمادی از فساد و تشدید نابرابری اقتصادی می‌دانند. در تیرانا، پلیس آلبانی از گاز اشک‌آور، ماشین‌های آب‌پاش و گلوله‌های لاستیکی علیه تظاهرکنندگان استفاده کرده است. معترضان به سمت مأموران سنگ پرتاب کرده و ورودی وزارت کشاورزی را به آتش کشیدند. هم‌زمان با گسترش اعتراضات ضددولتی در آلبانی و افزایش موج انتقادها از تل‌آویو، سفارت رژیم صهیونیستی در تیرانا از تعطیلی فعالیت‌های خود خبر داده است.

نکته حائز اهمیت دیگر در ارتباط با این کشور حوزه بالکان، اقامت چندین ساله گروه تروریستی منافقین در این کشور است.

منافقین پس از روی کار آمدن سیاستمداران و دولت جدید در عراق وادار به ترک پادگان اشرف شدند. سپس به «کمپ لیبرتی» در منطقه تحت کنترل نیرو‌های آمریکایی و نزدیک فرودگاه بین‌المللی بغداد تغییر مکان دادند. سال 2013 میلادی، در پی فشار‌های مقامات عراقی برای خروج منافقین از این کشور، آمریکا در نهایت مجبور شد سران آلبانی را به پذیرش عناصر این گروهک تروریستی متقاعد کند. آلبانی ضمن تظاهر به اینکه پذیرش اعضای منافقین اقدامی بشردوستانه است، برای دویست تن از عناصر این گروهک تروریستی اجازه اقامت در این کشور را صادر کرد. اقدام مقامات آلبانی در پذیرش این دویست نفر در نهایت به اسکان کامل تشکیلات منافقین در این کشور منتهی شده است.

اما اکنون این کشور که به‌نوعی فضائی امن برای فعالیت‌های تروریستی این گروهک محسوب می‌شد، با التهابات ضداسرائیلی و ضدآمریکایی مردم این کشور دست‌وپنجه نرم می‌کند.

جناب اروپا! کارما را باور کن

در پایان می‌توان زمینه‌های ساختاری فروپاشی اجتماعی را در اروپای مستعد شورش بررسی کرد.

آنچه بحران کنونی را از یک اعتراض ساده متمایز می‌کند، وجود بسترهای ساختاری عمیقی است که اروپا را به لحاظ اقتصادی و اجتماعی مستعد شورش و سرایت آن به کشورهای مختلف کرده است.

نخست، عدم دسترسی به منابع اقتصادی انرژی و وابستگی مزمن به واردات، اروپا را در برابر هرگونه اختلال در زنجیره تأمین آسیب‌پذیر کرده است.

دوم، نابودشدن منابع مالی در جنگ فرسایشی با روسیه و هزینه‌های سرسام‌آور حمایت از کی‌یف، فضای مالی لازم برای سیاست‌های جبرانی را از بین برده است.

سوم، فرسودگی زیرساخت‌های شهری، مدنی و آموزشی که در اعتراضات اخیر به‌ویژه از سوی دانش‌آموزان و دانشجویان به آن اشاره شد؛ معترضان در فرانسه ابتدا از کمبود معلم و فرسودگی مدارس خشمگین بودند و این مطالبه به‌سرعت به یک جنبش ملی علیه گرانی و نابرابری تبدیل شد.

چهارم، نبود منابع مالی برای هزینه‌کرد در بخش عمومی و سیاست‌های ریاضت اقتصادی که دولت‌ها را در تنگنای میان کنترل تورم و حفظ خدمات عمومی قرار داده است.

پنجم، بی‌اعتبارشدن گفت‌مان لیبرال سرمایه‌داری در نزد توده‌های اروپایی، به‌ویژه جوانانی که آینده‌ای برای خود متصور نیستند.

ششم، بازگشت کارمای جنایات دوران استعمار و افزایش تنش‌های ناشی از آن و هفتم، عدم هضم نسل سوم و چهارم مهاجران در بدنه جمعیت سفید اروپایی پس از دهه‌ها تبعیض و ظلم پنهان که شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر کرده است.

این عوامل در کنار هم اروپا را به بشکه‌ای باروت تبدیل کرده که جرقه بحران انرژی و جنگ‌های بیرونی، آن را منفجر می‌کند.

اروپایی که با اعتمادبه‌نفس، تحریم‌ها را علیه ایران تشدید می‌کرد، اکنون ناچار است با پیامدهای همان تحریم‌ها در خانه خود دست‌وپنجه نرم کند و این معنای واقعی تحریم متقابل است.