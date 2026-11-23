

هزاران نفر در شهر اسلامبول ترکیه، در اعتراض به تشدید فشارهای دولت رجب طیب اردوغان بر رسانه‌های منتقد و بازداشت مدیران شبکه تلویزیونی «سوزجو» به خیابان آمدند و با برگزاری راهپیمایی چندکیلومتری، سیاست‌های دولت در محدود کردن آزادی بیان و فعالیت مطبوعات مستقل را محکوم کردند. این تجمع به دعوت حزب اصلی مخالف دولت برگزار شد و شرکت‌کنندگان با در دست داشتن نسخه‌هایی از روزنامه مخالف «سوزجو» و پلاکاردهایی با مضامین «مطبوعات را نمی‌توان خاموش کرد» و «آزادی اندیشه، آزادی مطبوعات و آزادی روزنامه‌نگاران را می‌خواهیم»، اعتراض خود را به برخوردهای اخیر با رسانه‌های منتقد اعلام کردند. برگزاری این تظاهرات در شرایطی است که دولت اردوغان طی هفته‌های اخیر فشارها بر رسانه‌های مخالف را افزایش داده و با تعطیلی، توقیف یا مداخله در ساختار مدیریتی برخی شبکه‌های خبری، نگرانی‌ها درباره محدودتر شدن فضای فعالیت مطبوعاتی در ترکیه را تشدید کرده است.

بازداشت مدیران و توقیف شبکه سوزجو

به گزارش خبرگزاری فرانسه و رویترز، جرقه اعتراضات اخیر، یورش پلیس ترکیه به دفتر شبکه تلویزیونی سوزجو و بازداشت چهار نفر از مدیران ارشد این مجموعه، از جمله رئیس هیئت‌مدیره آن بود. هم‌زمان، صندوق بیمه سپرده و پس‌انداز ترکیه به‌عنوان یک نهاد دولتی، اداره شبکه و وب‌سایت آن را برعهده گرفت و پخش برنامه‌های تلویزیونی سوزجو متوقف شد. دادستانی ترکیه این اقدام را به پرونده‌ای درباره ارتباطات ادعایی مالک گروه رسانه‌ای سوزجو با شبکه فتح‌الله گولن مرتبط دانسته است؛ با این حال، وکیل این مجموعه اعلام کرده که تصمیم اخیر به پرونده‌ای مربوط می‌شود که پیش‌تر در آن حکم برائت صادر شده بود. این تحولات بار دیگر عملکرد دولت اردوغان در مواجهه با رسانه‌های منتقد را زیر سؤال برده است.

محدودسازی فزاینده فضای رسانه‌ای ترکیه

اقدام علیه سوزجو تازه‌ترین حلقه از زنجیره فشار بر رسانه‌های منتقد دولت اردوغان محسوب می‌شود؛ پیش از این نیز شبکه تلویزیونی «هالک تی‌وی» و رسانه «تله‌۱» با مداخلات مدیریتی و محدودیت‌های مشابه مواجه شده بودند. تیمور سویجان، روزنامه‌نگاری که پیش‌تر به‌دلیل انتقاد از دولت بازداشت شده بود، در جریان تظاهرات اخیر اعلام کرد که دولت برای خاموش‌کردن صدای روزنامه‌نگاران تلاش می‌کند، اما در این مسیر موفق نخواهد شد. ابعاد این محدودیت‌ها در آمارهای نهادهای مدافع آزادی مطبوعات نیز بازتاب یافته است؛ بر اساس آمار انجمن حقوق رسانه‌ای ترکیه، ۲۵ روزنامه‌نگار در این کشور زندانی هستند و سازمان گزارشگران بدون مرز نیز ترکیه را در رتبه ۱۶۳ از میان ۱۸۰ کشور جهان در شاخص آزادی مطبوعات قرار داده است. چنین وضعیتی نشان می‌دهد که مسئله صرفاً به اختلاف دولت با چند شبکه تلویزیونی یا روزنامه محدود نیست، بلکه با بحرانی عمیق‌تر در زمینه آزادی بیان و حق دسترسی شهروندان به اطلاعات مستقل روبه‌رو هستیم.