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به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی هاآرتص در گزارشی از ثبت رکوردی بی‌سابقه در خودکشی نظامیان ارتش رژیم آپارتاید اسرائیل خبر داد و نوشت که از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون، دست‌کم ۲۳ نظامی و افسر این رژیم که در حال انجام خدمت فعال نظامی بوده‌اند، به زندگی خود پایان داده‌اند، آماری که بالاترین رقم سالانه ثبت‌شده در ارتش این رژیم از سال ۲۰۱۰ تاکنون محسوب می‌شود. بر اساس این گزارش، دست‌کم ۱۷ نظامی دیگر نیز که در جریان جنگ در یگان‌های عادی یا نیروهای ذخیره خدمت کرده بودند، پس از پایان دوره خدمت فعال خود در سال جاری خودکشی کرده‌اند. افزون بر این، پنج مورد خودکشی در میان نیروهای پلیس و شش مورد نیز در میان افرادی ثبت شده که تحت پوشش و درمان بخش توان‌بخشی وزارت جنگ رژیم صهیونیستی قرار دارند. مقایسه این آمار با سال‌های پیش از آغاز جنگ، ابعاد وخامت وضعیت روانی نیروهای نظامی اسرائیل را آشکارتر می‌کند؛ به‌طوری ‌که میانگین خودکشی در ارتش این رژیم طی دهه پیش از جنگ سالانه حدود ۱۲ مورد بود، اما این رقم در سال ۲۰۲۴ به ۲۱ مورد و در سال ۲۰۲۵ به ۲۲ مورد افزایش یافت و اکنون نیز رکورد تازه‌ای به ثبت رسیده است. نکته قابل‌توجه آن است که این روند افزایشی با وجود کاهش تعداد نیروهای فراخوانده‌شده برای خدمت در مقایسه با ماه‌های نخست جنگ همچنان ادامه دارد. هاآرتص همچنین تأکید کرده است که آمارهای رسمی ارتش تصویر کاملی از ابعاد بحران ارائه نمی‌کنند، زیرا موارد خودکشی نظامیانی که پس از پایان خدمت به زندگی خود پایان داده‌اند، در گذشته به‌طور کامل در این آمارها محاسبه نمی‌شدند.

جنگ‌های فرسایشی و گسترش بحران روانی در ارتش

افزایش خودکشی‌ها در ارتش رژیم صهیونیستی در شرایطی رخ می‌دهد که گزارش‌های رسانه‌های معتبر و نهادهای رسمی این رژیم از گسترش اختلالات روانی، آسیب‌های ناشی از حضور طولانی‌مدت در میدان‌های جنگ و ناتوانی ساختار درمانی ارتش در پاسخ‌گویی به نیازهای نظامیان حکایت دارند. خبرگزاری رویترز در گزارشی در ابتدای ۲۰۲۶، با استناد به آمار وزارت جنگ اسرائیل، از افزایش نزدیک به ۴۰ درصدی موارد ثبت‌شده اختلال استرس پس از سانحه از اواخر ۲۰۲۳ خبر داد و نوشت که این وزارتخانه پیش‌بینی می‌کند شمار مبتلایان تا سال ۲۰۲۸ حدود ۱۸۰ درصد دیگر افزایش یابد. بر اساس همین گزارش، از میان ۲۲ هزار و ۳۰۰ نفری که به‌دلیل آسیب‌های مرتبط با جنگ تحت درمان قرار دارند، حدود ۶۰ درصد با علائم ناشی از آسیب‌های روانی و پس از سانحه دست‌وپنجه نرم می‌کنند. همچنین گزارش مرکز پژوهش و اطلاعات کنست، پارلمان رژیم صهیونیستی، نشان می‌دهد که تنها از ابتدای ۲۰۲۴ تا ابتدای ۲۰۲۵، تعداد ۲۷۹ مورد اقدام به خودکشی در میان نظامیان این رژیم ثبت شده است؛ به این معنا که در برابر هر نظامی که بر اثر خودکشی جان باخته، هفت مورد اقدام به خودکشی نیز وجود داشته است. بر اساس همین گزارش، سهم نیروهای رزمی از مجموع خودکشی‌های ثبت‌شده ارتش در سال ۲۰۲۴ به ۷۸ درصد رسیده، در حالی ‌که این نسبت در فاصله سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ بین ۴۲ تا ۴۵ درصد بود. این آمارها نشان می‌دهد که جنگ‌افروزی‌های مکرر سران تل‌آویو، از عملیات نظامی طولانی‌مدت در غزه و لبنان تا گسترش درگیری‌ها در منطقه، تنها به کشتار غیرنظامیان و ویرانی زیرساخت‌های کشورهای هدف محدود نمانده، بلکه پیامدهای روانی سنگینی نیز برای نیروهای نظامی این رژیم به همراه داشته است.

فروپاشی نظام حمایتی و ناتوانی فرماندهی ارتش

در کنار فشارهای ناشی از جنگ، ضعف سازوکارهای حمایتی و درمانی ارتش رژیم صهیونیستی نیز به یکی از عوامل تشدید بحران تبدیل شده است. هاآرتص به نقل از نظامیان و منابع مطلع گزارش داده است که حضور افسران بهداشت روان در مناطق عملیاتی کاهش یافته و مدت برنامه‌های روان‌درمانی و پردازش تجربه‌های آسیب‌زای جنگی برای نیروهای ذخیره پیش از بازگشت به زندگی غیرنظامی کوتاه‌تر شده است. برخی نظامیان نیز گفته‌اند فرماندهان‌شان به‌دلیل کمبود نیروی انسانی یا نگرش‌های منفی و قدیمی نسبت به مشکلات روانی، مانع دسترسی آنان به خدمات درمانی شده‌اند. این در حالی است که ارتش اسرائیل حتی نیروهایی را که به‌دلیل مشکلات روانی تحت مراقبت وزارت جنگ قرار داشتند، در مواردی بدون بررسی کافی وضعیت و آمادگی روانی‌شان مجدداً به خدمت فراخوانده است. ابعاد این ناکارآمدی در گزارش‌های کنست نیز منعکس شده است؛ بر اساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی ارتش، ۷۵ درصد نظامیانی که در سال ۲۰۲۵ خودکشی کردند، پیش از مرگ با افسر بهداشت روان ارتش ارتباط درمانی نداشتند و در ۸۵ درصد موارد نیز از سلاح استفاده شده بود.

رهبران رژیم با تداوم سیاست‌های توسعه‌طلبانه و جنگ‌طلبانه، نیروهای خود را در چرخه‌ای از درگیری‌های فرسایشی گرفتار کرده‌اند، اما حتی از تأمین حمایت‌های روانی لازم برای همین نیروها نیز ناتوان مانده‌اند. واقعیت آن است که سران رژیم اسرائیل با گشودن جبهه‌های متعدد و تحمیل جنگ‌های پی‌درپی، نه‌تنها امنیت و زندگی مردم منطقه را به مخاطره انداخته‌اند، بلکه هزینه سنگین ماجراجویی‌های نظامی خود را به بدنه نیروهای مسلح‌شان نیز تحمیل کرده‌اند.