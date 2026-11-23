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یکی از شاخص‌های مهم قدرت‌یابی طرف ضعیف‌تر در جنگ، توانایی تبدیل منابع دشمن به سرمایه استراتژیک خود است. این پدیده که گاه با عنوان «مصادره قدرت» یا «بازتوزیع منابع» شناخته می‌شود، زمانی رخ می‌دهد که بازیگر تحت فشار، نه‌تنها مقاومت می‌کند، بلکه ساختار لجستیکی و تسلیحاتی رقیب را به ابزاری برای تقویت موقعیت خویش بدل می‌سازد. در چنین شرایطی، معادله کلاسیک قدرت که بر پایه برتری کمی و کیفی تسلیحاتی طرف قوی‌تر بنا شده بود، به‌تدریج فرومی‌ریزد و منطق جدیدی از بازدارندگی شکل می‌گیرد. چنین فرآیندی در نظریه‌های روابط بین‌الملل به‌عنوان نشانه‌ای از «قدرت انطباقی» شناخته می‌شود، قدرتی که نه از انباشت اولیه منابع، بلکه از توانایی بهره‌برداری هوشمندانه از ضعف‌های ساختاری رقیب نشأت می‌گیرد و می‌تواند موازنه قدرت را در میان‌مدت دگرگون سازد.

غنیمت‌های جنگی و افشای وابستگی

مرکز اطلاع‌رسانی نظامی ارتش یمن تصاویری از انبارها و مخازن سلاح و مهمات منتشر کرد که در عملیات «البأس والتنکیل» در شهر المخا به غنیمت گرفته شده است. محمد الفرح، عضو دفتر سیاسی انصارالله، تأکید کرد که تمام سلاح‌های به‌دست‌آمده سعودی هستند و به عنوان غنیمت جنگی نصیب نیروهای یمنی شده‌اند. محمد الفرح همچنین در پستی دیگر نوشت: «وقتی می‌گوییم در جنگ خود به خدا توکل می‌کنیم و آن‌چه را می‌توانیم و آن‌چه را که نبرد نیاز دارد آماده می‌کنیم، خدا آن را فراهم می‌کند. حتی اگر ما را محاصره کنند، او قادر است کاری کند که آنها سلاح‌ها را تهیه کنند، آنها را با کامیون‌هایشان بیاورند و تا رسیدن ما انبار کنند. او به فرعون کمک کرد تا موسی را بزرگ کند، در حالی که او دستور قتل‌عام بنی‌اسرائیل را می‌داد.» محمد عبدالسلام، رئیس هیئت مذاکره‌کننده یمن، نیز ریاض را به ارسال تسلیحات برای تشدید درگیری‌های داخلی متهم کرد و گفت: عربستان مردم یمن را میان مرگ بر اثر گرسنگی و جان‌باختن در جنگ قرار داده است.

وابستگی نظامی و بحران ذخایر

عربستان برای دهه‌ها از حریص‌ترین خریداران سلاح آمریکا بوده و بیش از یک‌دهم صادرات تسلیحاتی واشنگتن را به خود اختصاص داده است. با این حال، تحلیل‌ها نشان می‌دهد که تا ژوئیه و ازسرگیری حملات علیه انصارالله، ریاض ۸۶ درصد موجودی موشک‌های رهگیر خود را مصرف کرده بود. یک موشک پاتریوت حدود چهار میلیون دلار و یک موشک تاد حدود ۱۲ میلیون دلار قیمت دارد، در حالی که پهپادها و موشک‌های یمنی با هزینه بسیار کمتر تولید می‌شوند. عربستان اکنون به سراغ کره‌جنوبی، اوکراین، یونان، پاکستان، ترکیه، انگلیس و مصر رفته تا خلأ دفاعی خود را پر کند.

آمار خونین از غیرنظامیان

وزارت بهداشت یمن اعلام کرده است که تنها در حملات ۴۸ ساعته جنگنده‌های سعودی به استان‌های تعز، صعده، حجه و صنعا، دست‌کم ۱۲ غیرنظامی به شهادت رسیده و ۴۷ نفر دیگر زخمی شده‌اند. در میان شهدا سه کودک و در میان مجروحان نیز سه کودک و هفت زن حضور دارند. مجموع شهدای حملات اخیر عربستان به یمن به ۴۵۰ نفر و تعداد زخمی‌ها به ۹۷۱ نفر رسیده است. این آمار که در مجموع نزدیک به ۱۴۰۰ شهید و مجروح را تشکیل می‌دهد، نشان‌دهنده شدت موج جدید تجاوز سعودی است که عمداً مناطق غیرنظامی را هدف قرار داده است.

صبح دیروز نیز جنگنده‌های سعودی به ساختمانی وابسته به نهاد ارتباطات استان الحدیده حمله کردند که منجر به شهادت چهار نفر و زخمی‌شدن ۱۸ تن دیگر شد. در حمله دیگری به کارخانه سنگ‌شکن منطقه الجائف در شهرستان همدان استان صنعا نیز یکی از کارکنان این مجموعه کشته شد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن، یحیی سریع، اعلام کرد که دشمن سعودی طی ۲۴ساعت ۸۱ حمله هوایی و موشکی به صنعا، جوف، تعز، صعده، مأرب، لحج، بیضاء و حدیده انجام داده و مناطق غیرنظامی را آماج قرار داده است.

گفتنی است سیاست آل‌سعود در قبال یمن از سال ۲۰۱۵ تاکنون بر پایه ترکیبی از محاصره همه‌جانبه، بمباران مستمر مناطق مسکونی و تخریب زیرساخت‌های حیاتی استوار بوده است. این رویکرد که با حمایت تسلیحاتی و سیاسی قدرت‌های غربی به‌ویژه آمریکا همراه شد، نه به‌عنوان یک درگیری نظامی متعارف، بلکه به‌مثابه ابزاری برای تحمیل فشار جمعیتی و فروپاشی اجتماعی طراحی شده است. محاصره هوایی، دریایی و زمینی که دسترسی به غذا، دارو و سوخت را به‌شدت محدود کرد، همراه با حملات هوایی هدفمند به بازارها، بیمارستان‌ها، مدارس و مناطق پرتراکم شهری، الگویی از جنگ فرسایشی را شکل داد که عمداً غیرنظامیان را در کانون آسیب قرار می‌دهد. مطالعات متعدد نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد که این سیاست بیش از آن‌که معطوف به اهداف نظامی مشخص باشد، بر ایجاد هزینه‌های انسانی سنگین و وادار کردن جمعیت به تسلیم از طریق رنج متمرکز بوده است. نتیجه این سیاست برای آل‌سعود نیز مشخص بوده است، تبدیل‌شدن عمق خاک عربستان به میدان اهداف یمن!

تشدید بی‌سابقه تجاوز از تیرماه

از آغاز مرحله تشدید تنش‌ها در ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵، مجموع حملات هوایی و موشکی عربستان علیه یمن به بیش از ۵۵۸۱ مورد رسیده است. جنگنده‌های اف-۱۵ و تایفون از پایگاه‌های خمیس مشیط و طائف به پرواز درآمده و حملات موشکی نیز از نجران انجام شده است. این حجم از تجاوز در حالی است که عربستان از سال ۲۰۱۵ با محاصره زمینی، هوایی و دریایی یمن را تحت فشار قرار داده و آمریکا نیز در ۲۰۱۶ به این محاصره پیوست، اقدامی که بعدها ادعا کرد از آن عقب‌نشینی کرده است.

پاسخ قاطع و هدف‌گیری عمق عربستان

نیروهای مسلح یمن در پاسخ به این تجاوزات، پالایشگاه نفتی رابغ در ساحل دریای سرخ عربستان را هدف قرار دادند و اعلام کردند که حمله با اصابت مستقیم همراه بوده است. همچنین یک رادار در منطقه الدواسر در جنوب ریاض طی عملیاتی دومرحله‌ای با موفقیت منهدم شد. مقامات نظامی یمن تأکید کرده‌اند که شریان اقتصادی عربستان، یعنی شرکت آرامکو، همچنان به‌طور مستمر در معرض حملات قرار دارد و به شرکت‌های هواپیمایی و سرمایه‌گذاران هشدار داده‌اند که فوراً عربستان را ترک کنند.