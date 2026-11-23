

جنگ اوکراین با حمله کی‌یف به یک ناو جنگی روسیه آن هم در سواحل لیبی، وارد مرحله جدیدی شده است. حمله‌ای که روسیه قول داده است آن را تلافی کند. دولت مستقر در شرق لیبی یکشنبه‌شب گزارش داد که در حمله پهپادی به یک شناور روسیه در شرق این کشور آفریقایی این کشتی جنگی دچار انفجار و آتش‌سوزی شده است. منابع محلی به الجزیره گفتند که تعدادی نامشخص از اتباع لیبی و روسیه در این حمله کشته شده‌اند. به گفته این منابع، کشتی مذکور در بندر غیرنظامی بنغازی و در نزدیکی یک پایگاه دریایی پهلو گرفته بود. منابع محلی به نقل از ساکنان منطقه گزارش دادند که شاهد حمله سه پهپاد به این شناور بوده‌اند؛ شرکت وانتور که تصاویر ماهواره‌ای ارائه می‌دهد، اعلام کرد که تصاویر نشان می‌دهند شناور مذکور، یک ناوچه یا کشتی جنگی کوچک متعلق به نیروی دریایی روسیه است. تصاویر ثبت‌شده نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از این شناور واژگون شده و به زیر آب رفته است، به‌طوری که تنها بخش جلویی کشتی از آب بیرون مانده

است.

رئیس‌جمهور اوکراین دیروز ضمن تأیید این خبر اعلام کرد در عملیات روز یکشنبه که با هدایت سرویس امنیتی اوکراین (SBU) و دیگر بخش‌های نیروهای دفاعی این کشور انجام شد، هفت پهپاد دریایی ساخت اوکراین به کار گرفته شدند. به گزارش فایننشال‌تایمز، حمله اخیر، در کنار حمله پهپادی به یک کشتی باری روسیه در سواحل فنلاند نشان می‌دهد که پیامدهای جنگ روسیه و اوکراین به سراسر اروپا و مناطق فراتر از این قاره گسترش یافته است. به گزارش میزان، دولت روسیه در نخستین واکنش به این حمله اعلام کرد که آن را بی‌پاسخ نمی‌گذارد. سفیر روسیه در لیبی گفت: حمله به شناور روسیه در بنغازی بی‌پاسخ نخواهد ماند. این مقام روسیه تأکید کرد: روسیه در حال بررسی گزینه‌هایی برای پاسخ به حمله علیه شناور روسی است؛ اوکراین تلاش می‌کند طرف‌های ثالث را به ماجراجویی‌های بی‌ملاحظه خود بکشاند. وزارت دفاع روسیه دیروز(دوشنبه) هم اعلام کرد که ۸۱۹ فروند هواپیمای بدون سرنشین اوکراینی را در مناطق مختلف این کشور سرنگون کرده است. این وزارتخانه در بیانیه‌ای گفت که نیروهای روسی زیرساخت‌های انرژی، لجستیک و بندری، و همچنین کشتی‌های دریایی مورد استفاده برای پشتیبانی از ارتش اوکراین را هدف قرار دادند.

هشدار مدودف

خبر دیگر درباره جنگ اوکراین این که نایب‌رئیس شورای امنیت ملی روسیه هشدار داد که ارسال سلاح‌های هسته‌ای توسط غرب به اوکراین، می‌تواند واکنش اتمی مسکو را در پی داشته باشد. «دیمیتری مدودف» طی مقاله‌ای برای «نشریه قانون بین‌المللی مسکو» نوشت که روسیه هیچ تصمیمی برای استفاده از سلاح‌های هسته‌ای در جریان عملیات نظامی ویژه در اوکراین نگرفته است. به نوشته خبرگزاری «تاس»، وی با اشاره به دستاوردها و پیشروی نیروهای روسی در خطوط‌مقدم جنگ با اوکراین، گفت که مسکو نیازی به استفاده از تسلیحات اتمی نمی‌بیند. این مقام امنیتی روس اما هشدار داد که تحویل مخفیانه سلاح‌های هسته‌ای توسط کشورهای غربی به رژیم کی‌یف می‌تواند باعث حمله اتمی پیشگیرانه مشروع از جانب روسیه شود. به گزارش فارس، مدودف در ادامه توضیح داد: «کی‌یف و ناتو هم‌اکنون وضعیت را به نقطه‌ای رسانده‌اند که روسیه می‌تواند از سلاح‌های هسته‌ای استفاده کند، اما تصمیم برای انجام این کار بر اساس نتایج یک ارزیابی جامع گرفته می‌شود». مدودف در بخش مربوط به ایران، برنامه هسته‌ای کشورمان را صلح‌آمیز توصیف کرد و گفت: تهران برای مذاکره آمادگی نشان داده و از دستیابی به سلاح هسته‌ای خودداری کرده است. او همچنین تأکید کرد: ایران حتی در شرایط تهدید مستقیم به حمله هسته‌ای و تجاوز نظامی، از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خارج نشده است. معاون شورای امنیت روسیه اقدامات آمریکا و اسرائیل علیه ایران را فاقد مبنای حقوقی بین‌المللی دانست و آنها را تبعیض‌آمیز توصیف کرد. او همچنین در این مقاله از استانداردهای دوگانه غرب در قبال برنامه هسته‌ای ایران و زرادخانه هسته‌ای رژیم صهیونیستی انتقاد

کرد.